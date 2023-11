Stunden är kommen för Tesla och Klarna

Trots att vi lever i det 21 århundradet finns det fortfarande företag som tror att det går att komma undan kollektivavtal för arbetarna. Två sådana antifackliga företag är elbilstillverkaren Tesla och betaltjänstbolaget Klarna. Men nu skakas dessa både jättar i sina grundvalar av de svenska fackförbundens stridsåtgärder.

FACKLIGT | Emma Lundström

Tesla vägrar teckna kollektivavtal. Därför inledde fackförbundet IF Metall en strejk 27 november. Det som nu sker kallas i medierna för en avgörande strid för svensk fackföreningsrörelse.

IF Metalls strejk mot Teslas svenska dotterbolag TM Sweden har blivit en världsnyhet. Det är första gången som det antifackliga företaget möter fackliga stridsåtgärder. Det innebär att konflikten har stor principiell betydelse. För båda parter och för framtidens arbetsmarknad.

Enligt det internationella samarbetsorganet för industrifack i 140 länder, IndustriALL, är IF Metall det första fackförbundet i världen som utfärdat strejkvarsel mot den globala elbilsjätten.

Enligt Dagens Arena har Teslas svar varit att hänvisa till en koncernpolicy från huvudkontoret i USA om att inte teckna kollektivavtal någonstans i världen. Ett svar som har fått IF Metall att utvidga sitt varsel till att även omfatta verkstäder som reparerar och ger service till Teslas fordon.

Nästa led i konflikten inleds 3 november. Då kommer 470 anställda att omfattas av en blockad som innebär att IF Metalls medlemmar på verkstäder på 17 svenska orter inte kommer att hantera Tesla-bilar.

Fackförbundet Transport har också varslat om att stoppa all lastning och lossning av Tesla-

bilar i hamnarna från 7 november, som en sympatiåtgärd för att stödja IF Metall.

För betaltjänstföretaget Klarnas del blev det allvar 26 oktober. Då varslade Sveriges Ingenjörer och Unionen om strejk från 7 november. Syftet är, precis som när det gäller Teslastrejken, att Klarna ska teckna kollektivavtal. Fackförbundet DIK var inte sena att varsla om total arbetsnedläggelse på Klarna i sympati med Unionen och Sveriges ingenjörer. Näst ut att varsla om stridsåtgärder mot betaltjänstföretaget var akademikerförbundet SSR.

Inflytande, trygga villkor och möjlighet till omställningsstöd. Det är vad Unionens medlemmar vill ha. Men det vill Klarna inte ge dem. Sedan i mars i år har facket förhandlat med bolaget. Nu har förhandlingarna strandat helt.

Enligt Aftonbladet har Klarnas vd och medgrundare, Sebastian Siemiatkowski, varnat de anställda för att bolaget ”kanske inte kan återhämta sig” om strejken bryter ut. Enligt honom är det ”en hemskt dålig idé” att strejka och han har meddelat att det kollektivavtal som Unionen har lagt fram aldrig kommer att undertecknas.

Istället har Klarnas ledning delat ut flygblad till de anställda, där de varnar för att kollektivavtal skulle ge försämrade villkor och försvåra dialogen mellan bolag och anställda, som om det vore 1920-tal och människorna på golvet inte skulle ha den blekaste aning om sina rättigheter och vad ett kollektivavtal innebär.

Sebastian Siemiatkowski, har på X, före detta Twitter, skrivit en massa saker om facket med den uppenbara avsikten att avskräcka sina anställda. Efter att ha kommit med en massa felaktiga uppgifter om hur fackförbunden går till väga vid en strejk, skriver han att företagets primära fokus är företagets anställda. Något som är ganska magstarkt med tanke på att hela konflikten mellan Klarna och Unionen delvis bottnar i att bolaget förra året gjorde sig av med tio procent av sin personalstyrka, utan att informera den lokala fackklubben.

Klarnas hela agerande lyser av arbetarförakt. Liksom Teslas.

Tesla dominerar omkring 60 procent av elbilsmarknaden. Det är världens högst värderade bilföretag. Enligt Dagens Arbete har företaget drygt 120 000 anställda runt om i världen. I Sverige är det bara ett par hundra. Men om dessa får kollektivavtal kan det kravet komma att sprida sig till andra länder. Det är det som Tesla inte vill. Och inte andra liknande företag i branschen heller. Eftersom Teslas anställningsvillkor pressar villkoren även hos andra biltillverkare som ställer om till grön teknik.

Teslas vd heter Elon Musk. Den amerikanske miljardären hatar fackförbund och ger inte mycket för mänskliga rättigheter. I USA har företaget upprepade gånger fällts för att ha tagit till olagliga åtgärder mot arbetare som har velat organisera sig fackligt.

Dagens Arbete har rapporterat om att liknande nu sker i Sverige när företaget har försökt samla in uppgifter om vilka anställda som avser att strejka, något som är förbjudet enligt Sveriges och EU:s dataskyddslagstiftning, GDPR.

Men även i USA håller det kanske på att ske en förändring. Där har 40 000 medlemmar i det amerikanska bilfacket United Auto Workers, UAW, strejkat i flera veckors tid och nu fått till avtal med de tre stora biltillverkarna – Ford, Stellantis och General Motors. Avtal som medlemmarna ska rösta om.

Strejken har visserligen inte omfattat de anställda på Teslas fabriker i USA, men direkt efter att avtalen var klara, 31 oktober, kom nyheten att arbetare på Teslas fabrik i Fremont, i delstaten Kalifornien, har skapat en organiseringskommitté tillsammans med UAW. De fackligt anslutna bilarbetarnas seger kan således komma att ge svallvågor ända fram till Elon Musk.

De maktresurser – i form av bland annat sympatiåtgärder från andra fackförbund – som svenska fackförbund har är inget som Tesla har någon vana av. Dagens Arena tycker att Tesla borde studera konflikten kring Toys’R’Us 1995.

Det amerikanska leksaksföretaget vägrade teckna kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. Det ledde till en drygt tre månader lång strejk där en mängd andra fackförbund tog till sympatiåtgärder. Sophämtning uteblev, liksom leveranser, posthantering och banktransaktioner. Företaget blev tvunget att vika sig.

Lägre löner och sämre villkor. Det skulle bli resultatet om det istället vore de svenska fackförbunden som vek ned sig och accepterade att företag inte tecknar kollektivavtal. Dessutom skulle det vara katastrofalt för alla fackförbund världen över som kämpar för att de jobb som växer fram inom elbilsindustrin inte ska ha sämre löner och villkor än de jobb som försvinner när gamla industrier läggs ned.

Enligt Aftonbladet omfattar strejken på Tesla i nuläget 120 bilmekaniker på företagets bilverkstäder i sju samhällen. Om inte Tesla tecknar kollektivavtal kommer strejken att utökas nästa vecka. Då införs en blockad mot 17 arbetsplatser.

Men Tesla gör allt för att underminera strejken.

Tidningen Arbetet har rapporterat att många av Teslas servicetekniker har valt att gå till jobbet trots strejken, eftersom företaget säger att arbetet kommer att fortgå som vanligt. Dagens Arbete har avslöjat att Tesla planerar att ersätta de servicetekniker som strejkar med strejkbrytare. Något som är oerhört allvarligt, menar den facklige veteranen Lars Henriksson:

– Tesla utmanar den svenska fackföreningsrörelsen i grunden och det är en strid vi måste vinna, säger han och fortsätter:

– Att de hotar med att ta in strejkbrytare är en utmaning på liv och död som måste slås tillbaka med all kraft som kan mobiliseras. Centralt är självklart att hålla ihop kollektivet på arbetsplatserna. Det är illavarslande att en del av de som arbetar nu inte deltar i strejken. Företaget verkar ha skapat en falsk anda av lojalitet mot företaget, både med hot och genom att få en del att känna sig lite finare än ”vanliga” bilmekaniker.

Lars Henriksson menar att IF Metall behöver göra allt de kan för att bryta den falska lojaliteten och det innebär framförallt att lita till medlemmarna, både på Tesla och utanför.

– En sådan strid får inte schabblas bort. Den måste byggas underifrån annars är risken att Teslas arroganta och antifackliga stil sprider sig till fler företag, säger han och tillägger:

– Att Tesla kan ha en sådan linje, i Sverige och internationellt, har sina rötter i hur fackföreningar har backat inför hot, med början i USA. Därför är det så uppmuntrande när bilfacket där, UAW, har börjat vända trenden och vunnit viktiga framgångar genom att lita till kraften hos medlemmarna.

Om Tesla organiserar strejkbryteri är IF Metall redo att trappa upp konflikten. Något som är helt unikt och kan få väldigt många fack att resa sig upp med enad kraft.

Lite fakta om strejken mot Klarna Om ingen överenskommelse nås mellan parterna kommer strejken mot Klarna att träda i kraft 7 november. Den kommer i så fall att innebära fullständig arbetsnedläggelse för tjänstemän anställda på huvudkontoret i Stockholm. Deras arbetsuppgifter kommer att läggas i blockad och inhyrning eller nyanställning, som har till syfte att utföra blockerat arbete, förbjuds. Om Klarna försöker kringgå konflikten och dess verkningar kan varsel om ytterligare stridsåtgärder läggas.