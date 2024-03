”Frige Boris Kagarlitskij och alla ryska politiska fångar!”

UPPROP | Naomi Klein, m.fl.

Vi undertecknare blev djupt chockade när vi den 13 februari fick höra att den ledande ryska socialistiske intellektuelle och antikrigsaktivisten Boris Kagarlitskij dömdes till 5 års fängelse.

Kagarlitskij arresterades på den absurda anklagelsen att i juli förra året ha ”rättfärdigat terrorism”. Efter en internationell kampanj som återspeglade hans världsomfattande rykte som författare och kritiker av kapitalism och imperialism, slutade rättegången den 12 december med domen skyldig och böter på 609 000 rubel (mer än 68 000 kronor).

Åklagaren överklagade böterna som ”orättvisa på grund av överdriven mildhet” och hävdade felaktigt att Kagarlitskij inte kunde betala böterna och hade underlåtit att samarbeta med domstolen. I själva verket betalade han alla böter och gav domstolen allt den begärde.

Den 13 februari dömde en militärdomstol honom till fängelse i 5 år och förbjöd honom att driva någon webbplats i två år efter att han har släppts fri.

Förändringen av det ursprungliga domstolsbeslutet är en medveten förolämpning mot de många tusen aktivister, akademiker och konstnärer över hela världen som respekterar Kagarlitskij och deltog i den internationella kampanjen för hans frisläppande. Den paragraf i Rysslands lagstiftning som användes mot Kagarlitskij förbjuder effektivt yttrandefrihet. Beslutet att ersätta böter med fängelse gjordes med fullständigt falska förevändningar. Utan tvekan utgör domstolens handling ett försök att tysta kritiken i Ryska federationen mot regeringens krig i Ukraina, som förvandlar landet till ett fängelse.

Skenrättegången mot Kagarlitskij är den senaste i en våg av brutalt förtryck mot vänsterrörelser i Ryssland. Organisationer som konsekvent har kritiserat imperialismen, i väst och på andra ställen, är nu direkt angripna, många av dem förbjudna. Dussintals aktivister avtjänar redan långa straff bara för att de är oense med den ryska regeringens politik och har modet att tala ut. Många av dem torteras och utsätts för livshotande förhållanden i ryska straffkolonier, utan grundläggande medicinsk vård. Vänsterpolitiker tvingas fly från Ryssland när de ställs inför brottsanklagelser. Internationella fackföreningar som IndustriALL och International Transport Federation förbjuds och varje kontakt med dem kommer att leda till långa fängelsestraff.

Det finns en klar anledning till detta angrepp mot den ryska vänstern. Krigets många offer orsakar ett ökande missnöje bland arbetarnas stora massor. De fattiga betalar för denna massaker med sina liv och välbefinnande, och motståndet mot kriget är konsekvent störst bland de fattigaste. Vänsterns budskap och löfte är att avslöja sambandet mellan det imperialistiska kriget och det mänskliga lidandet.

Kagarlitskij har besvarat domstolens skandalösa beslut med lugn och värdighet: ”Vi behöver bara leva lite längre och överleva denna mörka period i vårt land”, sa han. Ryssland närmar sig en period av radikala förändringar och omvälvningar, och för att dessa förändringar ska få en progressiv inriktning är frihet för Kagarlitskij och andra aktivister en förutsättning.

Vi kräver att Boris Kagarlitskij och alla andra antikrigsfångar omedelbart och ovillkorligt friges.

Vi kräver också att myndigheterna i Ryska federationen upphör med sitt ökande förtryck av oliktänkande och respekterar sina medborgares yttrandefrihet och rätt att protestera.

Naomi Klein, författare (Kanada)

Jeremy Corbyn, parlamentsledamot (Storbritannien)

Jean-Luc Mélenchon, politisk ledare (Frankrike)

Slavoj Žižek, universiteten Birkbeck och Ljubljana (Slovenien)

Tariq Ali, författare (Storbritannien)

Yanis Varoufakis, författare och politisk ledare (Grekland)

Judy Rebick, feministisk författare och aktivist (Kanada)

Myriam Bregman, nationell parlamentsledamot (Argentina)

Nicolás del Caño, nationell suppleant (Argentina)

Christian Castillo, nationell suppleant (Argentina)

Alejandro Vilca, nationell suppleant (Argentina)

Fernanda Melchionna, federal suppleant (Brasilien)

Sâmia Bomfim, federal suppleant (Brasilien)

Walden Bello, Fokus på det globala syd (Filippinerna)

Luciana Genro, delstatlig suppleant, Rio Grande do Sul (Brasilien)

Kavita Krishnan, kvinnorättsaktivist (Indien)

Richard Boyd-Barrett, TD (Irland)

John McDonnell, parlamentsledamot (Storbritannien)

Fredric Jameson, Duke University (USA)

Étienne Balibar, Université Paris-Nanterre (Frankrike)

Lin Chun, London School of Economics (Storbritannien/Kina)

Kohei Saito, Tokyos universitet (Japan)

Claudio Katz, Buenos Aires universitet (Argentina)

Luis Bonilla-Molina, Otras Voces en Educación (Venezuela)

Reinaldo Iturriza López, sociolog (Venezuela)

Patrick Bond (Johannesburgs universitet)

Lindsey German, Stop the War Coalition (Storbritannien)

Alex Callinicos, King’s College London (Storbritannien)

Andrej Hunko, ledamot av Budestag (Tyskland)

Jodi Dean, Hobart-William Smith (USA)

Petitionen kan undertecknas på Free Boris Kagarlitski