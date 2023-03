Shell inför rätta för kraftig förödelse i Nigeria

I december förra året dömdes oljejätten Shell i en holländsk domstol att betala 15 miljoner euro till tre nigerianska byar, skadestånd för oljeutsläpp som skadat bybornas mark och vatten. Och i februari stämde nästan 14 000 nigerianer Shell på liknande grunder. Nu ställs bolaget till svars inför domstol i London. Båda fallen drivs lite ”mot alla odds”.

KOMMENTAR | Göran Eklöf

Våren 1999 besökte jag själv Nigerdeltat tillsammans med miljöorganisationen Environmental Rights Action (ERA). Fyra år tidigare hade författaren Ken Saro-Wiwa och åtta andra aktivister avrättats av militärdiktatorn Sani Abachas regim. De hade lett Ogonifolkets kamp mot miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till Shells oljeutvinning.

När jag var där befann sig Nigeria i övergången från militärdiktatur till en någon sorts formell demokrati. Stämningen var spänd och olustig. Vägarna kantade av polis och militär med skjutklara vapen. I staden Yenagoa, där ett okänt antal fredliga demonstranter dödats av polisen ett par månader tidigare, stod ett dussin soldater posterade vid hamnen. En tung kulspruta var riktad ut över floden.

Intill vägarna slog tio meter höga lågor upp mellan palmerna när gas från oljekällorna brändes av ur rör som steg upp ur marken. I byarna löpte oljeledningar rätt mellan husen och över fälten.

”Vi fick ingenting ut av oljebolagens aktiviteter, utom förgiftat vatten och oljespill på våra åkrar”, berättade en byledare.

År 2008 hjälpte ERA och holländska Milieudefensie fyra nigerianska bönder att stämma Shell i en holländsk domstol. Ärendet gällde oljespill från företagets pipelines som förstört åkermark och fiskdammar i tre byar. Shell anklagades för otillräckliga säkerhetsåtgärder, för att inte ha stoppat läckagen i tid, och inte gjort tillräckligt för att städa upp efter spillen.



Mer än 15 år efter händelserna dömdes Shell slutligen att betala 15 miljoner euro i skadestånd till de tre byarna. Men vid det laget var de fyra bönderna som stämde Shell redan döda.

Beloppet – mindre än en halv promille av bolagets vinst bara under året 2022 – är inte ens en spottstyver för Shell. Men då handlar det bara om ersättning för ett par enskilda spill i ett av de många länder där Shell och andra oljebolag dagligen orsakar liknande skador.

Fallet illustrerar behovet av internationell lagstiftning som gör det möjligt att hålla företag ansvariga om de bidrar till miljöförstöring eller brott mot mänskliga rättigheter i andra länder. Inom EU börjar förhandlingarna om en sådan lag nu närma sig en avgörande punkt. I maj väntas parlamentet rösta om det lagförslag om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, förkortat CSDDD, som EU-kommissionen presenterade för ett år sedan. När ministerrådet röstade om utkastet i december resulterade det i ett mer urvattnat förslag. Flera högerpartier – inklusive den svenska regeringen – vill se ytterligare försvagningar, inte minst när det gäller möjligheten för företagen att undslippa rättsliga påföljder. De vill också begränsa hur stor del av sina värdekedjor som de enskilda företagen kan hållas ansvariga för.

Under tiden fortsätter drabbade människor i Nigeria, med stöd av miljöorganisationer och människorättsaktivister, att söka rättvisa via de kanaler som trots allt finns till hands. I februari meddelades att ett nytt mål om Shells agerande i Nigeria tas upp i en brittisk domstol – åtta år efter att stämningen lämnades in. Nära 14 000 människor kräver nu ersättning för skador orsakade av Shells nigerianska dotterbolag. Shell har argumenterar för att de inte är ansvariga för sitt dotterbolag, och att målet bör avgöras i Nigeria, men den brittiska Högsta domstolen har nu tillåtit att det prövas i Londons High Court.

FOTO: Milieudefensie @flickr CC BY-NC-SA 2.0