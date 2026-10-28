Dokumentation av folkmordet i Gaza

År 2010 grundades forskningskollektivet Forensic Architecture. Det är både en organisation och en forskningsmetod med ett masterprogram vid Goldsmiths, University of London.

Utrikes | Anders Fraurud

Forensic Architecture består av ett trettiotal arkitekter, datorprogrammerare, filmskapare, forskare och jurister. De bedriver något som kan kallas rumsligt orienterad forskning. Den visar bland annat hur förändring av städer, fabriker, jordbruksmarker, vägar och annan infrastruktur kan bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Forskningskollektivet undersöker och dokumenterar olika fall av statligt våld på uppdrag av offren. Och de kan bidra till att förövarna ställs till svars.

Resultaten presenteras i form av videor, kartor, diagram och rapporter, både på nätet, i rättsliga processer och på konstgallerier. Deras hemsida innehåller fantastiska dokumentationer.

I snart tre år har Forensic Architecture minutiöst dokumenterat förändringarna i Gazas landskap och bebyggelse. Man har visat hur Israel i Gaza medvetet förstör allt som palestinierna behöver för att kunna existera.

Den israeliska armén har för närvarande trängt samman drygt två miljoner palestinier i Gaza på mindre än hälften av det territorium de bebodde före 2023. Palestinierna har trängts tillbaka till sandmarkerna och sanddynerna vid havet. Den israeliska armén har drivit bort dem från den sista bördiga marken. Sedan ett år tillbaka är de instängda bakom den gula linjen, som upprättades vid den vapenvila som trädde i kraft den 10 oktober 2025.

Palestinierna överlever för närvarande bland ruinerna i tältläger, utan tillgång till ordentlig sjukvård och livsmedelshjälp. Den som kommer för nära den gula linjen blir skjuten. I den andra halvan av enklaven river Israel samtidigt palestinska bostäder och åkrar. I den tillplattade zonen bygger Israel ny militär infrastruktur.

Varje gång nya satellitbilder av Gaza kommer in börjar forskarna vid Forensic Architecture att markera dem. Var har palestinska bostäder rivits? Var har vägar och åkrar förstörts? Var står den israeliska arméns fordon, stridsvagnar och kommandoposter?

Deras långvariga undersökning av Gaza ingår i det folkmordsåtal mot Israel som Sydafrika lämnade in till Internationella domstolen i Haag, den 29 december 2023.

Processen vid Internationella domstolen kommer att ta lång tid. Ett avgörande kommer tidigast i slutet av 2029. Under tiden redovisar Forensic Architecture sina resultat utanför rättssalen för att göra dem tillgängliga redan nu.