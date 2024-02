De gränslösa

EFTERTANKEN | Bodil Carlsson

Den 20 januari hade Aftonbladet en artikel med rubriken “Regioner minskar hyrpersonal – kan bli svårare att få vård”.

Landets regioner har infört en gemensam prislista för bemanningsbolag.

Flera regioner har även infört någon form av hyrstopp.

Det för att minska beroendet av hyrpersonal, rapporterar SR Ekot.

Men det kommer troligen leda till att vården blir mindre tillgänglig och att det blir svårare att få vård.

I Region Halland har åtgärderna lett till att färre kan vårdas på sjukhusen och att operationsköerna växer.

”Anledningen handlar inte om konkurrens om personal utan om att säkra konkurrens i vården och ha en god arbetsmiljö för den fasta personalen”, säger Ameli Norling, på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Läs det där några gånger. Säkra konkurrens i vården? Om vem som har den längsta kön? Eller om vem som kommer undan med att prata mest dravel?

Om man satt sig fast i ett system som bygger på mindre personal och färre vårdplatser, för att det blir billigare så, för att skatterna kan hållas nere så, då kommer köerna att bli långa. Utmattad personal täpper nödtorftigt till luckorna genom att hoppa runt på kortare och bättre betalda hyrjobb. På så vis får man råd att både betala av sitt studielån och vara ledig för återhämtning en och annan vecka. De fastanställda i det svällande övre byråkratskiktet byter inte jobb. De fortsätter förtjäna sin lön genom att trofast leverera svammel för uppdragsgivarens räkning. Det kan vara så att det är deras huvuduppgift. Varför skulle man annars hävda att nedskärning av fast personal plus nedskärning av vårdplatser plus nedskärning av hyrpersonal har någon annan slutsumma än förlängda köer till den offentliga vården och riggad förmån för den vinstdrivande privata?

Efterspelet till snön på E22:an spelar i samma division. De välavlönade översta tjänstemännen i organisationerna gnabbas om vem som borde ha gjort vad, vem som semestrade på sitt lantställe i ställer för att rycka in och lovar att utreda. Men om man gör sig beroende av ett system som bygger på ständigt ökande gränskorsande lastbilstransporter till lägstagpris för transportföretaget och varumottagaren, då har man valt bort både tiden att läsa väderprognoser och chansen att inspektera däck och utrustning som snökedjor. Vill man däremot göra det, då kostar det tid. Det kostar pengar. Företagspengar till vettig utrustning. Det vill inte företagen. Skattepengar till gränskontroller. Det vill inte regeringen. Någon som hört det påtalas?

Innan vår världslägesbekymrade ÖB ryckte in och berättade för oss att det kan bli krig i Sverige, förberedde han sin nästa inkomstkälla. Tillsammans med inte helt okända Linda H Staaf, nu i dubbelrollen som ÖB:s fästmö och NOA:s tidigare chef, skall han i oktober, när hans förordnande har gått ut, aktivera sitt konsultföretag. Företaget bär hans namn och skall syssla med ”strategisk omvärldsanalys, företagsutveckling och ledarskap”. Det kan redan nås via c/o-adressen Försvarsmaktens högkvarter. Inget konstigt med det, säger hans pressekreterare – ÖB fick lite tid över, så han startade ett företag och han kan ju inte gärna lämna ut sin hemadress. Det är beklagligt att ÖB:s tid inte räckte till för att närmare förklara om risken för ett ryskt militärt angrepp blir större eller mindre av att amerikanska trupper och vapen landar på svensk mark. Vad gör Byden nu efter Folk och försvar? Tittar på medan förfrågningar från hugade kunder i behov av ett kontaktnät landar på hans ämbetsbord i väntan på hösten?

I övrigt domineras nyhetsflödet av två spacklade högerbarbies som tränger varandra i jakten på samma inkomstkälla i EU:s parlament. Den mera försigkomna dockan fick nyligen kicken som ledarskribent för DN när tidningen upptäckte att hon jagade sidoinkomster som lobbyist. Dockan som hamnat i diket när hon lite diskret ville byta parti förklarar sig med att hon var orolig för sin försörjning och bara ville ”sälja konsulttjänster framöver”. Eventuellt har hon hunnit skaffa sig en del erfarenhet av sådan försäljning. Enligt EU jobbar 28 miljoner som gigarbetare. Affärsidén bygger som bekant på att de 28 miljonerna är ”egenföretagare”, inte anställda med anställdas rättigheter, och gigföretagen föredrar att ha det så. De låg inte på latsidan 2022 när EU började diskutera saken.

Enligt organisationen Corporate Europe Observator, som bevakar lobbyism inom EU:s institutioner, spenderar Uber miljontals kronor på lobbyverksamhet inom unionen. Enligt organisationen har Uber under det senaste året haft flera möten med EU-politiker på toppnivå. (Arbetaren 2023)

Trots deras ansträngningar röstade EU-parlamentarikernas majoritet igenom ett förslag om att gigarbetare skulle ses som anställda. Gigföretagen var inte nöjda. Inte Sara Sara Skyttedal heller. Hon startade på eget – eller på någon annans? – initiativ ett upprop bland parlamentets högerpartier och fick igenom en ny omröstning. I sammanhanget arrangerades ett ”seminarium”:

I oktober deltog Sara Skyttedal på ett av dessa lobbytillfällen – ett plattformsseminarium dit gigföretag och EU-ledamöter var bjudna. Seminariet avbröts av en gigarbetare som undrade varför inga arbetare var representerade. Sara Skyttedals kommentar var: “Jag pratar inte ens ditt språk så du kan gå härifrån och hålla käften”, enligt tidningen The Brussels Times. (Arbetaren, 2023)

Häromdagen frågade en präst i Aftonbladet vad vi ska ha politiker till. Prästen såg en intellektuell och moralisk kollaps hos den gruppen i samhället. Det kan tyvärr finnas risker för kommande kollaps på andra fronter än i den rent andliga dimensionen, men frågan är motiverad. Vad ska vi ha er till? Försäkringsbolagen ser den globala uppvärmningens konsekvenser i form av översvämningar och uppluckrade stränder bättre än ni gör. Ni vill luckra upp strandskyddet för att vissa ska få villor med havsutsikt. Bostadsbristen ökar, byggbranschen stannar upp. Vad gör ni? Ni ökar RUT-avdragen.

Virologerna varnade i årtionden för kommande pandemier i takt med att exploateringen av tropisk skog och arktiska områden skenar. Ni hummar om att det kanske var lite klent med beredskapslager före corona. Förstår ni att det kommer nya pandemier?

Polisen konfronteras med den illegala versionen av globaliserad handel i varenda europeisk hamnstad och kokainet når ända in i toarummen på Regeringskansliet. Ni satsar på hårdare straff för smålangarna i slutet på kedjan. För att pressa kostnaden vill ni hyra in dem i andra länders fängelser. Varför inte en fångpeng till privata fängelser på svensk mark? Skolpengen har ju fungerat bra för investerarna.

Miljöministern, utsedd för sin framtoning som entusiastisk gymnasietjej som vill samma sak som Greta Thunberg men gör raka motsatsen, minskar reduktionsplikten. Varje år dör enbart i EU-länderna mellan en kvarts och en halv miljon människor av utsläpp. Hettan under sommaren 2023 dödade drygt 60 000. Bilavgaser svarar för en stor andel av utsläppen.

Tror ni att ni kan välja verklighet?

Världen ser ut så, att befolkningstrycket på begränsade tillgångar ökar. Det handlar om mat och vatten, om odlingsbar mark. Om energi. Om avfallshantering. Om torka och extremväder. Vi har inget fungerande system för att motverka detta. Det vi har är ett system som är beroende av snabba fysiska transporter och snabb flytt av information för att försörja den konsumtionsstarka delen av världsbefolkningen. Tyvärr är flödena av varor och information oerhört sårbara. Houthis i Jemen och organiserade hackargrupper i Ryssland räcker för att slå ut dem. Ni såg det inte komma?

En gång fanns en arbetarrörelse, som såg att social segregation och utbredd fattigdom var oförenliga med ett samhälles fredliga överlevnad. En gång fanns även i länder som USA och Storbritannien politiker, som såg behovet av en stor gemensam omfördelning av resurser för att ställa om ekonomin och därigenom inte bara klarade att ställa om till krigsekonomi, utan mobiliserade en samhällsmajoritet bakom omfördelningen. Det var den gamla världen. Den nya världen är redan här. Den är gränsöverskridande. Klimatförändringarna och flyktingströmmarna som de skapar stannar inte vid nationella gränser, varor och pengar flödar gränslöst och därmed också handelns skuggsida, den organiserade kriminaliteten. De stora legala vapenförsäljarna bor granne med de stora illegala knarkbaronerna i samma multinationella paradis vid havet. De har råd med AC när yttertemperaturen börjar bli hotande.

Det finns fortfarande tid att mobilisera samhällen för nästa stora gemensamma omställning över gränserna. Men det börjar bli bråttom. Ett smalt självsegregerande skikt som repeterar samma fraser och tävlar om samma positioner att mjölka räcker inte till för jobbet.

Så jag upprepar prästens fråga – vad skall vi ha er till?