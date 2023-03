Feministiskt Initiativ i Kiruna

”En motvikt mot gruvindustrins machokultur”

Fjolårets val blev en besvikelse för Feministiskt initiativ (Fi). Partiet förlorade sina mandat i nio kommuner samt Region Gotland, och sitter kvar i fullmäktige i endast tre kommuner, men i alla tre gick partiet istället framåt. En av dem är Kiruna, där Fi ingår i den styrande majoriteten.

INTERVJU | Rasmus Klockljung

Lisa Forsberg är ordförande för Feministiskt initiativs lokalförening i Kiruna, ledamot i kommunfullmäktige, och …

– … kom jag ihåg alla roller nu? funderar hon med ett skratt efter att ha räknat upp de fem olika poster hon innehar, även i kommunstyrelsen och i nämnder.

Partiet är välrepresenterat, med platser i samtliga kommunala nämnder. De dryga 3,5 procent de fick i kommunvalet var en knapp ökning jämfört med 2018, men den stora skillnaden är att Fi efter en mandatperiod i opposition numera återigen sitter i den styrande koalitionen. Det stora partiet i Kiruna är Social­demokraterna, som fick hela 40 procent. Men Lisa Forsberg säger att Fi trots storleksskillnaden känner sig väl behandlade i koalitionen, där även Sámelistu/Same­listan och Vänsterpartiet ingår.

– Vi får stort gehör för de frågor som vi har lyft, och vi har fått många poster i nämnderna i förhållande till vårt röstantal. Vi är det minsta partiet i samverkan, men jag tycker inte att vi har behandlats utifrån det.

– Vi har även erfarenhet från att ha suttit i kommunledningen tidigare. 2014-2018 satt vi i ledningen tillsammans med samma partier, förutom att då var även Moderaterna med i styret. Det skadar inte att inte Moderaterna är med nu. Det är positivt, skrattar hon.

Hur tror du det kommer sig att Fi gick framåt i Kiruna i valet?

– Jag tror att det är ganska många olika faktorer som har samspelat för oss. Vi är rätt många aktiva som har varit aktiva ganska länge, många har varit med ända sedan vi startade lokalföreningen 2014 när vi kom in i kommunfullmäktige första gången. Sedan har vi under förra mandatperioden, då vi var i opposition, fått mycket utrymme i media i förhållande till sossarna och Vänsterpartiet som är betydligt större. Så vi har många gånger fått kommentera styrets beslut som vi varit kritiska mot. Vi har varit väldigt aktiva i debatter, både i kommunfullmäktige och i andra sammanhang ute i samhället. Vi har lagt flera motioner, och drivit en aktiv valkampanj och varit synliga på många olika ställen i olika sammanhang. Och vi har ett stort förtroende hos våra väljare, de litar på att vi driver de frågor vi säger att vi ska driva.

– Men man får inte glömma bort hur debatten kring valet gick i riksmedia, där det var ett stort fokus på gängkriminalitet, och det är ganska långt från vår verklighet här uppe. Så det var inte så många här som kände sig berörda av den debatten.

Under den förra mandatperioden, liksom 2014-2018, satt Fi i fullmäktige i 13 kommuner, i några under båda perioderna och i andra bara en gång. Kiruna är den enda kommunen där Fi är inne på sin tredje mandatperiod.

– Förhållandena här är väldigt speciella. Det finns en lång tradition i Kiruna av att ha flera lokala partier och det har varit en stor spridning mellan dem. Mindre partier har kunnat komma in i fullmäktige, så det finns en benägenhet att känna att det är okej att rösta på dem. Och så har våra företrädare ett förtroende från väljarna, som vi har byggt upp under flera mandatperioder, säger Lisa Forsberg.

”Det är en utmaning att vara ett gruvkritiskt parti i den här kommunen. Vårt förhållningssätt till gruvan är att inte driva att stänga ner den, men vi är väldigt kritiska till att den ska expandera med ny brytning eller på bekostnad av naturvärden.”

Under de senaste månaderna har Kiruna flera gånger varit ett ämne för riksnyheterna när facket lagt skyddsstopp på en av kommunens skolor på grund av lärarbrist och dålig arbetsmiljö. Skolan är det allra viktigaste för Feministiskt initiativ i Kiruna, berättar Lisa Forsberg.

– Under den förra kommun­ledningen har skolfrågan behandlats … det finns mycket kvar att önska, säger hon efter att flera gånger formulerat om sig för att inte uttrycka sig alltför skarpt.

– Vi har varit väldigt kritiska till hur den förra kommunledningen agerade i skolfrågan, och det har vi varit tydliga med. Nu har vi posten som vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden som vi förstås kommer driva vår politik genom, men vi behöver såklart förhandla med våra samarbetspartier.

Ett annat fokusområde för partiet är kollektivtrafiken.

– Kiruna är en geografiskt stor kommun och många har egen bil för att ta sig runt i kommunen, så det kan vara en utmaning att få fler att vilja åka buss istället. Där underlättar det att ha Vänsterpartiet som samarbetspartner. Vi hade tidigare en avgift på 100 kronor för ett årskort, men det förra kommunstyret höjde den till 600 kronor. Så vi får se om vi försöker sänka avgiften till 100 kronor igen. Dessutom behöver busslinjer ibland dras om när staden förflyttas, vilket inte heller underlättar för att få fler att välja bussen.

Ytterligare en effekt av stadsomvandlingen är högre lägenhetshyror när äldre hus rivs och dyrare bostäder byggs.

– För Kirunas utveckling är bostadsfrågan är en av knäckfrågorna. Det som rivs är ofta gamla hyresrätter. Det försvinner många bostäder som är billiga att bo i, men det som byggs är inte det. Så vi försöker se till att det fortsatt kommer finnas bostäder i Kiruna som är rimliga att bo i för en ensamstående person med några barn, så att man inte måste ha en lön från gruvan för att ha råd att bo här.

På riksplanet är Feministiskt initiativ skarpt kritiskt till gruvor på grund av konsekvenserna för miljö, djur och urfolk. I Kiruna, en stad där så mycket kretsar kring gruvindustrin, har de lokala politikerna inte något annat val än att förhålla sig till det.

– Det är en utmaning att vara ett gruvkritiskt parti i den här kommunen. Vårt förhållningssätt till gruvan är att inte driva att stänga ner den, men vi är väldigt kritiska till att den ska expandera med ny brytning eller på bekostnad av naturvärden.

Tror du att gruvindustrins stora roll i kommunen har någon betydelse för Fi:s framgång i Kiruna?

– Ja, det finns många människor som vill se en annan version av Kiruna och som vill ha en motvikt till machokulturen inom industrin. Så jag tror att det spelar en roll för våra resultat.

FOTO: Alexandar Vujadinovic