Putin, NATO och Zimmerwald

EFTERTANKEN | Håkan Blomqvist

Sverige rusar under kuppliknande former rakt in i NATO. Tvåhundra år av militär alliansfrihet raderas ut genom Putins krig mot Ukraina. I en slags förvrängd solidaritet med det ukrainska folket och hysteriskt ”säkerhetsläge” ska det svenska samhället piskas in i det ena av två militärblock som redan låter projektilerna regna – och inom en snar framtid riskerar att drabba samman direkt. Då ska alltså även Sverige vara med.

Digitalt möte söndag 8 maj, klockan 16.00

Den 8 maj planeras ett internationellt möte för fred i Ukraina som organiseras av Association for a global left wing conference for peace och som ska hållas digitalt via zoom kl 16.00. Rörelsen, som har låtit sig inspireras av den historiska fredskonferensen i Zimmerwald 1915 efter första världskrigets utbrott, vänder sig mot Rysslands invasionskrig i Ukraina och mot Natos militära expansion.



”Inspirerade av ryska socialisters protester mot kriget och av det ukrainska folkets kamp, ser vi nödvändigheten av att bygga en internationell anti-krigsrörelse mot såväl Putins krig som västmakternas militära upptrappning, vilket hotar att leda till ett kärnvapenkrig och mänsklighetens undergång”, skriver man i ett uttalande: ”Vi vill samla den internationella vänstern, arbetarrörelsen, klimat- och fredsaktivister, genom att appellera till ett globalt fredsuppror med syfte att tända hoppet och öppna för en väg ut ur katastrofen.”

För mer information, följ Facebook-gruppen:

The Association for a Global Left Conference for Peace

Anmäl dig här: https://forms.gle/BDfL2LeXkEAapHGJ7