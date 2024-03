Brasiliens Trump riskerar fängelse efter kuppförsök

Jair Bolsonaro, den högerextrema före detta presidenten i Brasilien, riskerar fängelsestraff för sin inblandning i det kuppförsök som gjordes den 8 januari 2023, då tusentals anhängare stormade och vandaliserade presidentpalatset och den högsta domstolens byggnad i huvudstaden Brasilia.

UTRIKES | Göran Kärrman

Den senaste tiden har det framkommit att såväl Bolsonaro som hans regering var direkt inblandade i försöken att ogiltigförklara presidentvalet och bana vägen för en militärkupp.

Det som håller på att bli den sista spiken i Bolsonaros kista är en film som hittats i en dator tillhörande hans dåvarande adjutant överstelöjtnanten Mauro Cid och som är tagen vid ett regeringssammanträde där frågan om hur valet skall ogiltigförklaras diskuteras.

Mauro Cid stoppades i tullen efter ett statsbesök i Saudiarabien som Bolsonaro gjorde 2022, med ett antal dyrbara smycken i bagaget. Smycken var en gåva från Saudiarabiens kung till Bolsonaro, men som president är tillfaller sådana gåvor republiken och är inte personliga. Det visade sig också att Bolsonaro sålt några av juvelerna i USA och stoppat på sig betalningen.

Mauro Cid häktades så småningom och anklagades också för att han förfalskat Bolsonaros covid-intyg, som han behövde för att kunna komma in i USA, dit han for (med presidentflyget) på sin sista dag som president. Bolsonaro har ihärdigt vägrat att vaccinera sig eftersom covid-viruset inte var allvarligare än en vanlig förkylning och vaccinet var farligt.

Efter en tid i häkte och med utsikten att få ett längre fängelsestraff bestämde sig Mauro Cid för att göra upp med polisen och berätta om såväl planeringen inför en stadskupp liksom en rad andra saker.

Samtidigt har det rullats upp en skandal kring hemlig och olaglig övervakning av såväl Bolsonaros motståndare som en del av hans anhängare, framför allt i kongressen.

Sedan tidigare har Bolsonaro förklarats icke-valbar i 8 år av högsta valmyndigheten på grund av sina påståenden om valfusk.



I ett försök att samla sina stödtrupper ordnades ett stort möte i landets största stad Sao Paulo den 25 februari och de mest trovärdiga beräkningarna uppgav deltagarantalet till ca 185 000 när det var som mest folk. Mindre än tidigare massmöten i staden men det visar att högerextremismen fortfarande är en kraft att räkna med. På samma sätt som inför valet 2018 då Bolsonaro vann presidentvalet, visade mötet att delar av den borgerliga så kallade “mitten” är på väg att återigen liera sig med extremhögern, nu inför kommunalvalen i oktober i år.

Så deltog t ex Sao Paulos borgmästare Ricardo Nunes tillsammans med Bolsonaro på mötet den 25 liksom delstatens guvernör Tarcisio de Freitas. Nunes har, till skillnad från de Freitas som valdes till guvernör 2022 med stöd av Bolsonaro, försökt hålla “armslängds lucka” till högerextremisterna, men insett att han omöjligt kan väljas i oktober utan deras stöd.



Nunes är inte vald till borgmästare utan som vice och tillträdde när den valde avled i cancer.

Opinionsundersökningarna inför kommunalvalet visar att det är tekniskt oavgjort mellan Nunes och vänsterpartiet PSOL:s Guillerme Boulos. Om extremhögern lanserar en egen kandidat är den förmodligen chanslös men skulle förmodligen ta tillräckligt med röster från Nunes för att Boulos skulle vinna.

Det stora problemet för extremhögern är att hitta en möjlig efterträdare till Bolsonaro till presidentvalet 2026. En som nämnts är Sao Paulos guvernör de Freitas, men Bolsonaro själv har redan lancerat sin hustru Michelle Bolsonaro. Samtidigt är det stor oro i Bolsonaros parti Partido Liberal där partiledaren påträffats med olagligt vapeninnehav och flera av partiets kongressledamöter hotas av att fråntas sina platser efter att ha spridit lögner om valresultatet eller om andra partiers ledamöter bland annat.