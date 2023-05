”Så kortsiktigt att spara på skolan”

I kommun efter kommun görs nedskärningar i skolorna, vilket i många fall innebär att anställda sägs upp. Nu varnar fackförbundet Sveriges Lärare för konsekvenserna, och kallar till demonstration i protest.

”Drygt nio heltidstjänster måste dras in för att klara sparkravet på 5,6 miljoner kronor!”

”Tankar om att sluta som lärare har malt några år men nu är det tyvärr dags.”

”Jag går under av samvetsstress!”

”Arbetsmiljön för lärarna kommer att bli katastrofal.”

”Jag kommer gå under och jag är inte ensam.”