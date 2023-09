Kapitalist ny ledare för vänstern i Grekland

▶ Före detta Golden Sachs-man ny partiledare i SYRIZA

▶ Direktval med 40 000 nya medlemmar registrerade på valdagen.

▶ ”SYRIZA slut som vänsterparti”

KOMMENTAR | Jonas Karlsson

För fyra månader sedan var han helt okänd i Grekland. Han hade precis skrivit in sig som medlem i vänsterpartiet SYRIZA. Nu är han vald han till dess ledare, framröstad av 56 procent av 134 000 röstande medlemmar.

Den 35-årige Stefanos Kasselakis lämnade Grekland tillsammans med sin familj som fjortonåring för att bosätta sig i USA. Där har han jobbat på Goldman Sachs, på tankesmedjan Center for Strategic and International Studies och som entreprenör inom rederibranschen vilket gjort honom till mångmiljonär. Han har kampanjat för Joe Biden och säger sig ha utmärkta relationer med den konservative premiärministern Kyriakos Mitsotakis.



Hans bakgrund är givetvis kontroversiell i vänsterkretsar och har orsakat tandagnisslan eller snarare anafylaktisk chock bland de gamla medlemmar som under årtionden genom medgång och motgångar kämpat för att bygga ett radikalt vänsterparti.

Stefanos Kasselakis har noll politisk erfarenhet men desto mer självförtroende. Vältränad, snygg och med skräddarsydda skjortor och en välplanerad valkampanj – komplett med videos med sin hund – har han dominerat medierapporteringen den senaste månaden. Men historien började när han inför parla-

mentsvalet blev upplyft på SYRIZA:s nationella valsedel av den tidigare ledaren Alexis Tsipras, men då var långt ifrån att bli inröstad.



Uppbackad av ett professionellt kommunikationsteam lanserade Stefanos Kasselakis i stället sin kandidatur till partiledarposten. Politiskt har han presenterat ett summariskt och populistiskt program för ”radikal modernisering”, återuppbyggnad, öppenhet, ansvar och meritokrati där alla ska kunna förverkliga ”den grekiska drömmen”. Han har lovat deltagande i alla interna partiförfaranden och ”direktdemokrati i stället för stängda dörrar” genom elektroniska omröstningar. Han förespråkar sänkta inkomstskatter och avskaffandet av värnplikten till förmån för en yrkesarmé. Kasselakis, som själv är gay, förespråkar också en progressivare lagstiftning för HGBTI+-personer och ensamstående föräldrar. Men framför allt har han upprepat mantrat att han ”kan vinna över Mitsotakis” eftersom han ”förstår ekonomi bättre”.

Den främsta motkandidaten, Effie Achtsioglou, är tidigare arbetsmarknadsminister känd för sin kompetens och ambition. Hon fick näst flest röster i första valomgången som sållade bort kandidaterna från såväl den traditionella partivänstern som partihögern. Effie Achtsioglou har stått nära men något till vänster om Alexis Tsipras. Hon har dock skadats allvarligt av ryktet att ha underminerat partiledaren efter valfiaskot i juni genom att skicka sms med avgångskrav till honom, ett rykte som de båda dock förnekat. Hennes egen kampanj har i huvudsak varit negativ med fokus på att hon – till skillnad från sin motkandidat – har en plan, politisk erfarenhet och sitter i parlamentet. Politiskt har Effie Achtsioglou lyft förbättringar på arbetsmarknaden och mer fokus på arbetarklassen med löneökningar och utökandet av kollektivavtal.



Att Stefanos Kasselakis är oerfaren har visat sig flera gånger. Under sista kampanjveckan kallade han norra Cypern för en pseudostat vilket utlöste ramaskri. Motståndarna menade att det visade på allvarliga brister i erfarenhet och politiskt kunnande.

För den vänster som stått på barrikaderna i årtionden, som har byggt upp SYRIZA från ett litet parti till regeringsmakten 2015 och fortsatte kämpa efter att Alexis Tsipras accepterade trojkans nedskärningsprogram är valet av ny partiledare smärtsamt. Kommunikationens kraft har tveklöst underskattats. Den före detta finansministern och vänsterkandidaten, Euclid Tsakalotos, beklagade efter första valomgången att det mesta handlat om metapolitik. Det räcker såklart inte.



De gamla kandidaterna har hållt sig till interna partikonventioner om ödmjukhet och begränsat fokus på sig själva. De har begränsat sitt nytänkande och sina politiska visioner. Stefanos Kasselakis har däremot lånat attityden från ett amerikanskt presidentval.



Den svulstiga retoriken tycks gå hem bättre än den återhållsamma. Det behövs patos även när risken är överhängande att bli patetisk som Kasselakis ofta blir. Vad sägs om denna passus i sista talet inför första valomgången.

”Jag är ingen Messias, jag är en av er, som nu likt ni gjort många gånger i livet, tar initiativ till att leda en gemensam, ambitiös och framgångsrik insats, istället för att sitta med knäppta händer eller be till gud…”



Men sannolikt är det just en frälsare som SYRIZA:s medlemmar har velat rösta fram. Efter ett decennium av svåra ekonomiska prövningar röstades i juni tre högerextrema partier in i parlamentet, samtidigt som SYRIZA:s försök att vinna medelklassen slutade i ett katastrofval. Under sommaren följde torka, gigantiska bränder och förödande översvämningar. Många griper efter halmstrån och i direktval av partiledare kan nästan vad som helst hända. Hos SYRIZA registrerades 40 000 nya medlemmar på valdagen i första valomgången. Som en ödets ironi var det på dagen sju år sedan Jeremy Corbyn vann sitt andra partiledarval i brittiska Labour. Då var det en beprövad och trogen partiveteran hos partivänstern. Denna gång är det en skeppsägare med tveksam bakgrund och oklara värderingar och planer.

Sommaren 2015 hade SYRIZA lett det djupt krisdrabbade Grekland fram till revolutionens tröskel. Kapitulationen mot trojkan då var en tragedi. Igår fullbordades första akten av farsen. Vad som kommer hända med partiet nu är ovisst. Om två veckor väntar lokalval. Frågan är om partiet kommer hålla ihop efter det. Europaparlamentarikern Stelios Kouloglou är pessimistisk: ”SYRIZA som vänsterparti är slut. Vi har ett nytt parti som behåller varumärket, tar kontoren, media och partibidragen.”

FOTO SYRIZA.GR