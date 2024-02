Strejkvakt i snålblåst

Efter över fyra månader står fortfarande medlemmar i IF Metall utanför Teslas verkstäder landet runt. Internationalens Lars Henriksson, pensionerad metallare, berättar från ett blåsigt vaktpass en fredag i februari och om den senaste utvecklingen i strejken.

PÅ PLATS | Lars Henriksson

Det stormar rejält i Göteborg morgonen när jag ska gå på mitt livs andra pass som strejkvakt, förra gången var en försommar för 44 år sedan, under storkonflikten 1980. Metall har inte direkt slitit ut strejkvapnet under min yrkesverksamma tid… När vi löser av morgonpasset utanför Teslas verkstad i Hisings Backa har det börjat mojna så smått men jag är ändå tacksam över vinterkläderna från min gamla arbetsplats.

Det händer inte mycket, bara enstaka bilar körs in och ut. Enligt mina vaktkollegor har de få mekaniker här som inte strejkar flyttats till den andra verkstaden i Göteborgsområdet. De som håller öppet är tjänstemän som registrerar bilar och gör annat pappersarbete. Det mest dramatiska är en lettisk trailerbil som kommer lastad med sju bilar, troligen från fabriken i Grünheide i Tyskland.

Tiden går ändå fort i snålblåsten när vi pratar om strejken och utvecklingen på våra olika arbetsplatser. De andra vakterna, förtroendevalda från olika klubbar i Göteborg, har gått åtskilliga pass innan och återberättar historier från Teslas mekaniker, hur de tvingats åka ut och serva bilar på parkeringsplatser och i nödtorftigt regnskydd under broar, mycket långt från företagets bild av sig självt som ett glassigt high-tech företag.

Att stå här kan kännas föga meningsfullt men är garanten för att strejken upprätthålls och att företaget ska veta att de har ögonen på sig. Efter att ha bemannat vaktposterna i över fyra månader börjar många bli lite trötta och det skulle behövas stöd från andra förbund och frivilliga för att fylla ut schemat. Eller varför inte pensionärer som mig?

Enligt Medlingsinstitutets siffror från 2023 har bara en tredjedel av de drygt 120 anställda deltagit i strejken, onekligen ett bekymmer för IF Metall, bara hälften var organiserade från början och några har uteslutits efter att ha brutit strejken.

Trots att det verkar stå still så händer det saker i konflikten. Dagen innan har ytterligare en blockad utlysts mot Tesla, det är SEKO som inte kommer att koppla in företagets laddningsaggregat på elnätet, inget som direkt slår ut verksamheten men ännu näve grus i det trilskande företagets maskineri.

På vägen hem nås jag av ett glädjande budskap: Skanska meddelar att de inte längre kommer att använda Tesla som tjänstebilar. ”Strejken är ett faktum. Vi har beslutat att pausa relationen med dem”, säger företagets presschef Jacob Birkeland till Dagens Industri. Om detta är ett resultat av påtryckningar från Byggnads, en ovilja att förknippas med det antifackliga Tesla eller rakt av beror på att det börjar bli praktiskt svårt att ha en flotta som domineras av Teslabilar är oklart. Men visst vore det en bra idé att förbund som organiserar företag som använder Tesla som tjänstebilar tar upp det olämpliga i detta på olika sätt? En bra början vore om LO kunde kartlägga detta och publicera en lista på vilka företag som kör Tesla. Det är ingen bra reklam i dagens läge.