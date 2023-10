Om normalitet och proteinbrist i hjärnan

BILD: Bröderna Dan, Gay och Thony 1961. Thony led, enligt lärarinnan, inte av proteinbrist i hjärnan eftersom han växte upp hos mormor och morfar som var normala. Dan tillhörde under 70-talet världseliten i löpning, trots proteinbrist i hjärnan.

Som 50-talist har jag noterat att mycket som tidigare uppfattades som onaturligt har med tiden övergått till att betraktas som tämligen normalt. Till exempel synen på homosexualitet. Enligt dåtida vetenskap och juridik var det perverst, det vill säga onormalt.

På femtio- och sextiotalet betraktades det som onaturligt att vara vegetarian. Inte minst i skånska Tyringe. Min familj var vegetarianer. ”Att du inte får äta kött, som är så gott, synd om dig.” Ord från en kamrat som hört ryktet om sakernas tillstånd i min familj. Skolbespisningen hade ännu inte kommit till byn. Att jag i hemlighet bjöds på gudomliga köttbullar av mormor, att äta i hennes garderob, höll jag för mig själv. Ville undvika att det kom till pappas kännedom.

Pappa var ett bålverk av icke-normaliteter. Utöver de biodynamiska grönsakerna (idag ekologiska) inköpta hos en hängiven odlare, var han nykterist, rökte inte, drack inte kaffe och han ägde en cykel med släpkärra i stället för en bil. Som en av få familjer i byn hade vi det värsta av allt, ett sketet jäkla utedass i ena hörnet av trädgården. En belastning i paritet med det faktum att pappa var en av byns få kommunister. Vad mamma ansåg uttalade hon inte, eftersom hon förmodligen utgick från att det saknade intresse.



I fjärde klass kom skolans rektor på ett oannonserat besök i min klass. Som den hemvärns- och högerman han var, gick han med sträckt rygg längs bänkarna. För varje elev han inspekterade nickade han och gick vidare till nästa elev. När han kom till min bänk stannade han, inte en mikrosekund som hos de övriga eleverna. Under flera evighets sekunder betraktade han mig tyst, innan han skakade min högerarm så våldsamt att mitt huvud fladdrade mellan axlarna. Med militäriskt hög stämma sa han: ”Sitt ordentligt.” Jag grät inte, däremot kände jag mig tillintetgjord, förstod att jag var ett lågstatusbarn, även om jag inte kände till begreppet vid den tiden. Då visste jag inte heller att rektorn hade medverkat till att två barn till byns kommunister fick gå om sina årskurser.



Varför kan pappa inte vara en normal pappa, tänkte jag i mörka stunder; jobba på fabrik som alla andra pappor i byn, inte måla plankor. Och han kunde väl för fan vara socialdemokrat och ta sig en sup och röka pipa ibland. Men nej, han var principfast utan att tänka på hur hans, vid den tiden, icke-normaliteter påverkade mig. Min uppfattning om mig själv som ett lågstatusbarn fick mig att längta efter att snarast möjligt bli vuxen så att jag skulle kunna lämna det onormala bakom mig. Som att öppet äta köttbullar i stället för att smyga med dem i mormors garderob.



En vacker sensommarförmiddag höll vår klassfröken, som jag avskydde, en lektion om proteinernas betydelse för barns utveckling. ”Proteiner får man av kött, ägg och fisk, inte av grönsaker,” sa hon och pekade på planschen med alla ljuvligheter som jag antog att mina klasskamrater åt varje dag. Alla utom jag. ”Vet ni nu varför det är viktigt att barn äter kött?” frågade hon klassen. ”För att vi ska växa och tänka bra,” svarade min sanslöst söta klasskamrat, hon som jag fantiserade om när jag försökte sova på kvällarna. ”Rätt,” svarade kärringjäveln och log mot min förälskelse: ”Proteiner är särskilt viktiga för barn, annars blir ni inte förståndiga.”

Nu anade jag varthän det barkade. Och mycket riktigt; ”Gay, din familj äter ju inte kött. Ni är vad man säger vegetarianer, ni äter bara grönsaker,” sa hon och förvissade sig om att mina klasskamrater hade mig, vegisen, i fokus. Då kom avrättningen: ”Vad ger din mamma dig för mat för att du skall få de proteiner du behöver för att din hjärna skall utvecklas normalt?”

Det erkänns, min tioåriga hjärna var inte tillräckligt utvecklad för att leverera henne ett dräpande svar. I stället stirrade jag stumt ner i bänklocket och tänkte att då är det därför jag inte hänger med i kärringens tjat, att jag bara längtar efter att få leka på rasten. Jag har ju proteinbrist i hjärnan. Med spänning väntade mina klasskamrater på mitt svar. Några evighets sekunder följde. Sen kom det svagt: ”Eeeeeh,,, jag vet inte.”

Det har gått många år sedan dess, idag är alltmer av det som under min uppväxt betraktades som onormalt och perverst, inte bara normalt utan är till och med förutsättningen för att vi skall lösa framtidens problem. Ekosocialismen och som det står på Climate Strikes huvudparoll: People – Not profit.