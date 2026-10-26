Hundratusentals demonstrerade i Frankrike i lördags

I städer som Paris, Lyon och Toulouse marscherade stora folkmassor i protest mot eftersatta skolor och stigande levnadsomkostnader. Enligt myndigheterna deltog 410 000 i demonstrationer över hela landet, medan fackföreningen CGT uppger att så många som 800 000 demonstrerade under dagen.

Demonstrationsdagen blev delvis stökig, och den franske inrikesministern meddelade att över 1 300 personer gripits. Han tillade att den siffran väntas stiga de närmaste dagarna.

Utrikes| Erik Edlund

Myndigheterna i Paris hade flyttat demonstrationens marschväg ut till staden sydöstra utkant. Bort från den franska huvudstadens centrala delar. Staden hoppades undvika en upprepning av förra helgens upplopp och plundringar. Trots detta, och trots att det regnade i Paris under lördagen samlades mer än hundratusen. Fackföreningar, studentaktivister, Palestinademonstranter, vänsteraktivister och Parisbor marscherade i regnrockar. I slutet av marschvägen angreps delar av demonstrationen av polisen.

Enligt Jean-Luc Mélenchon, presidentkandidat för vänsterpartiet La France insoumise, Det okuvade Frankrike, förstörde polisen dagen avsiktligt genom att skjuta mot folkmassan och använda tårgas framför TV-kamerorna.

”Allt för att förse de franska tv-kanalerna med bilder. Samma tv-kanaler som hela veckan har visat just de bilder som hetsade gärningsmannen i Trappes till sitt dåd”, skriver han med hänvisning till en skjutning i Parisförorten Trappes.

I Nice samlades 2 000 trots att myndigheterna hade förbjudit alla demonstrationer i stadens centrum. Där blev det stökigt när demonstrationsdeltagare drabbade samman med högerextremister. 61 personer greps av polisen, däribland 11 högerextremister.

I Marseille restes barrikader när polisen använde tårgas för att skingra demonstranterna.

Samtidigt samlades ungefär 26 000 (enligt arrangörernas egna siffror) i Orléans för en fredlig manifestation mot det högerextrema partiet Nationell Samling (Rassemblement National, RN) som hade en kongress i staden.