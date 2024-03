Putinpropaganda efter terrorangreppet i Moskva

”USA skyddar Ukraina efter attacken i Moskva genom att dölja Zelenskyjs roll med hjälp av IS”. Så rubricerar den ryska nyhetsbyrån TASS ett uttalande av utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova 25 mars. Enligt Zacharova pekar flera faktorer direkt och indirekt på amerikansk inblandning i att sponsra ”den ukrainska terrorismen”.

Att attacken på Krokus konserthall skulle ha utförts av IS är enligt ryska utrikesdepartementet en ”fågelskrämma” producerad av amerikanska ”politiska ingenjörer” i syfte att skydda den ”terroristiska Zelenskyjregim de själva skapat”. Uttalandet ligger i linje med Putins påstående att Ukraina öppnat en passage till landet för terroristernas flykt från Moskva liksom i annat nyhetsmaterial i rysk press. I Komsomolskaja Pravda hävdas till och med att attacken planerats av USA och Ukraina tillsammans. De amerikanska varningarna för terroristdåd mot rockstjärnan Shamans konsert helgen innan sägs ingå i desinformation för att destabilisera det ryska samhället och sprida kaos inför attacken mot Krokus. Att massakern på Krokus lär motivera än hårdare auktoritärt styre i Ryssland är givet. Förre presidenten och nuvarande säkerhetsrådgivaren Medvedev kampanjar för att återinföra dödsstraffet med orden: ”Vi måste döda dem alla!”

Samtidigt med utpekandet av Ukraina förekommer en dubbelhet i den ryska offentligheten kring terrorattacken. Å ena sidan framställs terroristerna som vältränade, storvuxna och ytterst effektiva militärer med slaviskt utseende, något som sägs peka mot Ukraina. Å andra sidan sägs de fyra som på måndagen häktades vara från Tadjikistan. Blodiga och sönderslagna av den ryska polisen eller säkerhetstjänsten går det förstås inte att avgöra deras konstitution före gripandet. Men filmerna och bilderna för knappast tanken till professionella militärer utan snarare just till män från Centralasien, religiösa eller ej. En av de förhörda anger inget religiöst skäl för attacken utan endast ekonomisk vinning (motsvarande femtusen dollar). Det antas stärka anklagelsen att de handlade på uppdrag. Att deras beväpning hävdas bestå av vapen vanliga i det forna ryska imperiet som kulsprutepistolen kalashnikovs, kan emellertid lika gärna peka mot IS i Afghanistan som mot andra håll. Det behöver här inte sägas att Ukraina och USA ser anklagelserna om inblandning som grövsta lögnaktiga Putinpropaganda när Washington tvärtom varnat för just denna typ av terroristattacker.

Medan västmedia och bedömare i huvudsak ser attacken som ett IS-dåd, inte minst då IS i Afghanistan tagit på sig angreppet, spekulerar andra, inte minst i svensk media, om att det är den ryska säkerhetstjänsten själv som genomfört massakern, just för att kunna försätta hela det ryska samhället i krigstillstånd mot Ukraina.

