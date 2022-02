Internationalens kongress-special

Vänsterpartiet har haft kongress. Nu går den politiska vardagen vidare med gräsrotsfackligt arbete, klimatkamp och försvar av hyresrätten – och naturligtvis valrörelsen i höst.

I detta särtryck har vi samlat ett urval av artiklar som publicerats i Internationalen veckorna kring kongressen som vi tycker är viktiga att läsa och diskutera för alla som vill bygga en stark och bred vänsterrörelse. Här finns artiklar om motioner som antogs på kongressen – och sådana som inte togs upp, liksom rapporter, kommentarer och analyser från de tre digitala kongressdagarna.

En kongress är inte bara de beslut som fattas, minst lika viktig är de diskussioner bland organisationens medlemmar som den leder till. Vi tror att de frågor vi skriver om här, makten på jobbet, klimatkampen, antimilitarism och Vänsterpartiets kurs i allmänhet, är sådana som behöver fortsätta diskuteras.

Självklart hoppas vi också att väcka intresset för veckotidningen Internationalen. För bara en krona om dagen kan du varje vecka få del av nyheter, analys och debatt, allt genomsyrat av ekosocialistiskt perspektiv där en annan värld inte bara är möjlig utan helt nödvändig. Ett oumbärligt hjälpmedel i tider av högervindar, nationalism och klimathot.



Marco Jamil Espvall

Chefredaktör