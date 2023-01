Kaos i pendeltågstrafiken: Avvecklingen av SL:s tågvärdar skjuts upp

I fjol beslutade det dåvarande högerstyret i Region Stockholm att avveckla tågvärdarna ombord på pendeltågen. Istället skulle de ersättas med kameror för att lokförarna skulle övervaka av- och påstigning, deklarerade trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M). Övergången skulle genomföras med start den 5 december i år. Resultatet blev oräkneliga inställda avgångar, kaos för resenärerna och tusentals krav på ersättning – och att avvecklingen tillfälligt stoppades.

Protesterna har varit hårda mot planerna att operatören MTR som driver pendeltågen i regionen skulle fasa ut tågvärdarna från trafiken, inte minst från de anställda själva. En namninsamling som initierats av några lokförare har i skrivande stund fått in nära 17 000 signaturer, personal har demonstrerat, och fem fackförbund skrev nyligen ett öppet brev i lokalpressen. Planen var att den 5 december skulle vart tredje pendeltåg köras utan tågvärd, men det blev bara något enstaka tåg. Hela 90 procent av lokförarna uppger att de inte vill köra utan en tågvärd så mängder med avgångar ställdes in, och redan samma dag kom beskedet från MTR att utfasningen skjuts upp. Orsaken var enligt MTR dock inte protesterna, utan att Trafikverket samtidigt byter ut ett IT-system.

Det hindrade dock inte att pendeltågstrafiken drabbades av inställd trafik under ett antal dagar ändå, och flera linjer var i perioder helt inställda. Det saknas personal, bland annat för att många tågvärdar redan sökt sig därifrån.

– Våra resenärer förtjänar en trafik som fungerar. Den senaste veckans kaos påvisar att avskaffandet av tågvärdarna var minst sagt ogenomtänkt. Varför tar man bort det som funkar? Det känns som att vi är på väg in i en konflikt. Förarna vägrar köra utan tågvärd, för de känner sig varken säkra eller trygga och resenärernas säkerhet äventyras.

Det säger Oksana Kovalchuk, skyddsombud för tågvärdarna på facket ST Pendeln, till Internationalen.

Är det många tågvärdar som funderar på att sluta?

– Ja, cirka 30 procent av de gamla tågvärdarna är redan borta. Många har ansökt om studieledighet eller letar andra jobb, men de som kan avvakta gör det för man trivs med kollegorna och älskar sitt jobb. Man har gått till jobbet med ett leende, men inte nu längre. Trots att det fylls på med ny personal– bara i år har vi haft nio tågvärdskurser – är det fortfarande personalbrist. Folk stannar inte. Läget är väldigt infekterat.

Hur har resenärerna reagerat?

– Stackars dem! Vissa kommer och klappar oss på axeln och säger att de håller med om att vi ska vara kvar, det värmer verkligen! Men en del blir såklart sura på grund av förseningar och reducerad trafik då de inte hinner till sina jobb i tid, missar anslutningar, inte hinner hämta barnen eller vad de nu ska göra. Det är verkligen kaos och jag lider med resenärerna.

Oksana Kovalchuk är ST:s skydds­ombud för tågvärdarna på pendeltågen.

Tågvärdarna har ett stort ansvar för säkerheten ombord och är de som ingriper när resenärer blivit akut sjuka eller när någon är drogpåverkad. Det är också de som öppnar och stänger dörrarna och ser till att av- och påstigning går som det ska. Det senare är alltså tanken att lokförarna, som ska arbeta ensamma ombord, ska sköta framöver, med hjälp av kameror som monteras på tågets utsida och ansluts till bildskärmar i förarhytten. Så har den tekniken fungerat som den ska? Oksana Kovalchuk skrattar syrligt.

– Långt ifrån idealiskt måste jag säga…Vi på skyddet fortsätter att få rapporter om diverse fel som har uppstått under testkörningarna. På den nyare tågmodellen visas ibland fel sida av tåget, bilden blir suddig eller slocknar helt. På de äldre tågen finns det fortfarande ingen lösning. När skärmarna monterades skymde de sikten mot spåret och förarna fick problem med ögonen så de plockades bort igen. Ny teknik borde prövas och utvärderas innan man börjar omplacera folk.

Trafiken är ju en samhällsviktig verksamhet men det är så mycket som är ogenomtänkt med det här projektet med kameror.

– Förarna kommer tvingas att ta på sig så många nya arbetsuppgifter, det är inte mänskligt. Den kognitiva tröttheten och koncentrationsnivån kommer att öka. Just nu kan förarna ta mikropauser när vi stannar vid stationer, blunda, vila ögonen, sträcka på sig medan tågvärden sköter information och trafikutbyte. Men den möjligheten försvinner med den nya kameraövervakningen då de måste helt plötsligt titta på andra skärmar som visar hur folk rör sig på plattformen, se till att inte klämma någon i dörrarna och även hinna ge information. Dessutom finns det döda vinklar och föraren ser inte hela bilden, som en tågvärd gör. Förarna blir helt ensamma vid eventuella olyckor eller större trafikhändelser och ansvara för cirka 1700 resenärer vid ett fullsatt tåg under rusningstid.

Det finns ju gränser på hur mycket man kan ta på sig!

Förre trafikregionrådet Kristoffer Tamsons lägger ansvaret för de gångna veckornas kaos på den nyvalda majoriteten i regionen.

– Det pågående idiotstoppet av pendeltågens modernisering, som nu genomförs utan vare sig riskanalys eller åtgärdsplan, är en stor bidragande orsak till kaoset vi nu ser i trafiken, sade han till Mitt i förra veckan.

Detta trots att han själv fram till årsskiftet fortfarande är ordförande i trafiknämnden.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten, som alltså tillträder i nämnderna först vid nyår, har å sin sida lovat att pausa avvecklingen av tågvärdarna. Hur det verkligen kommer bli återstår att se.

Rasmus Klockljung