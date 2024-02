Skandal i Metalltoppen

I veckan kunde Dagens Arbete avslöja en rad besvärande förhållanden kring IF Metalls högste jurist, Darco Danilovic. Han är nu avstängd och saken ska utredas säger Metalls ledning. Men vad visste ledningen själva och vad kommer medlemmarna att få reda på? Lars Henriksson kommenterar den fackliga skandalen.

KOMMENTAR | Lars Henriksson

För snart 20 år sedan var tillverkningen vid Saab Automobil i Trollhättan hotad. Ägaren, General Motors, spelade på känt maner ut fabriken mot Opel i Rüsselsheim där den som gjorde störst eftergifter lovades få behålla jobben. Ovanligt nog svalde inte de fackliga organisationerna betet. Istället gick IF Metall ut med en gemensam deklaration med tyska IG Metall om att försvara sina avtal och inte ge sig in i en tävling mot botten med löner och sociala rättigheter. När sedan IG Metall i Rüsselsheim meddelade att en massdelegation skulle komma i busslaster till Trollhättan verkade den internationella solidariteten få kött och blod. Men precis innan de tyska arbetarna anlände sattes Metalls avdelning 112 i Trollhättan definitivt kartan. Inte som stridbar fackförening utan som sinnebilden för korruption, maktmissbruk och dåligt omdöme. På löpsedlarna fick medlemmarna läsa om sina företrädares medlemsbetalda porrklubbsbesök och spritnotor. Även om det inte var denna skandal som avgjorde hur det senare utvecklades var den en god hjälp för GM att sänka moralen bland de anställa i den tuffa situationen.

När nu IF Metalls strejk mot Tesla går in på sin fjärde månad är det förbundets längsta sedan den stora strejken 1945. Även om det är få inblandade är det svårt att överdriva den principiella och långsiktiga betydelsen. Ska striden vinnas krävs ett stort stöd från andra förbund och folk i gemen, inte minst för att slå tillbaka det krypskytte arbetsgivarna dragit igång mot rätten till solidaritetsåtgärder. Och just då då fastnar en av förbundets centralfigurer med fingrarna djupt i syltburken! I veckan kunde Dagens Arbete, som bland annat ges ut av just IF Metall, avslöja en lång rad märkliga förhållanden kring förbundsjuristen Darko Davidovic. Det handlar om fastighetsaffärer i mångmiljonklassen och sidouppdrag som strider mot förbundets riktlinjer, bland annat genom hans bolag med det inte helt seriöst klingande namnet Guldkusten juridik och invest handelsbolag… Ovanpå detta visar det sig att han inte har den juristexamen som hans tjänst bygger på. Trots att han varit ledig med lön i två år för att studera juridik tog han inte ett enda högskolepoäng under den tiden.

Darko Davidovic. FOTO IF Metall



Davidovic är inte någon sidofigur i IF Metall, han har länge haft en tung roll i förbundets centrala verksamhet som juridisk expert och avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkäläs högra hand. Han har varit djupt inblandad i såväl förhandlingarna som ledde fram till att strejkrätten urholkades 2019 som när IF Metall plogade för det nya huvudavtalet och försvagningen av Lagen om anställningsskydd 2022. När Dagens Arbete frågar förre ordföranden Anders Ferbe om Davidovics anställning och påstådda examen slår han ifrån sig och skjuter över ansvaret på just Säikkälä. Förbundsledningen har nu stängt av Davidovic från sin tjänst och säger att saken ska utredas.

Att IF Metalls förbundsjurist sedan många år verkat ha ljugit om sin utbildning och dessutom varit insyltad i en rad tveksamma affärer är inte direkt vad medlemmarna behöver, särskilt inte nu under Teslastrejken. Dock det är mycket berömvärt av Dagens Arbete att avslöja denna härva som bör ha varit känd i metalltoppen under lång tid. Det är nu viktigt att alla papper läggs på bordet. Utredningen kan inte bara gälla Davidovic och hans förehavanden, det är lika viktigt att det även utreds vad nuvarande och tidigare ledningar i Metalls känt till och hur de agerat. Allra viktigast är dock att allt lyfts fram i ljuset och att medlemmarna får en demokratisk möjlighet att utfärda sin dom.