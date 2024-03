UFO-strejk stoppade Lufthansas flighter

UTRIKES | Erik Edlund

I veckan strejkade Lufthansas flygvärdinnor och flygvärdar. Strejken ägde rum under totalt två dagar, tisdag och onsdag, på flygplatserna i München och Frankfurt. Den berörde sammanlagt 19 000 anställda.

Strejken utlystes av kabinpersonalens fackförbund UFO (Oberoende Flygvärdsorganisationen), och kravet är högre löner för flygvärdinnor och flygvärdar på Lufthansas flighter. Lufthansa har nämligen gjort rekordvinster sedan pandemin ebbade ut och folk velat ta igen två år av förlorat resande.

– Kabinpersonalen måste få ta del av den här framgången, och deras insats under pandemin måste belönas, säger förbundets ordförande Joachim Vázques Bürger till BBC.

UFO kräver bland annat 15 procent löneökning för dess 18 000 medlemmar på Lufthansa och 1000 medlemmar på Lufthansas lågpris-flygbolag Cityline. Fackförbundet har suttit i förhandlingar med Lufthansa sedan i januari. De förhandlingarna har inte lett till något avtal. Därför tvingades UFO nu ta till strejkvapnet som en sista utväg.

Förbundets förhandlare säger att Lufthansas ovilja att möta sin personals krav tyder på att ”ledningen vill förvärra situationen, på passagerarnas bekostnad”.

Strejken har ett stort stöd bland UFO:s medlemmar. Vid en medlemsomröstning röstade mer än 96 procent för att gå ut i strejk.



Lufthansa säger att omkring 100 000 resenärer drabbats av förseningar och inställda flyg pga. strejken. Bland annat har flera flygningar till och från Arlanda drabbats.

Strejken är en av flera strejker inom den tyska transportsektorn den senaste tiden. Exempelvis stod tågen stilla vid de tyska perrongerna när de anställda på Deutche Bahn strejkade under ett par dagar. Under torsdagen strejkar också säkerhetspersonalen på fem olika flygplatser. Fackföreningen Verdi säger att de hoppas att strejken ska ”öka trycket på arbetsgivare i branschen att lägga fram ett förbättrat, acceptabelt förslag inför nästa förhandling.”

Det är ganska vanligt att tyska fackföreningar går ut i så kallad ”warn-streik” – varningsstrejker – under lönerörelser. Det är korta strejker som är en markering för att sätta kraft bakom fackföreningarnas argument.