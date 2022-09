Vänsterpartiet går framåt i Stockholm

▶ Vänsterpartiet gjorde rekordval i både kommunen och regionen

I Stockholm gick Vänsterpartiet starkt framåt i både kommun- och regionval, där man fick 15,4 respektive 11,6 procent av rösterna. En ökning med två respektive en procentenheter. Både kommunen och regionen har tidigare varit borgerligt styrda, men efter att Miljöpartiet bytt sida ser det nu ut att bli ett socialdemokratiskt lett maktskifte. Frågan är om Vänsterpartiet får vara med och påverka politiken i Stockholm och vad man i så fall vill göra. Internationalen har talat med vänsterpartisterna Clara Lindblom och Jonas Lindberg.

Clara Lindblom är tidigare oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad och hoppas nu få ingå i det nya styret av kommunen.

– Vänsterpartiets stöd har ökat i Stockholm under en längre tid och jag tror att en sak som har påverkat förtroendet ökat är vårt agerande i frågan om marknadshyror. Sedan har vi väldigt många aktivister i Stockholm som är aktiva i lokala frågor och kamper och det har förstås spelat en stor roll, säger hon.

Vilka politiska frågor kommer ni fokusera på nu?

– Vi driver det vi gått till val på, förstärkningar av välfärden, fler hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med och en snabbare klimatomställning. Vi säger definitivt nej till ombildningar, säger Clara Lindblom och menar att ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter, samt utförsäljningarna av stadens gemensamma egendomar, har varit det mest negativa med det borgerliga styret av huvudstaden.

– Vi behöver ju bygga ut välfärden, inte sälja ut den!

Även Jonas Lindberg, som är sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i region Stockholm, är nöjd med Vänsterns valresultat. Men som det ser ut nu verkar det inte som att Vänsterpartiet får sitta med i det nya regionstyret.

– Vi är jättenöjda med vårt valresultat. Vi har ju aldrig gjort så bra i regionen. Vi går upp med en procent till 11,6 och ökar med två mandat. Så för vår del är vi jättenöjda. Men det parlamentariska läget ser ut så att det inte är möjligt för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att få egen majoritet, säger han och berättar att Socialdemokraterna därför försöker göra upp med Centerpartiet.

– Socialdemokraterna har ju hela valrörelsen riktat in sig väldigt mycket på Moderaterna i sin kritik av hur regionen styrts, samtidigt som man hållit dörren högerut öppen. Vi har hela tiden sagt att vi vill ha ett rödgrönt samarbete, och varit beredda att inkludera Centerpartiet i det. Vi har sagt att vi har gemensamma nämnare som vi kan samarbeta runt. Det är en hel del saker vi är oense om, men det kan vi förmodligen acceptera och reda ut. Men som det ser ut nu är dörren stängd från Centerpartiets sida. Det finns en förväntan bland befolkningen och vårdpersonal att det ska bli ett tydligt maktskifte, men det ser inte ut att bli möjligt just nu. Och vi är heller inte intresserade av att ingå i ett styre där man bara byter namnet på vissa personer men fortsätter på samma linje som man har gjort.

Vad vill ni driva om ni får vara med och bestämma?

– Vår politik skulle behövas för att ta itu med de problem som framför allt Stockholms sjukvård har. Våra sjukhus brinner just nu, skulle jag nästa säga. Det är hundratals miljoner i underskott, och vi skulle driva att man släcker de budgetunderskotten genom att ta av våra regionala överskott så att sjukhusen inte ska behöva spara pengar. Och sen att man ruskar om och ser över hela finansieringsmodellen av våra sjukhus så att vi kan öppna fler vårdplatser. För de har en svältbudget i dagsläget. Så det hade varit fokus ett, säger Jonas Lindberg och fortsätter:

– Fokus två hade varit att aktivt gå fram med en handlingsplan för att få fler vårdcentraler och fler läkare på våra vårdcentraler. Då måste man gå in och reglera och avveckla flera av de här marknadsinslagen som finns idag och som dränerar oss på jättemycket pengar. Det tredje är att vi skulle ha drivit på för en arbetstidsförkortning med bibehållen lön och då i synnerhet för barnmorskorna. Det är där krisen är som mest akut just nu. Så det hade varit en väldigt bra politik för Stockholms medborgare, patienter och vårdpersonal, och som vi har fått ett stort mandat i ryggen att verka för.

Ytterligare en fråga som Vänsterpartiet vill satsa på är billigare och i viss mån gratis kollektivtrafik, förklarar Jonas Lindberg.

– Vi har krävt att man ska ha gratis kollektivtrafik för barn och unga året runt. Och vi tycker att det ska vara avgiftsfritt för pensionärer att resa när det inte är rusningstrafik. Vi vill bryta den här trenden att kollektivtrafiken hela tiden blir dyrare. Vi behöver göra den billigare och mer tillgänglig och då börjar vi med de här grupperna. Men vi skulle kräva att man fryser taxorna nu och ser över hur man skulle kunna sänka dem för alla i kollektivtrafiken, för de prisökningarna som har varit den senaste tiden är nästan ohållbara.

Varför tror du att Vänsterpartiet har gått fram så bra i Stockholm?

– Vi har synts mycket och fått vara en tydlig oppositionskraft och då växer man i stöd. I Stockholm tror jag att det finns en medvetenhet kring sjukvårds- och välfärdsfrågorna framför allt. Där har vi en stor trovärdighet. Vi har känt det när vi varit ute och val kampanjat. Det finns människor som inte är vänsterpartister som sagt att de ska rösta på oss den här gången, för vi står för en linje som många som jobbar i vården sympatiserar med. Vi har flera företrädare som också kommer från sjukvårdsgolvet och vet vad de pratar om. Vi bottnar inte i att vi är politiker utan vi bottnar i att vi har yrken inom sjukvården och har tagit steget och blivit politiker, säger Jonas Lindberg som själv arbetar som specialistsjuksköterska.

– Våra lösningar och förslag är förankrade i verkligheten och landar väldigt väl bland väljarna.

Per Leander