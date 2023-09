IB-affären 50 år

1973, för precis 50 år sedan, avslöjade Jan Guillou och Peter Bratt den militära underrättelseorganisationen IB. I flera artiklar i FIB-Kulturfront och i boken IB och hotet mot vår säkerhet beskrevs en spionverksamhet som under lång tid bedrivit övervakning mot radikala grupper och fackföreningsmedlemmar i Sverige.

I backspegeln | Kjell Östberg

Jan Guillou och Peter Bratt visade att IB arbetade med agenter i vänstergrupper och solidaritetsrörelser, som bland annat gjort inbrott på FNL-kontor och fotograferat namnregister. Utrikes lyfte de fram IB:s aktiviteter i Mellanöstern, där man hävdade att IB samarbetade med israelerna och bland annat skulle ha hjälpt till med att genomföra inbrott mot arabiska ambassader. Ett 20-tal agenter och andra anställda namngavs. Det skulle ha funnits ett register med upp till 30 000 registrerade.



Det som gjorde avslöjandena extra känsliga var att Bratt och Guillou kunde visa att IB hade de intimaste kontakter med det socialdemokratiska partiet. IB:s chef var Olof Palmes ungdomsvän Birger Elmér.

Regeringen gick snabbt ut med kraftfulla dementier. Statsminister Palme talade nedlåtande om gossar som läst för många indianböcker. Och samhällets svar blev kraftfullt. Avslöjarna dömdes till årslånga fängelsestraff för spioneri samtidigt som de ansvariga på IB gick fria. Likafullt var IB-affären Guillous och Bratts triumf och det socialdemokratiska etablissemangets stora nederlag.

Genom Säkerhetstjänstkommissionens grundliga genomgång vet vi att de i allt väsentligt hade rätt – åtminstone vad det gäller den inrikes verksamheten – den utrikiska fick den aldrig utreda. Kommissionen, som hade själve riksmarskalken som ordförande och flera ledande forskare som ledamöter, visade i sina rapporter (Statens offentliga utredningar, SOU 2002:87-92) hur IB hade sin bakgrund i 50-talets kalla krig, där två intressen sammanföll. Socialdemokraterna och LO hade redan tidigare under lång tid haft intresse av att kartlägga kommunister och andra radikaler.

Och för att tillhandahålla avancerat krigsmaterial krävde USA att Sverige kunde garantera att inga kommunister arbetade inom de känsliga delarna av industrin.

Från 1958 samarbetade den militära underrättelsetjänsten IB nära med socialdemokrater, verksamma både centralt och ute på arbetsplatserna. De rapporterade in kommunister och andra radikaler till IB, där de registrerades. Flera socialdemokratiska ombudsmän anställdes för att leda arbetet och det var vanligt att ledande SSU:are gjorde sin värnplikt vid IB. 1965 slogs IB ihop med T-kontoret, en betydligt större enhet inom försvarsstaben, som också bedrev verksamhet utomlands. Elmér blev den nya spionorganisationens chef.

Säkerhetskommissionen slår fast att gränsen mellan IB och partiets arbete sattes ur spel. Ja, under 1960- och 70-talen var det regeringen som ville använda den militära underrättelsetjänsten IB för att övervaka FNL-are och strejkande arbetare, inte militären.

IB-frågan blev en varböld som länge följde socialdemokratin. Misstron mot regeringen var redan från början djup och välgrundad.

Den är en central förklaring till varför socialdemokratin i så liten utsträckning lyckades vinna den generation som radikaliserades under 1960- och 70-talet – och som i tusentals registrerats av IB. Bäst fångades kanske besvikelsen i Hasse Alfredssons korta rader



Jag trodde på Erlanders

skrynkliga cheviotbyxor

Jag tror mindre på Palmes

skrynkliga jeans

– det döljer sig en skräddarsydd

svart byråkrat därunder.

Vad kallt det blev!

Så ensamt det känns

att stå som en fåntratt

och tro på socialdemokratin.

Och så finns det inga socialdemokrater.

Partiledningen fortsatte envist att förneka sina relationer till IB ända fram till att Säkerhetstjänstkommissionen 2002 fastslog att Guillous och Bratts uppgifter i allt väsentligt varit korrekta.

IB-affären är ett av de mörkare kapitlen i socialdemokratins moderna historia och partiet fick betala ett dyrt pris för den. Säkerhetstjänstkommissionens sammanfattande omdöme om socialdemokratins undanhållande av sanningen löd: Ska man tala om IB i termer av politisk krishantering får man nog leta länge för att finna sämre exempel.

Den var varken en pojkbokshistoria eller vänsterextremisters attack på det demokratiska samhället, som Palme påstod. Den var toppen på ett isberg där socialdemokratiska regeringar under decennier, allt för ofta med odemokratiska metoder, övervakat och trakasserat hundratusentals antiimperialister, fredsaktivister och fackligt aktiva.