Dror Feiler, årets Leninpristagare: ” Jag har betalat ett pris för att jag är som jag är”

Dror Feiler, musiker, kompositör, artist och politisk aktivist är årets Leninpristagare, Jan Myrdals stora pris, som utdelas på lördag i Varberg av Lasse Diding.

Men innan dess hann Dror komma och gästa Studio Internationalen.

Studio Internationalen | Åsa Mattsson, intervjuare, Göran Samuelsson, teknik

”Med kompromisslös humanism, konstnärlig integritet och politiskt mod har Dror Feiler konsekvent bekämpat krig, fascism, rasism och förtryck och outtröttligt försvarat den konstnärliga friheten och den internationella solidariteten, också när det inneburit personliga och publika kostnader”

Så lyder en del av motiveringen till priset.

Några av de tidigare pristagarna är Göran Therborn, Nina Björk och Mattias Gardell, och Andreas Malm, klimatforskare och Palestinaaktivist, också tidigare gäst i Studio Internationalen, som i helgen nekades inresa i Storbrittanien, sannolikt på grund av att han skulle delta i ett panelsamtal om situationen i Mellanöstern och repressionen och censuren på hemmafronten med Huda Ammori. Hon var med och grundade Palestine Action.



”Det här började inte med mig och kommer inte att sluta med mig” skriver Andreas Malm i en artikel hos Aftonbladet.

– För mig är det en självklarhet, och väldigt upprörande att inte Journalistförbundet, Författarförbundet och alla andra som organiserar de som har orden som vapen och verktyg – att de inte har sagt någonting. Jag är väldigt förvånad, men det är samtidigt ett tecken i tiden att människor är rädda för att säga det som måste sägas, kommenterar Dror Feiler.

– De nämner i prismotiveringen till Leninpriset att man betalar ett visst pris och det är klart att jag också har betalat ett visst pris för att jag är som jag är är, det vill säga att jag säger som jag tycker. Sen tycker inte några människor om det, ok tråkigt, jag kanske missar ett par uppdrag som musiker och tonsättare, det har hänt, så blir det, och jag får också ägna en liten del av min tid åt att blocka personer på sociala media. Jag vill inte ge dem en scen och vill inte att deras inlägg ska förgifta samtalstonen.

– Jag har inget emot att diskutera med människor, om vare sig sionism eller kapitalism, och jag kan acceptera att människor tycker helt annorlunda, men jag accepterar inte sättet som man ofta ser på sociala media, eller jag föredrar att kalla dem asociala media, jag tycker vi ska börja använda det.

-Jag kallar också vår kulturminister(Parisa Liljestrand reds anm) för antikulturminister. Jag tycker att vi ska kalla dem för vad de är. En kulturminister bör värna om kultur, men när man har en kulturminister som inte värnar om kultur utan som förstör kultur, då ska det kallas antikulturminister.

Som musiker är Dror närmast aktuell när Teater Tribunalen åter sätter upp Bertolt Brechts Das Kapital med nypremiär den 4 december! ”Karl Marx bidrar med fotnoterna ur ”Das Kapital”.

Poeten och fackligt aktive Emil Boss har samlat vittnesmål från vår tids utsatta migrantarbetare.

Dror Feiler gör musikalisk åverkan på vår verklighetsuppfattning med en samling speldosor, mekaniska instrument och ljudmaskiner. Tillsammans skapar de ett musikdramatiskt Agitatorium om det kapitalistiska systemets mekanismer – för sångare, skådespelare, kör, vävare, snickare och mekaniker.”

Das Kapital | Teater Tribunalen

Och på lördag är det alltså prisutdelning av Jan Myrdals stora pris, Leninpriset, till Dror Feiler, och Robespierrepriset, som i år går till artisten Molly NIlsson.

ALLA VARMT VÄLKOMNA TILL VARBERGS TEATER LÖRDAGEN 7 NOVEMBER KL 13!

Lyssna på hela poddavsnittet med Dror Feiler här, där han även kommenterar valen i Israel och USA, och den svenska regeringsbildningen:

Dror Feiler som ska tilldelas Leninpriset.

Här är också avsnittet med Lasse Diding, hotellägare och kommunist, instiftare av och utdelare till Jan Myrdals stora och lilla pris.



Lasse Diding: ” Inför val låter alla partier lite som kommunister” – Internationalen

Avsnittet med Andreas Malm.

Andreas Malm om Palestina, klimatet och vänstern – YouTube

Senaste avsnitten i Studio Internationalen:

Sylvestre Jaffard, fransk aktivist: ” Det enda vi vill skada är kapitalismen!” – Internationalen

Jens Holm: ” Vi riskerar att få en ren högerbudget” – Internationalen

Janne Hägglöf från studieutskottet: Vi måste spela på hela klaviaturen, inte bara på en oktav Seminarium om imperialism

Klimataktivisten Frida Marklund: ”Man måste vara störande på riktigt!” – Internationalen

Ännu fler avsnitt av Studio Internationalen hittar du här:

Studio Internationalen-arkiv – Internationalen