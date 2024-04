”Israel är inte välkomna till Malmö” 

I samband med Eurovision i Malmö blev Sverige känt som landet där Israel tillåts att delta i tävlingen, vilket inte gjordes med Ryssland efter Putins invasion av Ukraina. I maj kommer stora protestdemonstrationer mot Eurovision i Malmö att äga rum. Internationalens Alex Fuentes har träffat Orwa Kadoura, en känd palestinsk aktivist och även ledande medlem i Vänsterpartiet i Malmö.

INTERVJU | Alex Fuentes

Det som har hänt – och händer – i Gaza har fått många att reagera. Det hålls hela tiden stora manifestationer, både utanför Sverige och på hemmaplan. Du är aktiv i Palestina Nätverket i Malmö. Vad är på gång inför Eurovision i maj?

– Som du säger, med allt som händer och sker i Gaza, folkmordet som Israel gör sig skyldig till liksom tystnaden från världens makthavare har lett till en växande protestfolkrörelse mot Israels förbrytelser. Palestinanätverket i Malmö påbörjade organiseringen av en omfattande kampanj mot Israels deltagande i Eurovision. Vi kommer att anordna två stora demonstrationer, både den 9:e och den 11:e Maj i Malmö. Då kommer de att starta från Stortorget kl. 15 och preliminärt tåga mot Möllevångstorget. Jag säger ”preliminärt” eftersom demonstrationens slutmål kan komma att ändras beroende på olika omständigheter. Palestinanätverket har skapat en plattform på sociala media som vi kallar ”Stoppa Israel”. Plattformen innebär olika delprotester för att mobilisera både för kampanjen och för våra öppna möten där vi går ut med aktuell information. Under resans gång har även olika organisationer och partier ställt sig bakom kampanjen och vi hoppas att ännu fler organisationer ansluter sig.

Kampanjen Stoppa israels deltagande i Eurovision Song Contest har pågått ett tag. Men stora ekonomiska intressen står på spel och Israels representant lär finnas på plats i Malmö Arena i maj. En rad olika organisationer driver nu en kampanj mot Israels deltagande i Eurovision. Vad vill man uppnå med denna kampanj?

– Målet med kampanjen är att stå på rätt sida av historien, på de förtrycktas sida, det vill säga att stå enade i solidaritet med det palestinska folkets kamp; för frihet och att få slut på Israels folkmord. Det är ett tillfälle att markera MOT detta folkmord och FÖR mänsklighet. Det är ett perfekt tillfälle att sätta press på Israel.

Borgerlig media talar hellre om attacken som Hamas utförde den 7 oktober 2023 än Israels massmördande som pågår i Gaza. Författaren Kajsa Ekman skriver att den ”förtrycktes våld kallas omänskligt, förtryckarens våld kallas storskaligt”. Vad tänker du om detta?

– Det som hände den 7 oktober hände inte i ett vakuum. Det har varit jättetydligt att etablerade medier från början ägnade sig åt att fördöma offret. De har fördömt flyktingar som fördrevs av den israeliska ockupationsmakten 1948, från mina föräldrars och far/morföräldrars land. De har fördömt de som belägrats i 17 år och glömt historiken bakom det. Om man accepterar det media fört fram nämligen att skylla på offret, accepterar man två saker. För det första att Israel har rätt till självförsvar, och detta har Israel inte rätt till i strikt juridisk mening. En ockupationsmakt har inte rätt till självförsvar enligt internationell folkrätt, något som både politiker och media borde var medvetna om. Att Israel bedriver folkmord och etnisk rensning är inte självförsvar.

För det andra har alla människor under ockupation enligt internationell lagstiftning rätt till självförsvar och rätt att göra motstånd. När stormakter som Storbritannien och USA och internationella organ som FN talar om Palestina, hänvisar de till ”det ockuperade landet Palestina”. Det är de fakto ett erkännande av Palestina. Det palestinska folkets kamp har varit och är fortfarande en kamp för frihet, rättvisa och för att uppnå den legitima rätten till att återvända till ett befriat Palestina. Det finns ingen skillnad mellan det palestinska folket och något annat folk i världen.

Vad anser du är drivkraften bakom det pågående folkmordet i Gaza?

– Det är Israels ockupationsplan från 1948, att sudda ut Palestina från kartan. När Netanyahu höll ett anförande i FN den 22 september 2023 visade han upp en karta över Israel utan Palestina, utan Gaza och utan Västbanken. Man kan lugnt påstå att han aktivt planerat att etniskt rensa Gaza, etniskt rensa Västbanken och etniskt rensa palestinier. Det är en målmedveten plan.

”No one is free until we are all free”, sa Martin Luther King, innan han mördades. Det upprepas idag av den kända amerikanska skådespelerskan Susan Sarandon i USA och det sa också duon Medina, som kom på andra plats i finalen av Melodifestivalen i Stockholm. Samtidigt säger V Malmö ”Alla folks frihet – alla människors frigörelse”. Är det en röd tråd vi ser här?

– Så klart det finns en röd tråd i det. Det är folkets frihetsrörelse. När kris, folkmord, etnisk rensning normaliseras måste arbetet för jämställdhet inte bara förvaras, det måste prioriteras. Det handlar om grundläggande fri-och rättigheter. Den 10 december 1948 antog den nybildade organisationen Förenta nationerna, den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, en global vägledning för frihet och jämlikhet, vilken syftar till att skydda var och ens rättigheter över hela världen. Dessa rättigheter ligger fortfarande till grund för vår internationella lagstiftning om mänskliga rättigheter. I hela världen försöker man tyvärr dölja detta och vända världens blickar åt ett annat håll.

Israel anklagas för att ha omvandlat attackerna i Gaza till ett regelrätt folkmord, men Netanyahu förnekar det. Många Malmöbor har palestinskt ursprung. Vad är det som driver protesterna mot det fasansfulla som sker i Gaza?

– Det är ett folkmord, inte bara en anklagelse. Israel har stoppat mat, vatten och mediciner från att komma in i Gaza. Israels attacker och bombningar i Gaza har nu pågått mer än sex månader. Sex månader av mord på mer än 32 000 palestinier. På sex månader har över 20 sjukhus bombats samman, 85 procent av alla bostäder i Gaza har förstörts, FN-personal och journalister har mördats. FN har gått ut med en rapport där man visar att 100 procent av de som bor i Gaza riskerar att dö av svält. Detta är en etnisk rensning, ett folkmord och inget annat. När man hör och ser det som sker i Gaza blir man skärrad och arg, det gör ont i själen. Det är det som driver folk att visa sin avsky. Man protesterar för att man blir ilsken över den svenska regeringens medbrottsliga tystnad. Vi har en regering som skyller på offren och stödjer Israels krigsförbrytelser, folkmord, och kallar det för självförsvar. De folkliga protesterna kräver att regeringen ska agera mot Israels fasansfulla folkmord och för omedelbart eldupphör. Jag vill också säga att det är många palestinier som går ut på gator och torg för att protestera. Många har släktingar i Gaza. Samtidigt finns det många som inte är palestinier, svenskar av olika schatteringar, även många av judiskt ursprung som gör gemensam sak med palestinier. Man behöver inte vara palestinier för att visa stöd och solidaritet med Palestina och det palestinska folket eftersom det handlar om en mänsklig kamp för frihet.

Har en del av förintelsens ättlingar förvandlats från offer till bödlar?

– Absolut. Det ser man tydligt i massmedia när den svenska regeringen i debatter fördömer offren och stödjer israeliska bödlars rätt till ”självförsvar”, till exempel när man hör hur Liberalerna och Moderaterna hyllar och försvarar Israels illgärningar. Samma sak när man fattar beslut om att stoppa det humanitära och ekonomiska biståndet till UNRWA, när man ser hur man i EU-parlamentet röstar emot Vänsterpartiets förslag om eldupphör och när man vägrar avbryta det militära samarbetet med Israel. Det ger en tydlig bild av hur de förvandlats från offer till bödlar. Tyvärr en falsk mediabild som främjar ett ”självförsvar” och där palestinier skildras som terrorister. Sällan en seriös bakgrund som förklarar hur palestinier historiskt sett berövats territorier och egendom, som om det aldrig hade funnits Al Nakba (stora katastrofen 1948), stöld av mark på Västerbanken eller Jerusalem. Detta är bedrövliga utspel som bara tjänar ockupationsmakten och deras apartheidsystem. Som palestinier måste jag utmana, avvisa och bekämpa detta system. Det Palestinska folkets kamp är en kamp för frihet, rättvisa och för att uppnå den legitima rätten till att återvända och till befrielse. Alla palestinier har rätt att utöva motstånd mot ockupationsmakten. Det är inte bara frågan om en rättighet, det är också en plikt, en skyldighet att göra motstånd och försvara sig. Makthavarna blundar för denna verklighet och förringar det palestinska folkets rättmätiga kamp.

Den 25 februari ägde det rum en av de största demonstrationerna i Malmö, minst 10 000 människor deltog enligt polisen. Häxjakten mot Jamal El-Haj präglades av islamofobi och falska anklagelser om samröre med Hamas. Ska man tro högern och extremhögern är Malmö ett fäste för islamister och anhängare till Hamas. Hur skulle du vilja bemöta detta påstående?

– Det som berör Jamal El-Haj får han själv svara på. Beträffande högerns påståenden om att Malmö skulle vara ett fäste för islamister och Hamasanhängare förvånar det mig inte. Det är så högern angriper folkliga rörelser som verkar för att bekämpa rasism, orättvisor och en historisk ockupation. Palestinska frihetsrörelsen och demonstrationerna som hålls i Malmö, har som mål ett eldupphör, att få stopp på folkmordet och häva ockupationen. Jag kan säga det så här: de barn som mördas i Gaza, dag in och dag ut, dessa barn vet inte vad Hamas är för någonting. Högerns påståenden har som mål att stoppa folkliga protester. Man strävar efter att svärta ner palestinier och stödja Israel och blir därmed medbrottsling till Israels pågående folkmord i Gaza och på Västbanken.

En del journalister talar redan nu om ev. ”våldsamma” organisationer som planerar att ställa till med bråk i Malmö i samband med demonstrationerna den 9:e och 11:e maj. Vad svarar du på det?

– Våra demonstrationer kommer att vara fredliga; för fred och folkrätt. Vi är måna om att ha fredliga demonstrationer, eftersom vårt mål är att sprida vår gemensamma kamp.

Vilka protesterar mot Eurovision i Malmö?



Hitintills har följande organisationer anslutit sig: BDS Sverige, Extinction Rebellion Malmö, FalastinVision, Feministiskt Initiativ, Fridays For Future – Malmö, För Allas Bästa, Grupp 194, Isolera Israel, Klimataktion Skåne, Kommunistiska Partiet, Latinos for Palestine, Malmö antirasistiska förening, Palestinagrupperna - Malmö, Palestinska samordningsgruppen Göteborg-Borås, Palestinska samordningsgruppen i södra Sverige, Proletären FF, Samidoun, Scientist Rebellion, Ship to Gaza, Socialistisk Politik - Skåne, Vänsterpartiet - Malmö, Revolutionära kommunistiska partiet, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Ung Vänster, och Victor Jara förening.

FOTO PRIVAT/eurovision.tv