Om techmiljardären är på plats i London för ett morgonmöte idag och flyger till New York för en galamiddag ikväll måste en modern butler varsla och styra tjänstefolket i fastigheter på dessa olika platser. Butler är det nya måste för den nya överklassen.

Krönika | Bodil Carlsson

Rubriker, ledarkommentarer, TV-intervjuer, startpaket och totalpaket flödar över synfältets kant i nyheterna, överallt samma gamla flöde igen och igen. Det börjar kännas som en infinity pool. Om ni fattiglappar inte vet vad en sån är, är det inte så konstigt: skapad för den mera ambitiösa villaägaren har poolen en fejkkant som vattnet flödar över för att skapa en illusion av oändlig längd – en cirkulerande privatägd flod på tomten för en kostnad av mellan 300 000 och en halv miljon för hugade svenska köpare. (För bara 14 000 till får ni en poolskötarrobot också.) Vet ni vad nyheterna missar? Att Carson är tillbaka!

Vi har väl alla sett honom i Downton Abbey. Butlern – Carson för ägarfamiljen, Mr. Carson för de underlägsna tjänarna – som organiserade hushållet, styrde tjänstefolket, bar fram dagens post på silverbricka och hällde upp vinet med vita tyghandskar. Minns ni? Det nya: han har kommit hem igen.

Det fanns gott om Carsons i början av 1900-talet, men sedan hände något. Första världskriget och ekonomiska smällar slog ut många ägarfamiljer. Tjänstefolket drog till städerna och tog fabriksjobb. 1930 fanns bara några tusen butlers kvar. Statliga satsningar på utbildning, löner och välfärd efter krig nummer två gjorde inte saken bättre. När det bjöds annat att välja på än att lägga ner år på att arbeta sig uppåt i en tjänstefolkshierarki vann alternativen. Ett tag såg det mörkt ut för yrket: man förutspådde artens utdöende som ett tecken på modernitetens seger. Men inte längre!

Visserligen finns i själva Storbritannien bara 5 000 kvar, för antalet infödda hushåll förmögna nog att behöva en överordnad tjänare har blivit ömkligt litet. De flesta av de 5 000 jobbar hos superrika utländska hushållsägare, sugna på att visa att de upprätthåller forna tiders glans. ”Nu för tiden är 80% av våra kunder kineser, ryssar eller från Mellanöstern”, sa redan 2014 grundaren av The British Butler Academy i en intervju i Financial Times. Samma person har också startat skolor för butlers i Kina. ”Det fanns en underbar tradition av förfining i deras kejserliga förflutna”, fortsatte hon, ”något som gick förlorat under kommunismen och som många rika kineser skulle vilja se komma tillbaka.”

Så om det fortfarande är ont om forna tiders statustecken i hemlandet, ökar det i andra länder, inte minst i USA. Globalt har antalet tjänare i förfiningens konst snabbt ökat till ett par miljoner.

Så vad sysslar vår tids butler med? De vita handskarna håller förstås fortfarande fram de finaste vinflaskorna, men annat är nytt. Forbes berättar om det i en livsstilsartikel 2025. Om huvudmannen – man får inte säga herremannen eller husbonden längre – är på plats i London för ett viktigt morgonmöte idag och flyger till New York för en galamiddag ikväll måste en modern butler varsla och styra upp tjänstefolket i fastigheterna på dessa olika platser. Han måste veta hur man håller ordning på överlappande tidszoner. Han måste vara bra på flera olika språk. Han kanske börjar dagen med att svara på ett mail från huvudmannen i Sydney som undrar om det privata jetplanet säkert har ett lager med rätt märke glutenfria kex. Är infinitypoolen i Los Angeles uppvärmd till exakt 28 grader Celsius så att älsklinglabradoodlen vill simma i den? Runt lunchtid hanterar butlern ett videosamtal från ett säkerhetsföretag i Dubai, bokar välgörenhetsmiddagar eller hanterar paparazzilogistik. Och just när arbetsdagen tycks vara över, kommer ett nytt mail. Visst skulle det vara trevligt att fira huvudmannens fru med ett professionellt fyrverkeri redan ikväll?

Det växande behovet av kompetenta butlers gör att lönerna går upp; ambitiösa kandidater dras till utbildningarna. Ansökningarna till en plats på Internationella Butlerakademin i Nederländerna växte med 35% bara på de sex åren mellan 2018 och 2022. Under samma tid ökade föreningen Professionella Engelska Butlers Gille i London med 60%. Lönen hos rätt vald huvudperson kan uppgå till mellan 120 000 och 200 000 dollar per år. Det ser mycket ut, men som tidningens källa påtalar måste en butler i vår nya värld vara så skicklig på så mycket att det rättfärdigar inkomsten. En annan tolkning är väl att de som vill presentera en äkta engelsk butler för bekantskapskretsen och inte bara fortsätta flasha slott, privata yachts, jet, lyxbilar och botoxade damer – vilket alla andra i gänget redan gör – antagligen har råd att betala. Att umgängesgästerna har koll på precis hur mycket den senaste ultimata statussymbolen kostar ökar säkert behållningen.

Så varför hör vi aldrig något om Carsons återkomst? Bättre sätt att visa globaliseringens ena sida med det snabbväxande antalet svinrika än de stora affärstidningarnas livsstilssidor finns inte. Den andra sidan är arbetarna, som bygger infinitypoolerna. I Sverige är chansen skaplig att jobbarna kommer från Polen, Litauen, Lettland eller Slovakien, skriver Byggnadsarbetaren 2025. I Qatar kommer de från Indien, Bangladesh eller Pakistan. De syns inte på livsstilssidorna. I nyheterna dyker de upp när en byggnadshiss kraschar, eller som en kort notis inför ett fotbolls-VM när de dör av värmeslag, annars syns de inte alls. Men det finns ett evigt enkelriktat flöde, som vi borde få veta mera om: pengarnas väg uppåt. Det är det som formar våra liv.

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