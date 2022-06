Klimataktivister intar Stockholm

▶ 50-årsfirande av FN:s miljökonferens i Stockholm

NYHETER | Rasmus Klockljung

1972 hölls FN:s första stora miljökonferens i Stockholm, och som ett jubileum arrangeras under torsdagen och fredagen denna vecka Stockholm+50 i samma stad. Det är en FN-konferens med de svenska och kenyanska regeringarna som värdar, och där såväl FN:s generalsekreterare Antonio Guterres som mängder med politiker, forskare, organisationer och andra deltar. De många programpunkterna handlar om bland annat omställning av jordbruket, att minska mängden avfall, feministisk klimaträttvisa och att stärka urfolk i kampen för att bevara naturen.

Under hela veckan arrangerar även det svenska och internationella civilsamhället en lång rad egna seminarier, aktioner och andra evenemang i Stockholmsområdet. Fridays For Future håller en stor demonstration under fredagen, Återställ våtmarker har genomfört en blockad på motorvägen E4:an och Norra Järva stadsdelsråd ordnar en workshop i stadsodling, för att nämna några exempel.

Under två dagar tidigare i veckan hölls också en aktivistkonferens kallad Folkets forum på ABF-huset i centrala Stockholm. Den arrangerades av nätverket Stockholm+50 som består av bland andra Afrikagrupperna, Jordens vänner, Greenpeace och Klimatriksdagen. Där hölls ett stort antal programpunkter, till exempel om AP-fondernas investeringar i klimatskadlig verksamhet, varför militarism utgör ett hinder för klimatomställning, industriell exploatering i Gállok och EU:s jordbruksstöd. Aktivister från många olika länder medverkade tillsammans med svenska organisationer.

Klimataktion är en av de organisationer som är med i nätverket Stockholm+50, och talespersonen Pia Björstrand berättar för Internationalen varför de deltar:

– Vi vill lyfta klimatkrisen och de andra ekologiska kriserna, tillsammans med andra organisationer både nationellt och internationellt. Det är viktigt att det finns ett alternativt forum till FN-konferensen, för vi anser inte att gräsrotsrörelsen har fått tillräcklig plats där.

Klimataktions talesperson Pia Björstrand.

Under Folkets forum höll Klimataktion en ”aktivistskola”. Vad hände där?

– Det var en workshop för att hjälpa aktivister att jobba så effektivt som möjligt. Man har begränsad tid och energi, så hur kan man använda den bäst? Att spetsa till sitt klimatarbete, helt enkelt. Man ska hitta vad man tycker om och är bra på, och vad man själv bör lägga sitt fokus på. Det handlar om att reflektera över sitt eget arbete men också att få verktyg med sig för hur man kan arbeta bättre.

Det har ju gått 50 år sedan den första miljökonferensen i Stockholm. Vad anser ni om det som har gjorts sedan dess? Vad mer behöver göras?

– Det ät tydligt att utvecklingen har gått åt helt fel håll sedan dess. Tillväxten har prioriterats högre än våra grundförutsättningar för att överleva. Det har redan fått katastrofala konsekvenser och det kommer bli ännu värre. Vi vill att man bromsar så mycket som det går i enlighet med vad vetenskapen kräver, säger Pia Björstrand

Vilka förväntningar har ni på den officiella konferensen?

– De förberedande mötena har visat att det är väldigt mycket snack och lite hockey. Vi hoppas att det blir ett nätverkande som kan hjälpa till inför nästa COP-möte, men det tycks inte ens vara ambitionen att komma fram till ett globalt avtal eller några konkreta åtgärder. Så vi förväntar oss inte mer än vackra ord, tyvärr.

Pia Björstrand lyfter också vad Klimataktion anser behöver göras snarast:

– Vi anser att man ska deklarera klimatnödläge och agera därefter, precis som man gjorde under pandemin. Det här är en ännu större kris vi befinner oss i, så alla resurser som som så akut krävs för att ställa om samhället måste användas. Sverige behöver minska sina utsläpp med 20 procent per år, så det är en enorm omställning som krävs. Men det blir bara värre för varje år, och vi ser att vi är på väg att krascha rakt in i väggen.

– Vi är också för en global ekocidlag, så det är beklagligt och fegt att regeringen tagit ställning för att inte verka för det. Det behövs globala starka lagar för att få till en förändring, och det här skulle vara det perfekta tillfället att verka för det internationellt.

ÖVERSTA FOTO: ALLT ÅT ALLA