Andreas Malm, humanekolog vid Lunds universitet och författare, har stoppats från att resa in i Storbritannien. Han skulle delta i en konferens och panelsamtal tillsammans med en medgrundare av Palestine Action.

Internationalens Lars Henriksson fick ett kort samtal med honom

Utrikes | Internationalen

– Det är en del av den ”fascistisering” som pågår världen över, säger Andreas Malm när jag får tag på honom i Malmö för att fråga om varför den brittiska regeringen nekat honom inresetillstånd.

Nyheten är internationellt förstasidesstoff idag och han har en hetsig förmiddag, men jag lyckas få några minuter mellan samtalen från olika svenska och internationella media.

Vad var det egentligen som hände?

– Min rutinmässiga inreseansökan till Storbritannien kom tillbaka med avslag från brittiska UD. Min närvaro i landet ”kunde inte anses främja det allmänna bästa.”

– Jag skulle bland annat bli intervjuad av BBC och ha ett samtal om kriget mot Iran med Huda Ammori, en av grundarna av Palestine Action, den organisation som regeringen har förbjudit att verka och där mängder av de som protesterat mot detta gripits av polisen.

– Jag kontaktade brittiska UD och frågade varför jag, som i åratal besökt och forskat i Storbritannien, nu inte skulle få komma in men de har inte svarat. Jag kan bara gissa att det är ännu ett steg i angreppen på palestinarörelsen.

– Lustigt nog har jag aldrig sagt något om just Palestine Action. Men UD:s agerande är helt godtyckligt. Jag fick inresetillstånd i maj och var där och jag har för min del inte ändrat mig sedan dess. Nyligen uttalade skribenten Sara Helm, gift med den brittiska regeringens säkerhetsrådgivare Jonathan Powell, sitt stöd för Palestine Action, men det ser säkerhetsapparaten mellan fingrarna med, berättar Andreas Malm.

Vad händer nu?

– Jag vet inte riktigt. Folk i Storbritannien har på olika sätt drivit frågan. Tidningen Tribun som anordnat mötet är igång och Tariq Ali från förlaget Verso har skrivit ett uttalande där de fördömer tystandet av kritiska röster och kräver att Labourregeringen godkänner mitt inresetillstånd, säger Andreas Malm innan han måste ta ett samtal från en brittisk tidning