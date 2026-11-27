Ledare | Vecka 48

Så gick det till slut som många befarat: Centerpartiet hittade hem. Välfärdsprofitörerna, skogsskövlarna och storkapitalet pustar ut. Allt pekar nu på att Kristersson återväljs som statsminister på måndag. Och Jimmie Åkesson myser förnöjt i bakgrunden.

Den 13 september röstade en majoritet av väljarna på partier som gått till val på att ersätta den sittande regeringen. Fyra år av reaktionär högerpolitik skulle äntligen vara till ända. Drygt 70 dagar senare ser vi ut att få tillbaka den regering som väljarna ville bli av med. Centerns ledning är nu villiga att svika de väljare som satte människovärdet högst.

Ingen borde egentligen bli förvånad över Centerpartiets agerande. Centern är ett genuint borgerligt parti som representerar delar av den svenska borgarklassen. Under Annie Lööfs ledning profilerade sig partiet som motståndare till SD utan att för den skull göra avkall på sin nyliberala politik. Nu har den ”röda linjen” gentemot extremhögern gått upp i rök. Hellre en regering som för borgerlig politik och är beroende av extremhögern än en regering där Vänsterpartiet ingår. Blod är tjockare än vatten. Centern har fungerat som borgerlighetens trojanska häst i den så kallade rödgröna oppositionen.

Ett av regeringsförhandlingarnas mest avslöjande teaternummer var när Magdalena Andersson presenterade sitt regeringsalternativ – S, MP och C – med argumentet att Centerns röda linjer gentemot Vänsterpartiet var ”djupt ideologiska”, medan Vänsterpartiets krav på ministerposter ”främst handlade om inflytande”. Centerns motstånd mot V handlar naturligtvis om politikens innehåll och ytterst om vilka klassintressen politiken ska tillgodose. Det vet Magdalena Andersson mycket väl. Hennes förkärlek för ett samarbete med Centern har sin grund i att den socialdemokratiska ledningen i centrala politiska frågor står närmare Centern än Vänsterpartiet.

Det speciella med valresultatet var att det öppnade en möjlighet att bli av med den mest reaktionära regering Sverige haft på generationer genom att utnyttja en spricka inom borgerligheten. Att denna möjlighet nu ser ut att gå om intet är ett allvarligt nederlag för den breda arbetarklassen. Även en skadeskjuten Kristersson i spetsen för ett haltande Tidö 1,5 kommer att innebära fortsatta försämringar för arbetare och låginkomsttagare, en fortsatt rasistisk offensiv och en katastrofal klimatpolitik.

Men Vänsterpartiets ledning har också ett betydande ansvar för den uppkomna situationen. Långt före det omtalade kongressbeslutet gjorde partiledningen ministerposter till ett absolut villkor för att stödja en S-ledd regering. Genom att tala om en kommande ”rödgrön regering” och om ”vårt lag” bidrog man samtidigt till att sprida illusioner om såväl Centerpartiets politiska karaktär som Socialdemokratins vilja att genomföra en verklig vänstersväng. Resultatet blev att regeringsförhandlingarna i huvudsak kom att handla om vem som skulle få sitta i regeringen, inte om vilken politik regeringen skulle föra.

Hade en annan strategi varit möjlig? Absolut. I stället för att göra ministerposter till den avgörande stridsfrågan kunde Vänsterpartiet ha ställt politikens innehåll i centrum. Partiet kunde offensivt ha lagt fram ett eget förslag till en bindande politisk överenskommelse som villkorade stödet till en S-ledd regering. En överenskommelse som på allvar förbättrade arbetare och låginkomsttagares levnadsvillkor, försvarade välfärden mot nedskärningar och vinstjakt, rev upp Tidöpolitikens rasistiska och antidemokratiska reformer, innebar kraftfulla klimatåtgärder och en omfördelning av samhällets rikedomar. En sådan linje borde Vänsterpartiet ha gått till val på och mobiliserat kring, såväl inom som utanför parlamentet. Den hade gett konkret innehåll åt ambitionen att inte bara byta regering utan också byta politik.

Utifrån ett sådant förslag skulle det ha gått att förhandla och kompromissa. Skulle sådana förhandlingar leda fram till att övriga partiet inte var beredda att sträcka sig längre än till det skambud som de presenterade i Expressen i veckan fanns det ingen anledning att sluta någon överenskommelse. För att hindra en ny Kristersson/SD-regering kunde V ändå rösta gult, deklarera att partiet går i opposition och tydligt klargöra att dessa förslag var vad Vänsterpartiet kommer att ägna de fyra kommande åren åt att propagera för.