Ship to Gaza Sverige seglar igen!

INRIKES | Carmen Sandiego

Ship to Gaza hissar segel igen tillsammans med internationella Freedom Flotilla Coalition för att uppmärksamma Israels blodiga våld mot palestinierna i Gaza. Under maj månad kommer Ship to Gaza att segla med båten ”Handala” till en rad olika hamnar på Västkusten.

– Palestinier i Gaza måste räddas och världen visa sitt stöd mot Israels ockupation och folkmord. Rättvisa för palestinier! Säger Jeannette Escanilla, ordförande i Ship to Gaza.

Handala startar från Oslo torsdagen 2 maj och kommer till Sverige och hamnarna: Lysekil 3 maj, Göteborg, 4 maj, Halmstad, 6 maj, Helsingborg, 7 maj och Malmö 8 maj för att därefter resa vidare mot Köpenhamn och södra Europa, och sista sträckan till Gaza.

– Efter en oerhört mörk höst och vinter i Gaza seglar Ship to Gaza Sverige igen för att bringa hopp och visa vårt orubbliga stöd för det palestinska folket. Blockaden måste upphöra! Det säger Jonatan Michaneck, från Ship to Gazas Styrelse.

FOTO Hakan Akcura