”Det är ingen förskola, det är en förvaringsplats för barn”

Personalbristen växer. Barngrupperna ökar. Både personal och barn far illa. Världens bästa förskola är inte längre värd namnet. Ändå blir det inget uppror. Men det finns de som höjer rösten. Som kämpar för förändring. Emma Lundström har talat med förskolläraren Maria Karlander som vägrar att stillatigande acceptera det oacceptabla.

INTERVJU | Emma Lundström

I början av november förra året skrev förskolläraren Maria Karlander en insändare i Göteborgs-Posten som var ett rop på hjälp från ett sjunkande skepp. Ett SOS. Maria Karlander närmast skrek: ”Vad är det som gör att samhället inte vaknar? Vad är det som gör att politikerna tänker ”budget i balans” i stället för att inse att förskolan sätter grunden för trygga barn?” Barn som kan bli trygga vuxna. Tre månader har gått sedan dess. Och ingenting har hänt. Maria Karlander fick visserligen många reaktioner på sin insändare. Men inte från beslutsfattarna.

– Det känns som att vi har viftat med röda varningsflaggor ett bra tag utan att de som har beslutandemandatet bryr sig om det. Bara för några år sedan sa jag att förskolan är ett korthus som håller på att falla. Men nu har det redan fallit. Det handlar om att vi ska klara av att ha ett hållbart yrkesliv och de flesta inser nu att det inte kommer att ske. Därför väljer både barnskötare och förskolelärare att lämna yrket, säger hon och berättar att bara under senaste året har tre barnskötare och två förskolelärare lämnat enheten i Partille där hon jobbar.

Det absolut största problemet är att barngrupperna har blivit för stora. Maria Karlander menar att enheterna medvetet rapporterar in felaktiga uppgifter till Skolverket. Om de på avdelningarna delar barngruppen i två under för- och eftermiddag och växlar mellan att vara ute och inne, då är det flera enheter som anmäler det som två barngrupper fastän det är en.

– De högre vistelsetiderna tillsammans med de stora barngrupperna gör att vi har stor beläggning från morgon till kväll. Men vi har inte tillfört fler personal. Däremot har personalens administrativa uppgifter ökat markant, säger hon. Hon berättar att det finns få ställen som har tre personal mer än två timmar per dag. Det innebär att de ofta har 23 barn på två personal. Det kan också resultera i att en personal är ensam kvar med femton barn.

– Det innebär att man inte kan gå på toaletten. Man lever under ständig stress. Ljudvolymen är väldigt hög. Många av oss lider av tinnitus. Många av oss har tarmbesvär. Många har problem eftersom man behöver kissa i förebyggande syfte. Det gör att blåsan får fel signaler, säger hon och förklarar att det förr var belastningsskador som var problemet. Nu är det stress och hörselproblematik.

Ett annat stort problem är vikariesituationen. Maria Karlander berättar att de inte får vikarier varje gång någon är borta. I december hade de nio sjuka på enheten där hon jobbar. De fick två vikarier.

– Vi får inte skicka hem barn. Vi får inte stänga. Vi får vädja till vårdnadshavare att de hämtar tidigare. Situationen nu är att vi inte har resurser, förutsättningar eller möjligheter att jobba efter läroplanen som vi ska enligt uppdrag, säger hon och fortsätter:

– Vi har inga förutsättningar för att arbeta med barn som behöver extra omsorg. Vi får helt enkelt göra någonting som funkar för de flesta generellt. Det är väldigt sällan vi kan lägga en plan för vårt pedagogiska arbete och hålla den planen. För antingen får vi ta in barn från en annan avdelning. Eller så får vi jobba på en annan avdelning. Eller så får vi gå ut allihop för att vi är kort om personal, eftersom det är lättare där. Man kan vara färre personal ute för att det blir färre konflikter när det är större ytor.

Det har gått så långt att situationen har blivit ohållbar.

– Jag skulle vilja påstå att vi inte kan stå för tillsynsansvaret längre, som vi tar över enligt föräldrabalken när vi tar över barn från vårdnadshavare. Detta har jag som fackligt skyddsombud på min enhet också påtalat för förvaltningen, säger Maria Karlander. Frågan om tillsynsansvaret är allvarlig. Finns det inte tillräckligt med personal på förskolan, och inte personal med rätt kunskaper, så riskeras liv.

– Om vi har ett barn som är utåtagerande och vi inte får tillräckligt med personal, så kan vi inte säkerställa att det barnet inte sparkar någon i huvudet till exempel. Och har vi inte personal som känner barnen så är det också svårt att vara steget före. Det är svårt att se att nu börjar energin att tryta, nu kommer han eller hon snart att bli utåtagerande och aggressiv. Vi behöver kanske ta en promenad. Vi behöver göra något annat. Men det kan vi inte, säger hon och fortsätter:

– Det gör också att det alltid finns barn som får stå tillbaka. De barn som inte tar plats och som vi kallar för tapetflickor och tapetpojkar. Barn som kanske är tysta eller bara är allmänt blyga. Det kan vara sådana som behöver arbeta med språket för att de kommer från ett annat land.

Kompetensen finns där. Förmågan finns där. Förskollärare och barnskötare vet vad som behöver göras. Men tiden och möjligheten att göra det finns inte. Det leder till dåligt samvete.

– Vi ser att de här barnen kommer att få problem med inlärning och trygghet när de kommer till skolan, för att de inte har fått grunden hos oss. Men vi får vara glada att barnen får mat, att de får frisk luft, att de hinner gå på toaletten innan de kissar ned sig, eller får en ny blöja. Vi kan bara stå för basomsorgen, säger Maria Karlander och berättar att hon till och med ibland har tänkt: Jag är skyldig att göra en orosanmälan till soc om jag upplever att ett barn far illa där de bor och lever med sina föräldrar. Ska jag då inte göra en soc-anmälan när jag ser att barn far illa när de är på förskolan? Hon menar att de inte bara bryter mot tillsynsansvaret utan även mot barnkonventionen.

Maria Karlander har kollegor som sitter och gråter i personalrummet. Kollegor som känner att de inte orkar mer. De frågar henne om hon som arbetar fackligt tror att det finns något hopp. Om hon tror att barngrupperna kommer att bli mindre, arbetsförhållandena bättre. Hon kan inte ge något positivt besked, bara säga att det kommer att ta tid.

– Vi behöver minskade barngrupper med ökad lärartäthet. Man behöver titta på hur de gör i Norge. Där har de på bara några år gått till att över 90 procent håller de regler som finns kring barngruppernas storlek. I Sverige blir det ingen budget i balans om reglerna ska hållas. Möjligtvis om du tar bort personal. Vi har en förskola här i Partille där man säger att man jobbar med små barngrupper, men då kanske du är ensam på tio barn, det är ju inte någon skillnad, säger hon och menar att det finns forskning som visar att det är hämmande för barns utveckling ju större konstellationer de befinner sig i.

Själv arbetar Maria Karlander nu bara 30 procent på förskolan. Förra terminen var de ett fullt arbetslag endast vid tre tillfällen på hennes avdelning när hon var där och jobbade. De andra gångerna fick hon gå över och hjälpa till på andra avdelningar, eller ta in barn från andra avdelningar. Att under de omständigheterna lägga en verksamhetsplan för vad personalen ska ge barnen under ett halvår. Det går inte.

– Vi har ingen förskoleverksamhet. Vi har en förvaringsplats för barn. Det är bara trams att det heter förskola. Enligt Skolverket får man inte kalla det för förskola om det inte finns någon förskollärare där. Enligt läroplanen och skollagen är det vi som är ansvariga för undervisningen. Men ofta finns det ingen förskollärare där. Ändå kallas det för förskola, säger hon och tillägger:

– Mina barn har flyttat hemifrån, men jag kan säga, att med vetskap om hur det ser ut i en kommunal förskola idag, så hade jag inte satt mina barn där. Det hade jag inte.

Varför blir det inte uppror? Varför är det så tyst? Hur kan vi tolerera att våra barn har det så här?

– Vi har en oerhört utbredd tystnadskultur ute i kommunerna. Folk är så jävla rädda rent ut sagt. De är rädda för sin lön, vilket är märkligt för jag har varit som jag är nu i trettio år och jag har alltid legat högt i lön jämförelsevis, så det handlar inte om det. Sedan är många rädda för att säga sin mening överhuvudtaget. Rädda för att dra på sig tillsägelser, vilket är klart att vi får, säger Maria Karlander som själv bara blir provocerad av tillsägelser:

– Om någon säger till mig ”du får inte prata”, då är det exakt det jag gör, för då vet jag att det definitivt finns belägg för att göra det. Men jag är uppvuxen med att säga min mening, med att man ska stå upp för vad man tycker, att är det någonting man tycker är fel så ska man jobba för att få till en förändring. Men de flesta har en väldig respekt för överheten. Man ska vara glad och tacksam. Det är ett kvinnligt yrke där de flesta är glada att i alla fall ha ett jobb.

Något som gör Maria Karlander frustrerad är att det nästan har blivit så att man skryter med att inte ha hunnit ta rast, inte ha hunnit kissa på tre dagar.

– Varför skryta med det? Det är ju osolidariskt! Att lösa det utan att säga till, utan att skriva tillbud, utan att göra en arbetsskadeanmälan, utan att mejla chefen. De bara gör det, vilket gör att vi har den bajsmacka till situation som vi har. Därför att kvinnor över tid i vårt yrke har gjort exakt det här: vi har hållit käft, vi har trollat med knäna, och vi har gjort det utan att klaga till någon annan än varandra, vilket gör att det inte blir någon förändring. Ska det till någon förändring så måste det ju komma ut. Vi måste prata med människor utanför förskolan, med politiker, med förvaltningen, säger hon och fortsätter:

– Vi undervärderar vårt yrkeskunnande och yrkesstolthet och vi låter andra människor som inte har en aning få sätta ribban för vad som är okej och inte. Vi behöver ha lite ryggrad, lite mod och stå upp för oss själva. Vad är det värsta som kan hända? Ska de säga upp mig? Gör det då, så får jag väl gå ut i media och säga att jag blev uppsagd för att jag sa som det var. Att det blev för jobbigt för arbetsgivarna när sanningen kom fram.

Arbetsgivarna ja. De vet hur situationen är, menar Maria Karlander, men det är jobbigare för dem när sanningen kommer fram till utomstående, än att det ser ut som det gör på förskolorna.

– Det är därför jag får repressalier gång på gång. När jag mejlade om att vi frånsäger oss tillsynsansvaret i december var problemet inte att det är en akut situation på min förskola, enligt arbetsgivaren, problemet var att jag skrev till min rektor att antingen stänger du stället eller så kommer du hit och jobbar, för nu är det katastrof. Det var ett problem, säger hon med ilskan bubblande bakom orden.

Inte ens det faktum att barn riskerar att dö på förskolan har fått någon verklig effekt. Det leder inte till förbättrade arbetsvillkor. Istället är det den enskilda förskolan eller anställda som får en varning. En enskild lärare kan bli av med jobbet eller legitimationen.

– Jag tror inte att mina kollegor inom förskolan förstår att om det händer någonting, om du glömmer ett barn för att situationen är som den är, då är det du som åker på repressalier för det, det är inte någon annan. Så varför vågar vi inte säga ifrån? frågar sig Maria Karlander som tror att det som sker nu med förskoleverksamheten i Sverige kommer att få en lavinartad utveckling:

– Vi har en lärarbrist och vi har en brist på barnskötare. Fler kollegor har slutat och bytt yrkesbana det här året på min enhet än under mina trettio år inom förskolan totalt. Det kommer bara att bli fler.

Först när de ansvariga börjar behöva stänga förskolor på grund av att det inte finns någon personal, kommer de att se hur det ligger till, menar Maria Karlander. Och då är det för sent.

– Det är redan kvart över tolv. Men folk är fega på alla nivåer. De är fega som barnskötare och förskollärare, de är fega som rektorer, de är fega som verksamhetschefer. Någonstans måste någon våga, säger hon och berättar om en kommun i Finland där politikerna tagit beslut om att sänka barngrupperna från 20 barn till 16 för att se om sjuktalen blir lägre, arbetsmiljön bättre och verksamheten kvalitativ.

De gör alltså framsteg i både Norge och Finland. Men inte i Sverige. Här blir det sämre i rask takt:

– Det är katastrofalt. Hade jag inte arbetat som facklig och känt att jag hade mandat att påverka, vilket jag gör för att jag är så jävla jobbig rent ut sagt, så hade jag också bytt yrke. Jag hade inte arbetat fem dagar i veckan i förskolan med de här förutsättningarna. Jag är kvar bara för att jag har gett mig fan på att göra en förbättring. Och det gör jag genom mitt fackliga uppdrag och på golvet genom att i alla fall säga som det är. Jag hade aldrig jobbat i förskolan annars. Mitt liv är värt mer än så.

Hur ska situationen förändras? Maria Karlander menar att barngruppernas storlek är nummer ett.

– Vi får folk att vilja vara på plats om de slipper få tinnitus, om de slipper få hjärtklappning på jobbet och känner att de kan göra det de är utbildade till. Först och främst måste vi få tillbaka dem som är utbildade förskollärare och barnskötare. Så att de inte känner att de hellre jobbar vid bandet på Volvo hellre än att gå tillbaka till en förskola, säger hon och menar att ju fler som uppmärksammar problematiken och ger en ärlig bild av situationen, ju mer kan vi få allmänheten att reagera:

– Strejk kanske inte är det som är det rätta för att få högre lön, men som ett signalvärde gentemot samhället så är det fan i mig snart dags. Och då skulle vi behöva att hela samhället står upp och säger att nu är det nog. Snart har vi inga kirurger på plats, för att de inte har någonstans att göra av sina barn. Och så undrar vi sedan varför våra barn blir som de blir. Det är ju inte rocket sience vi snackar om. Jag väntar på att folk ska vara så arga som jag är.

Arkivbild. Foto: Cramo Group. cc-by-sa