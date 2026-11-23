S, C och MP har nu kommit överens om ett ”startpaket” med olika reformer för att förmå Vänsterpartiet att backa från sitt orubbliga krav på regeringsplatser. Det meddelade Magdalena Andersson (S) på Expressen debatt.

Och det blev nobben direkt från V.

Inrikes | Erik Edlund

Redan i inledningen av sin debattartikel skriver Magdalena Andersson att hon vill be Vänsterpartiet om ursäkt för hur partiet behandlades i Januariavtalet. Avtalet innehöll en punkt om att V skulle utestängas från inflytande över regeringens politik.

”Jag vill be om ursäkt för vår del i att en sådan skrivning överhuvudtaget kom till stånd. Det var respektlöst mot Vänsterpartiet och dess väljare.” skriver hon.

För att förhindra att det upprepas, föreslår Andersson ”en samarbetsform som skulle ge Vänsterpartiet det största inflytande som ett samarbetsparti till en regeringskonstellation någon gång har haft”. Bland annat föreslås ett inre kabinett med samtliga partiledare, och att V ska få ett eget kansli på statsrådsberedningen, ett budgetkansli på finansdepartementet och en egen kommunikationsenhet på statsrådsberedningen.

”Sammantaget handlar det om en organisationsform som ger alla samarbetande partier, inklusive Vänsterpartiet, det inflytande och den delaktighet som krävs för att säkerställa att den politik vi kommer överens om också blir verklighet.”

Sakpolitiskt innehåller paketet bland annat en omfattande tandvårdsreform, arbetstidsförkortning för skiftarbetare inom välfärden, en miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen, ökat stöd till kvinnojourerna, och ett nej till marknadshyror.

Andersson skriver att hon vill ha ett svar från V under måndagen.

Svaret kom redan under söndagskvällen. Inom 20 minuter.

”Tack men nej tack” skriver Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson (V) på sociala medier och kritiserade att regeringsförhandlingarna bedrevs via Expressens debattsida. Hon framhöll att det är upp till Centerpartiet att välja mellan Kristerssons regeringsalternativ med stöd av Sverigedemokraterna, eller en röd-grön regering där V ingår.

I ett senare inlägg utvecklar Gabrielsson sitt avvisande svar. Hon påpekar att varken karensavdraget, marknadsskolan eller a-kassan finns med i paketet. Hon kritiser också att Anderssons erbjudande saknar kostnadsberäkningar och uppgifter om hur reformerna ska finansieras.

”C vill komma undan ansvaret att välja Kristersson genom att skylla på V, och S hjälper C på traven” skriver hon.

Gabrielsson svar tyder på att erbjudandet inte räcker för att få Vänsterpartiet att överge ett av sina centrala krav som de drivit hårt sedan valrörelsen. Ett krav som har sin grund i ett kongressbeslut. Uppslutningen bakom det är dessutom massiv bland partiets distrikt. Att överge kravet skulle sannolikt leda till en svekdebatt inom partiet.

Men om de fortsätter avvisa Anderssons bud kommer V-ledningen också få förklara för sina väljare varför de tackat nej till ett erbjudande som innehåller flera reformer de drivit länge.

Hotet om ett extraval börjar bli allt mer verkligt. Talman Andreas Norlén har sagt att den här regeringsbildningen måste komma till ett slut före jul. Då ska Sverige antingen ha en ny regering eller förbereda sig inför ett extra val.

Tick tack.

Bilden: ”C vill komma undan ansvaret att välja Kristersson genom att skylla på V, och S hjälper C på traven” skriver Ida Gabrielsson V på sociala medier.