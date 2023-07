Yttrandefrihet eller rasism?

KRÖNIKA | Mikael Eriksson

Diskussionen om koranbränningarna har fått en konstig vinkel. Klart som tusan att vi inte ska förbjuda någon att bränna religiösa texter, det vore vansinne. Men det är inte det som är poängen. Det väsentliga är ju inte vad den här gruppen överåriga edge lords gör och bränner. Det väsentliga är ju, precis som när det gäller skämt om känsliga ämnen, vilka de är och vilka som är måltavlor. Eller till och med vilka som inte är måltavlor.

För helt ärligt, hade de varit seriösa med sin religionskritik och hur religionen påverkar vårt samhälle, så hade de ju knappast ställt sig vid moskén och eldat koranen. Skulle de varit seriösa, så hade de eldat bibeln utanför Hillsong (där vår vice statsminister hör hemma), utanför Livets Ord (där vår finansminister har sin bakgrund) eller utanför Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (hos vilka vår infrastruktur- och bostadsminister fått sin utbildning).

”målet hos dessa stollar med tändstickor är tydligt, att ytterligare elda på den konflikt de hoppas ska leda till ett civilisationernas krig. En konflikt som idag i praktiken utspelar sig mellan konservativa knäppskallar i den kristna världen och konservativa knäppskallar i den muslimska världen.”

Men frireligiösa kristna sekter blir inte attackerade av de här filurerna, även om de idag har ett obehagligt stort inflytande på vårt samhälles politiska utveckling. Måltavlor är istället muslimer och judar. Två grupper som utsätts för hat och hets generellt. Muslimer får väl idag sägas vara den religiösa grupp som utsätts för mest öppet hat och hets i vårt land. Judarna dyker mer upp i de allt vanligare konspirationsteorierna om ”globalisterna”, men även de öppna angreppen mot judar har ökat.

Situationen hade varit annorlunda om det varit i Riyadh de bränt koranen eller utanför Knesset de brände torah. I de fallen hade aktionen riktats mot den religiösa grupp som är en faktisk maktfaktor på den plats där man befinner sig. Men så är inte fallet på Medborgarplatsen vad gäller muslimer, eller vid Berzelii Park vad gäller judar. Här är både muslimer och judar dagligen måltavlor för konspirationsteorier och kränkningar.

När den som i sin ”religionskritik” väljer att attackera en av de utsatta grupperna, och inte en som faktiskt har inflytande, så är det inte religionskritik. Då är det rasism. Rasism finns det juridiska verktyg att hantera, om viljan finns. Svårare än så är det inte. Problemet är väl i ärlighetens namn att viljan inte riktigt finns. Både inom domarkår, polis och åklagarväsende tycks det finnas ett motstånd att angripa situationen utifrån det faktum att det handlar om rasism. I stället ses det som ett ordningsproblem, som, helt riktigt, därmed trumfar yttrandefriheten.

Hade vi i stället riktat in oss på att det handlar om rasism, så hade situationen varit annorlunda, då hade vi kunnat luta oss mot bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Men just att det generellt verkar finnas en ovilja att använda sig av de bestämmelserna inom hela rättsväsendet gör att även om en enskild instans skulle se möjligheten, så är osäkerheten om hur resten av rättsväsendet skulle reagera så stor att sannolikheten är hög att man skulle avstå bara därför. Både debatt och rättsväsende visar därmed upp en färgblindhet där man krånglar in sig i teknikaliteter om metod och omedelbart resultat, istället för att se till syfte och långsiktigt mål. För målet hos dessa stollar med tändstickor är tydligt, att ytterligare elda på den konflikt de hoppas ska leda till ett civilisationernas krig. En konflikt som idag i praktiken utspelar sig mellan konservativa knäppskallar i den kristna världen och konservativa knäppskallar i den muslimska världen. En konflikt de här knäppskallarna hoppas ska sprida sig till resten av befolkningen. Oviljan att se rasism ger knäppskallarna hjälp på vägen.