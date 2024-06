I skuggan av Gaza finns folkmordet i Sudan

Samtidigt som den israeliska armén lägger sista handen på sina förberedelser inför att angripa staden Rafah – där över hälften av Gazas befolkning, det vill säga mer än en miljon människor, fått skydd efter att ha fördrivits från andra delar av Gazaremsan – förbereder sig Sudans snabbinsatsstyrkor på att angripa staden El Fasher, huvudstaden i norra Darfur, vars befolkning överskrider en miljon efter att ytterligare fördrivna människor anlänt.

KOMMENTAR | Gilbert Achcar

I båda fallen står lokalbefolkningen inför ett folkmordskrig: det ena leds av en sionistisk armé som inspireras av ett judiskt rasistiskt projekt som syftar till att kontrollera hela Palestina och som grundar sig på folkmord åtföljt av etnisk rensning. Det andra leds av beväpnade gäng som motiveras av stam- och arabiska rasistiska ambitioner, vilka syftar till att kontrollera hela Darfurregionen (som är ungefär tjugo gånger större än Palestina mellan floden och havet) och som också grundar sig på folkmord åtföljt av etnisk rensning.

Samtidigt som vi står inför ohyggligheterna under det pågående sionistiska folkmordskriget i Gaza, som efter sju månader och en vecka har orsakat nästan 45 000 dödsfall (med hänsyn tagen till de oidentifierade kroppar som fortfarande ligger under rasmassorna, och som enligt den lägsta uppskattningen uppgår till 10 000), står vi inför ett krig som inte är mindre ohyggligt i Darfur En FN-rapport uppskattade exempelvis att mellan 10 000 och 15 000 av en total befolkning på 150 000 dödades av Rapid Support Forces enbart i staden El Geneina, i västra Darfur, under förra hösten. Denna procentsats utgör en larmsignal om att dödssiffran i El Fasher kan komma att uppgå till mellan 60 000 och 100 000 om angriparna ockuperar staden. Vi ska då ha i minne att det folkmordskrig som utkämpades i Darfur under Omar al-Bashir, med början 2003, lämnade enligt FN:s uppskattning efter sig en dödssiffra som uppgick till 300 000. Omfattningen av den humanitära katastrofen i Sudan överträffar till och med den i Gaza, eftersom antalet fördrivna personer inom och utanför sudanesiskt territorium överstiger 8,5 miljoner, varav en stor del hotas av en hungersnöd som inte är mindre fruktansvärd än den som nu hotar Gazas befolkning.



Om den sionistiska armén ockuperade Rafah efter att ha belägrat staden utan att någon av dess invånare och de ditt fördrivna vågade lämna staden av rädsla för att bli slaktade, som är fallet i El Fasher, skulle dödssiffran inte vara mindre än vad som väntar huvudstaden i norra Darfur. Men internationella påtryckningar på Israel, inklusive från dess amerikanska partner – påverkade av den fantastiska globala rörelsen i solidaritet med Gazas befolkning, inklusive den rörelse som utgick från amerikanska universitet – har tvingat den sionistiska staten att försöka minska antalet potentiella offer för sin attack genom att uppmana Gazaborna att lämna staden och flytta till det utvidgade ”humanitära” kustområdet Al-Mawasi, väster om staden Khan Yunis. Till skillnad från Gaza och Rafah finns det dock ingen global rörelse kring det pågående kriget i Sudan, och inte heller något intresse för det öde som väntar El Fasher, med undantag för några enstaka artiklar i världspressen.



Denna skillnad i intresse tolkas av Israels anhängare som en följd av ”antisemitism” i den meningen att den ”judiska” staten hålls ansvarig enligt högre normer än vad andra länder hålls ansvariga. Sanningen är att västvärlden bryr sig om Israel av ”narcissistisk medkänsla”, eftersom man ser den sionistiska staten som en västlig kil i arabvärlden. Det är denna ”narcissistiska medkänsla” som gör att västmedierna ägnar mycket större uppmärksamhet åt offren från den 11 september, som uppgick till cirka 3 000, och offren från den 7 oktober, som uppgick till 1 143 på den israeliska sidan, än åt de miljontals offer som har fallit och faller i krig i framför allt Afrika söder om Sahara. Men västvärldens identifiering med Israel slår tillbaka mot landet självt, eftersom att medvetna människor i den allmänna opinionen i västvärlden håller Israel ansvarigt på samma sätt som de håller sina egna regeringar ansvariga.



Således var rörelsen mot USA:s krig mot Vietnam i västländerna mycket större än rörelsen mot det ryska kriget mot Ukraina. Detta beror på att de som är emot krig i väst såg att ansvaret för det förra föll på det mäktigaste landet i väst, medan de inte känner ett liknande ansvar för vad den ryska staten gör. Anledningen till att deras intresse för Israels angrepp på Gaza är mycket större än deras intresse för vad som händer i Darfur är deras medvetenhet om att den sionistiska staten är en organisk del av det västerländska lägret, och att dess aggression mot det palestinska folket inte skulle ha varit möjlig utan USA:s uppbackning. Det var detta som Mahmoud Darwish menade när han sade följande till den israeliska poeten Helit Yeshurun, under en intervju som hon gjorde med honom 1996: ”Vet du varför vi palestinier är berömda? Det är för att ni är vår fiende. Intresset för den palestinska frågan kommer från intresset för den judiska frågan. Ja, så är det. Folk är intresserade av dig, inte av mig! Det internationella intresset för den palestinska frågan speglar bara det intresse som människor har för den judiska frågan.”



Detta är sanningen, men det befriar inte oss araber från skulden för ”narcissistisk medkänsla” när vi visar intresse för vad den sionistiska staten gör mot våra palestinska bröder och systrar med vapen som tillhandahålls av Förenta staterna, men likgiltighet inför vad arabiska gäng gör mot icke-arabiska afrikaner i Darfur med vapen som tillhandahålls av Förenade Arabemiraten. Människor med gott samvete och humana värderingar måste fördöma de brott som äger rum i Darfur och Sudan, precis som de fördömer de brott som äger rum i Gaza och Palestina.

Från International Viewpoint 18/5-2024. Bearbetning Anders Karlsson

ILLUSTRATION Svend Vestergaard Jensen