3000 tågade för Palestina i Göteborg

PÅ PLATS | Kristofer Lundberg

Söndagen den 14 januari tågade 3 000 med Enhetsfront för Palestina och Palestinska Samordningsgruppen i Göteborg.

På Gustav Adolfs torg talade judiska Mike Greenberg och Sara El-Tallis från Enhetsfront för Palestina, innan avmarsch sjöng en för demonstrationen ihopsatt kör Palestinas inofficiella nationalsång ”Mawṭinī” (Mitt hemland).

Talkörerna ekade upp för Avenyn, “Wallenstam you cant hide you supporting genocide” liknande kritik riktades mot både Mc Donalds och Burger King följt av slagordet “Bojkotta Israel”. Innan demonstrationen nått Götaplatsen var den 17 meter bred.

På Götaplatsen spelade Kofia följt av två tal av Malak Sammouneh Palestinska samordningsgruppen och Isra Diab från Palestinasolidariteten I Göteborg.

Kofia avslutade med Leve Palestina.

Tack till alla som deltagit som talare, demonstrationsvakter och talkörsledare.