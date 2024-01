”Regeringens svar på våld är mer våld”

Ecuador är i gungning. En ökänd kartellboss rymde från ett säkerhetsfängelse och satte en våldsvåg i rullning. Det råder undantagstillstånd. President Daniel Noboa beskriver det som ett krigstillstånd. Samtidigt driver regeringen nu igenom drastisk ekonomisk politik när ingen får protestera.

INTERVJU | Emma Lundström

Fångar har rymt från fängelser. Fängelsepersonal har hållits som gisslan på minst sju fängelser. 9 januari stormades en statlig nyhetssändning. Soldater patrullerar gatorna i många städer och på nyheterna sägs det att Ecuador är ett land som håller på att tas över av den organiserade brottsligheten. Av drogkartellerna.

Men den nu pågående krisen kommer inte ur ett ingenting. Den är i mångt och mycket politiskt skapad. Det menar Moa Cortobius som har bott och arbetat i Latinamerika i femton år och i Ecuador i tio år.

När jag når henne på kvällen 10 januari svensk tid befinner hon sig i Amazonasregionen där det är förhållandevis lugnt. Hon är skakad, men också kritisk till regeringens hantering av situationen.

– Jag kan inte förneka att det är oroande, ledsamt och ovisst just nu. Igår [9 januari] var en väldigt orolig dag. Det var mycket som hände under dagen och under natten som var väldigt, väldigt våldsamt. Men det florerade också mycket rykten. Det var många som försökte sprida skräck genom rykten, säger hon och berättar att det var väldigt mycket information som cirkulerade just för att sätta skräck i befolkningen.

– Det känns som att det har stävjats lite idag. På sätt och vis så var Covid och all den hemska ryktesspridning som pågick under pandemin en superträning i hur man stävjar fake news. Jag tror att en hel del av de verktygen sattes i gång igen igår, tack och lov.

På onsdagen är mycket stängt. Moa Cortobius berättar att det är väldigt lugnt. Åtminstone där hon befinner sig. I städerna ser vardagen annorlunda ut just nu.

– I de större städerna är det militär ute på gatorna och de bevakar också all strategisk infrastruktur, som ministerier, tunnelbanor, el-centraler, vattenreningsverk och dylikt. Men även här är det inte så mycket folk ute på gatorna. Kontor, skolor och alla sådana officiella funktioner är stängda idag. Oroligheterna fortsätter. De kriminella gängen håller fortfarande 178 fängelsevakter som gisslan på fängelserna och hotar med avrättningar och fler attacker ute i samhället. Alla går liksom i väntan på vad som ska hända, säger hon och fortsätter:

– Det är ledsamt, oroande och upprörande att, som så ofta är fallet, regeringens svar på våld är mer våld, vilket skapar mer våld.

”istället för att rikta allt fokus på att komma till rätta med de ekonomiska och sociala förhållanden som utgör grogrund för gängkriminaliteten i landet, har regeringen istället passat på att använda undantagstillståndet till att snabbt genomföra flera ekonomiska åtstramningar”

Hon menar att det är den ekonomiska krisen och de extrema nedskärningarna i välfärdssystemet och i fängelse- och rehabiliteringssystemet som har skett under de senaste tre regeringarna som har skapat grogrund och förutsättningar för det som nu sker:

– Visst finns det problem med korruption, men det är fattigdom och utsatthet och att använda våld som svar på detta, istället för sociala investeringar, som gör att vi är där vi är nu. Det blir en extrem våldsspiral, säger hon och fortsätter:

– Över 80 procent av Ecuadors ekonomiskt verksamma befolkning arbetar i den informella sektorn och Ecuador är det tredje landet i regionen med störst utflyttning, just på grund av den ekonomiska krisen. Den fördjupades under covid men är i mångt och mycket skapad av nedskärningarna och undergrävandet av det sociala systemet.

De sociala insatser som skulle behövas för att komma till botten med orsakerna till gängens grepp om samhället görs inte.

– Det som behövs är investeringar i att reducera fattigdom. Att skapa utbildningar, skapa möjligheter, skapa en förutsättning och en framtid för barn och ungdomar och familjer som lever här. Därför att den fattigdom och utsatthet som finns här, framförallt på kusten. men även i stora delar av övriga landet, är den perfekta grogrund och rekryteringen för illegala organisationer, säger Moa Cortobius och beskriver hur fängelserna har blivit sambandscentraler för de kriminella nätverken:

– I och med att fängelsesystemet har brutits ned har de tagit kontroll och det har varit fruktansvärda sammandrabbningar inne på fängelserna mellan olika kriminella gäng. Fängelserna har blivit en rekryteringsplats för den organiserade brottsligheten.

I förra veckan intog gängmedlemmar en TV-station i direktsändning.



En av de viktigaste orsakerna till att fängelsepersonal nu hålls som gisslan, menar Moa Cortobius är att presidenten vill byta ut fångvaktare och splittra upp gängen och flytta runt dem mellan fängelserna så att sambandscentralerna uppluckras:

– Det vill förstås inte gängen, just för att fängelserna är maktcentrum för de olika grupperna.

En vecka efter att undantagstillståndet infördes har jag kontakt med Moa Cortobius igen. Hon berättar att det är förhållandevis lugnt i landet. De 178 gisslantagna fängelseanställda har släppts. Undantagstillståndet gäller och den militära närvaron är fortfarande väldigt påtaglig.

Men istället för att rikta allt fokus på att komma till rätta med de ekonomiska och sociala förhållanden som utgör grogrund för gängkriminaliteten i landet, har regeringen istället passat på att använda undantagstillståndet till att snabbt genomföra flera ekonomiska åtstramningar. – Man har bland annat höjt skatten på konsumtion och drivit igenom en lag som öppnar upp för privatisering av energisektorn. Dessutom vill man driva igenom ett frihandelsavtal med Kina – även om det har funnits ett visst motstånd i parlamentet. Avtalet skulle visserligen öppna upp den kinesiska marknaden för ecuadorianska produkter, men också tillåta Kina att exportera sitt avfall till Ecuador, helt mot alla internationella avtal, säger Moa Cortobius och fortsätter:

– Det är ju väldigt behändigt att driva igenom den typen av åtgärder när folk inte får protestera, inte får gå ut på gatorna, inte får samlas. Åtgärder som ju inte tar oss ur den här krisen. Snarare tvärtom.