”Regeringens nedskärningar drabbar dem som har det sämst”

Runt 300 000 arbetstagare deltog i en veckas strejker och protester mot den finska högerregeringens nedskärningspolitik.

UTRIKES | Per Leander

En vecka av strejker har lamslagit Finland mellan den 31 januari och den 6 februari, då i princip alla fackförbund har uppmanat sina medlemmar, såväl arbetare som tjänstemän, att lägga ner arbetet i olika omgångar som en politisk markering mot den borgerliga koalitionsregeringens planer på omfattande nedskärningar i välfärden och inskränkningar av fackförbundens rättigheter samt sänkningar av A-kassan. Uppemot 300 000 arbetstagare har deltagit i protesterna som kulminerade med en demonstration vid Senatstorget i Helsingfors.

– Det är självklart att komma hit och höja sin röst. Regeringens nedskärningar drabbar främst de som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop, säger demonstrationsdeltagaren Marjukka Finell till tidningen Arbetsvärlden.

Strejkvågen inleddes onsdagen den 31 januari och torsdagen den 1 februari med att flera småskolor och daghem höll stängt när fackförbunden JHL, Tehy, SuPer och OAJ uppmanade sina medlemmar att stanna hemma från jobbet. På torsdagen tog även servicefacket Pam ut många av sina medlemmar som arbetar inom butik, hotell- och restaurangbranschen i en endagarsstrejk. Strejken påverkade även snöröjning och gatustädning.

Veckan fortsatte med att alla finska flygplatser mer eller mindre tvingades stänga mellan den 1 och 2 februari, då fem fackförbund inom flygbranschen – bland annat luftfartsunionen IAU och piloternas fackförbund SLL – gick ut i strejk. Flygbolaget Finnair fick ställa in samtliga sina 550 flygningar under dessa dagar. Under torsdagen och fredagen tog även Finlands post- och logistikunion PAU ut 10 000 av sina medlemmar i strejk.

Fredagen den 2 februari fortsatte med att en stor del av kollektivtrafiken i Finland stod stilla, då många busschaufförer samt spårvagns-, metro- och lokförare togs ut i strejk. Även Industrifacket, som är landets största fackförbund, har i olika omgångar tagit ut sina medlemmar i strejk på företag inom tillverkningsindustrin samt livsmedels- och energibranscherna. I Helsingfors gick byggfacket ut i strejk under helgen, vilket tillfälligt satte stopp för många byggen i huvudstadsregionen. Strejken avslutades tisdagen den 6 februari med att den fackliga centralorganisationen för högutbildade Akava uppmanade sina medlemmar att symboliskt lägga ner sitt arbete mellan klockan 14 och 16 den dagen.

Statsminister Petteri Orpo från borgerliga Samlingspartiet kommenterade strejken för finska public service-bolaget Yle, där han sa att regeringen inte låter sig påverkas av protesterna och menade vidare att fackföreningsrörelsens oro för de planerade arbetslivsreformerna är obefogad. Strejkerna äger rum samtidigt som Finland förbereder sig för andra omgången i presidentvalet den 11 februari, där kampen står mellan Samlingspartiets Alexander Stubb och Pekka Haavisto från De Gröna. Finlands president har dock i huvudsak en ceremoniell roll.

FOTO Fackförbundet AKT