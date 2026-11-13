Gunilla Berglund, vänsterpartist och klimataktivist: ” Det vore hemskt med ett nytt Tidö, inte minst för klimatet”

Just medan vi väntar på att Centerpartiet ska välja mellan vänster och höger passar det bra att lyssna till Gunilla Berglund, erfaren klimataktivist och en av de drivande bakom ”Klimatfestival för 17” i Skarpnäck med mottot ”Tänk globalt, agera lokalt”.

Studio Internationalen| Åsa Mattsson, intervjuare, Göran Samuelsson, teknik

Samtalet handlar både om vad som menas med ”välbefinnandeekonomi” , FN:s klimattoppmöte i Turkiet som startar i veckan, och risken med att klimatet behandlats styvmoderligt både under valrörelsen och nu under regeringsspelet.

– Det har känts som ett stort svek för klimatrörelsen att klimatet inte har lyfts vare sig i valrörelsen eller nu, säger Gunilla.

Gunilla Berglund: ”Det är klart man blir upprörd”

🔴 ”Det är klart man blir upprörd” – YouTube

Klipp med Gunilla Berglund om valrörelsen:

🔴 Gunilla Berglund, pensionär och klimataktivist, om valrörelsen – YouTube

Lyssna på hela poddavsnittet med Gunilla Berglund här:

Gunilla Berglund om Vad en Ny Regering bör göra för Klimatet

Se även filmen där Gunilla och Anna Grönberg diskuterar ”Välbefinnandeekonomi”

Välbefinnande ekonomi

Klimatfestival för 17:s hemsida:

Välkommen till Klimatfestival för 17

Tidigare avsnitt av Studio Internationalen, där senaste gästerna är: Dror Feiler, Sylvestre Jaffard, Jens Holm, Janne Hägglöf och Frida Marklund

Studio Internationalen-arkiv – Internationalen