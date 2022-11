Om amerikansk skräck i politik och populärkultur

Internationalens Per Leander är aktuell med boken Amerikanska mardrömmar – Essäer om kultur, politik och historia. Det är en samling texter som tillsammans skildrar de mörkare delarna av USA:s historia från George Washingtons tid till Donald Trumps dagar.

Med sin nya bok Amerikanska mardrömmar sätter journalisten och författaren Per Leander fokus på de mörkare delarna av USA:s historia, kultur och politik. Det är en samling artiklar som han har skrivit under tio års tid, varav flera av texterna tidigare har publicerats här i Internationalen eller i Aftonbladet kultur, men boken innehåller även en hel del nyskrivet och tidigare opublicerat material. Titeln är en lek med idén om den amerikanska drömmen om att alla som jobbar hårt kan nå framgång och lycka.

– Det var ett budskap som redan från början klingade falskt. Självständighetsförklaringen från 1776 förkunnade att alla människor var skapta lika och med samma rättigheter. Men länge var det bara de vita rika männen som hade rättigheter i USA, medan arbetare, kvinnor, afroamerikaner och andra minoriteter fick kämpa vidare, och fortfarande kämpar, för sina demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter, säger Per Leander.

Ämnena i boken spänner från George Washington och amerikanska revolutionen, Abraham Lincoln och amerikanska inbördeskriget, folkmorden på kontinentens urinvånare, arbetarrörelsens och medborgarrättsrörelsens framväxt, McCarthy­ismen och Kalla kriget, Kennedy och Kubakrisen, Nixon och Watergateskandalen, Ronald Reagans reaktionära åttital, George W Bushs krig i Irak, och fortsätter fram till Donald Trumps försök att storma kongressen.

Vidare berättar Per Leander om domedagssekter, seriemördare och andra otäcka kriminalfall. Det finns också plats för en hel del fördjupning i amerikansk populärkultur, som ett avslöjande porträtt av serietecknaren och FBI-agenten Walt Disney, tiden när Frank Sinatra stämplades som kommunist, trasproletärförfattaren Charles Bukowski och analyser av flera klassiska skräckfilmer som Psycho, Halloween, The Shining och TV-serien Arkiv X.

– Jag har alltid älskat skräckfilmer, ända sedan jag var liten och fick mardrömmar av att se dem. Idag är jag inte längre lika lättskrämd, men jag tycker ändå att en riktigt bra skräckfilm är en perfekt verklighetsflykt när du behöver glömma alla dina riktiga vardagsproblem ett par timmar. Dessutom brukar skräckfilmer också spegla sin samtids rädslor och ångest, och ta sig an svåra politiska samhällsfrågor från nya perspektiv, säger Per Leander.

Men skräcken behöver inte alltid ta formen av övernaturliga monster och massmördare. Det riktigt obehagliga kan finnas i det vardagliga till synes trygga bostadsområdet, där mannen går till jobbet varje morgon medan hustrun stannar hemma för att ta hand om barnen och hushållet.

– En av mina favoritförfattare är John Cheever, som skrev noveller förlagda till medel­klassens till synes perfekta villaförorter, men där varje småborgerlig familj bär på mörka hemligheter som de försöker dölja för sina grannar, säger Per Leander.

– Ett tema genom hela boken är konformism och förföljelserna av oppositionella, oliktänkande och alla andra som inte har passat in i det amerikanska samhället genom historien, från häxjakterna på 1600-talet, över McCarthyismens jakt på kommunister och homosexuella, till vår tids rädsla för terrorister.

Vad föreställer bokens omslag?

– Det är en målning med motiv från Legenden om Sleepy Hollow av författaren Washington Irving, som inte bara är en kuslig och stämningsfull spökhistoria om en huvudlös ryttare som hemsöker ett litet samhälle utanför New York, utan också brukar ses som det första skönlitterära verket som publicerades i USA och lade grunden för den nordamerikanska populärkulturen. Det finns många teorier om vad berättelsen egentligen handlar om, men den teori som jag har fastnat för och redogör för i min bok, är att Legenden om Sleepy Hollow är en varning om konsekvenserna av kapitalismens framväxt i början av 1800-talet, säger Per Leander.

Har du någon favorittext?

– Det mest udda kapitlet i boken är en liten artikel om Bigfoot, människoapan som sägs hemsöka USA:s djupa skogar. I det kapitlet analyserar jag hur myten om Bigfoot uppstod, vilka som tror på den och hur legenden hålls vid liv. Det var en av de roligaste texterna att skriva och innehåller förvånansvärt mycket politik, som hur människor med klassiska arbetaryrken på landsbygden drabbas av nedskärningar och utanförskap, och hur de kan söka tröst och kraft hos ett mytologiskt monster i skogen, säger han och fortsätter:

– En annan artikel jag är väldigt nöjd med är en biografisk text om Ronald Reagan, som nog är det längsta kapitlet i boken och handlar om ett verkligt amerikanskt monster. Om vi ska förstå den svåra tid vi lever i nu, måste man börja med att förstå det paradigmskifte som Ronald Reagans reaktionära politik innebar.

Per Leander är annars kanske mer känd för sina artiklar och böcker Ryssland, där han även har bott och arbetat som korrespondent. Men långt innan han började intressera sig för Ryssland och Sovjet, hade han redan bekantat sig med USA.

– Jag gjorde faktiskt mina första resor till USA i tonåren, där jag umgicks med amerikanska vänsteraktivister, och jag har fortsatt att intressera mig för amerikansk historia, kultur och politik. Dessutom var proteströrelsen mot George W Bush och hans katastrofala krig mot Irak i början av 2000-talet mitt första stora politiska uppvaknande, säger han.

– Men jag vill betona att Amerikanska mardrömmar inte handlar om något amerikahat. Även om den här boken huvudsakligen ger en kritisk bild av USA:s historia och politiska styre, så tycker jag också att USA är fantastiskt på många sätt.

Marco Jamil Espvall

BOK

Amerikanska mardrömmar

av Per Leander

Carlsson 2022