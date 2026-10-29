Hej då Flávio!



Brasilianske senatorn Flávio Bolsonaro har flytt till USA. Han anlände till Miami i ett privatjet under onsdagen, efter sin förlust i söndagens presidentval. Han hävdar fortfarande att han vann valet och är Brasiliens rättmätigt valde president.

Utrikes| Erik Edlund

Flávio Bolsonaro hävdar i ett uttalande att han är ”Brasiliens rätte valde president”, och tackar Trumps administration för att ha tagit emot honom. Han tackar också det amerikanska folket som enligt honom ”delar samma värderingar som det goda folket i mitt eget land”. Han återkommer flera gånger i sitt uttalande till ogrundade anklagelser om ”valfusk”, som han menar gjorde att valresultatet blev en ”matematisk omöjlighet”.

– Jag vill meddela inte bara mina 60 miljoner väljare, utan hela det brasilianska folket, att jag är den valde presidenten, påstår han.

Brasiliens högsta domstol hade beordrat Bolsonaro att lämns in sitt pass, och förbjudit honom att lämna landet på grund av en pågående brottsutredning gällande misstänkt korruption och pengatvätt. Han förnekar själv att han gjort något olagligt.

Den omvalde presidenten Luis Inácio Lula da Silva kommenterar Bolsonaros flykt till USA med att ”den som inte har något att dölja har inget att frukta”.

Bolsonaros ankomst till Miami kommer efter flera dagar av förvirring kring var den högerextreme senatorn egentligen befinner sig. Han rapporterades först ha tagit sig till Argentina, och under tisdagen cirkulerade falska uppgifter om att han redan var i USA, enligt BBC.