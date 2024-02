Hets mot uppstickare i det kommande ryska presidentvalet

Den före detta ryska dumaledamoten Boris Borisovitj Nadezjdin har under senaste tiden framträtt som kritiker av Putin och Rysslands krig i Ukraina, och som utmanare till Putin i det kommande presidentvalet. Nadezjdin har nu formellt stoppats från att kandidera i det kommande presidentvalet. Beslutet kommer att överklagas uppger Nadezjin.

Nadezjdin har på kort tid lyckats samla över 100 000 namnunderskrifter, som räcker för att registreras som officiell presidentkandidat. Men valkommissionen vill ogiltigförklara namninsamlingen och hävdar att en del av namnen kommer från avlidna personer – ett trick som man tillgripit flera gånger förut. På det sättet kan Nadezjdins kandidatur stoppas om Putin så vill.

Samtidigt utsätts Nadezjdin för en smutskastningskampanj i massmedia.

Den mest kände av de pro-putinska TV-propagandisterna är Vladimir Solovjov, som ständigt hetsar mot allt och alla som han anser vara fiender till Putins Ryssland. I sina TV-framträdanden har han upprepade gånger förespråkat kärnvapenattacker mot europeiska storstäder och invasion av Baltikum och Polen, utbasunerat att den ”nazistiska nationen” Ukraina” och alla dess kollaboratörer ska förintas, liksom att Rysslands historiska gränser ska återställas….

Nyligen gick Solovjov till attack mot Nadezjdin: En ”idiot”, en ”landsförrädare” som är ”de ukrainska nazisternas kandidat”. Han förtjänar att kastas i fängelse eller dödas, hans barn bör tas ifrån honom osv.

Solovjovs TV-inslag har publicerats (med engelsk textremsa) av Russian Media Monitor. Inslaget har där getts rubriken: ”Vladimir Solovyov predicts Boris Nadezhdin will be poisoned or imprisoned”.

Anledningen till att Solovjov gick till häftig attack på Nadezjdin är givetvis att hans presidentkandidatur fick oväntat stort genomslag, vilket bland annat yttrade sig i att han snabbt lyckades samla ihop de namnunderskrifter som krävdes för att få kandidera. Han fick också stöd av andra kända oppositionella och uppmärksammades i press och TV, även utomlands.

Sedan Solovjovs påhopp har en hel del hänt, bland annat har Nadezjdin nu formellt stoppats från att kandidera i det kommande presidentvalet. Nadezjin meddelar att han kommer att överklaga beslutet.

