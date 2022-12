FRYS HYRORNA – INTE LÖNERNA! Protester från norr till söder

Lördagen 10 december samlades folk på gator och torg i Göteborg, Boden, Helsingborg, Säffle, Motala, Luleå, Uppsala, Stockholm och fler orter med tre krav: Stoppa matprischocken. Tygla elpriserna. Frys hyrorna. Skiftet-rörelsen hade samlat in vittnesmål från hundratals hushåll i landet. Några lästes upp på protesterna.

PÅ PLATS | Carmen Sandiego

Levnadskostnaderna stiger i rasande fart i Sverige. Människor upprörs över att elprisstödet kommer gå till att hjälpa välbärgade personer värma upp sin pool. Samtidigt har regeringen försäkrat sig om att stödet ska räknas som en inkomst, vilket gör att fattigas socialbidrag sänks med motsvarande summa.

Samtidigt som Skiftet fått enkätsvar från barnfamiljer som ställer in julen och pensionärer som gör av med sina sista besparingar, så kan fastighetsägare och matjättar fortsätta håva in storvinster” sa Skiftets kampanjare Christian Tengblad i sitt tal i Stockholm.

På många av protesterna tändes facklor mot fattigvintern, för att visa på samhörighet och mellanmänsklig värme i kylan. Och på nätet har tusentals skrivit under namninsamlingar och ställt sig bakom kraven.

Den 10 december genomförde också en koalition bestående av 27 organisationer demonstrationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Malå under parollen ”Riv Tidöavtalet”. Arrangörerna som bland annat var Allt Åt Alla, Jordens vänner, Extinction Rebellion och Fridays For Future menar att avtalet är rasistiskt, ojämlikt och hotar klimatarbetet. Grupperna enas bakom kravet att avtalet rivs.

Göteborg: FRYS HYRAN!

FOTO: Skiftet