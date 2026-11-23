Den 29 november går Spanien till val. Högern och extremhögern leder i opinionsmätningarna och hotar att sätta punkt för åtta år med socialdemokraten Pedro Sánchez vid regeringsmakten. Men samtidigt växer ett motstånd underifrån. En historisk generalstrejk, en politiskt radikaliserad ungdom och en antikapitalistisk vänster på frammarsch kan förändra förutsättningarna. Efter extremhögerns bakslag i Brasilien, Serbien och USA ställs nu frågan: Kan Spanien bli nästa land där den reaktionära offensiven hejdas?

Kommentar | Alex Fuentes

Spaniens politiska framtid avgörs i ett läge där extremhögern stärks över hela Europa, samtidigt som motståndet mot den auktoritära och nationalistiska offensiven har börjat visa sin styrka i flera delar av världen. Opinionsmätningarna pekar mot en seger för högern och extremhögern. Men opinionsmätningar säger inte allt om de sociala och politiska krafter som kan förändra utvecklingen.

Den 5 oktober meddelade Spaniens socialdemokratiske regeringschef Pedro Sánchez att han tidigarelade parlamentsvalet till den 29 november. Därmed ställdes en fråga på sin spets: Är den politiska period som inleddes när Sánchez tillträdde 2018 på väg mot sitt slut? Det handlar inte bara om vem som ska regera Spanien. En seger för högerblocket skulle också innebära ännu en politisk framgång för de krafter som systematiskt försöker urholka den liberala demokratins institutioner, begränsa sociala rättigheter och förskjuta hela det politiska landskapet åt höger.

I jämförelse med stora delar av den europeiska socialdemokratin har Sánchez och hans PSOE lyckats upprätthålla en relativt progressiv profil. Sánchez kritik av Israels krigföring och den israeliska regeringens politik är ett exempel som har bidragit till denna bild. PSOE har dock skakats av korruptionsskandaler, bostadskrisen, rättsapparatens konservativa förankring utgör en källa till politiska konflikter… Migrationspolitiken, inte minst vid den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika, har blottlagt motsättningarna mellan regeringens humanitära retorik och verkligheten vid Europas gränser.

Samtidigt har allvarliga järnvägsolyckor, med många döda och skadade, aktualiserat frågor om säkerhet, privatiseringar kontra offentliga investeringar och ansvarsfördelning. Bakom regeringens problem finns emellertid en djupare motsättning: den mellan löftena om sociala förbättringar och de begränsningar som följer av att försöka genomföra dem inom ramen för en kapitalistisk ekonomi där fastighetsägare, finanskapital och stora företag behåller sin makt. För PSOE är uppgiften nu att övertyga väljarna om att regeringen fortfarande kan utgöra en spärr mot extremhögern. Men ett sådant budskap räcker inte för att mobilisera människor som under lång tid upplevt att deras levnadsvillkor försämrats.

På den ena sidan står det konservativa PP och det fascistoida Vox, som hoppas kunna bilda regering tillsammans. Vox driver en aggressiv nationalistisk politik, kräver avregleringar och remigración – ett begrepp som extremhögern använder för att legitimera utvisningar och återvändande av människor med utländsk bakgrund. Vox beskriver Sánchez som diktator och angriper arbetarrörelsen med ett språkbruk som för tankarna till högerns auktoritära traditioner. På den andra sidan finns PSOE och en splittrad vänster. Vänsteralliansen Frente Amplio, med bland andra Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid och katalanska Comuns, går till val med Barcelonas tidigare borgmästare Ada Colau som främsta företrädare. Ambitionen är att bryta uppgivenheten bland vänsterväljare, samla omkring tio procent av rösterna och skapa förutsättningar för en ny regering där vänstern kan utöva ett starkare inflytande.

Men också Podemos ställer upp, denna gång på egen hand med den tidigare jämställdhetsministern och nuvarande EU-parlamentarikern Irene Montero som frontfigur. Podemos ingick i den PSOE-ledda koalitionsregeringen mellan 2020 och 2023, men i regeringsställning försvagades partiet avsevärt. Därefter tvingades partiet att utveckla en alltmer kritisk hållning till socialdemokratins politik. Montero har formulerat skillnaden mellan partierna på ett sätt som blottlägger en av den spanska vänsterns centrala motsättningar: ”PP och PSOE är inte samma sak. Men när det handlar om att försvara freden röstar PP och PSOE likadant, för att vi ska stanna kvar i Nato och använda pengarna till skolor och sjukhus till vapen i stället.”

Kritiken aktualiserar frågan om Spaniens roll i Natos upprustning och ekonomiska och sociala prioriteringar som militariseringen för med sig. Till den politiska bilden hör dessutom de regionala vänster- och självständighetspartierna: katalanska ERC och Junts, baskiska EH Bildu och PNV samt galiciska BNG. Deras inriktningar skiljer sig åt, men deras parlamentariska styrka kan bli avgörande för möjligheterna att bilda regering.

Mitt under valrörelsen inträffade något som kan visa sig få större betydelse än opinionsmätningarnas svängningar. Den 11 november genomfördes en generalstrejk, den första på fjorton år, med bostadskrisen, lönerna och levnadskostnaderna i centrum. Strejken utlystes av bland andra de stora fackliga centralorganisationerna CCOO och UGT, tillsammans med andra fackliga organisationer och hyresgäströrelsen. Omkring fem miljoner människor deltog i mobiliseringen. Strejken visade att en ny generation håller på att träda fram som politisk kraft, och att kampen inte längre låter sig begränsas till traditionella fackliga krav.

Bostadskrisen är en av de mest explosiva motsättningarna i Spanien. Statistiken visar hur bostadspriserna fortsätter att stiga oavsett vilka partier styr i de autonoma regionerna. Priserna har ökat med i genomsnitt 8,85 procent i de tolv regioner där PP styr, jämfört med 8,5 procent i de fem PSOE-styrda regionerna. Skillnaden är marginell. Bostadskrisen följer inte partigränserna. Den är ett uttryck för ett system där bostaden alltmer behandlas som en investeringsvara och en källa till kapitalackumulation, snarare än som en grundläggande mänsklig rättighet.

För miljontals människor är detta ingen abstrakt politisk diskussion. Det handlar om lönen som inte räcker månaden ut, matpriserna, hyran som slukar halva inkomsten, unga människor som tvingas dela lägenhet långt upp i vuxen ålder, omöjligheten att skapa ett självständigt liv. Klasskampen och den politiska kampen möts. Den ena kan inte förstås utan den andra. I Barcelona sammanfattades denna verklighet i en paroll som fick genomslagskraft under generalstrejken: ”Viure ens costa la vida” (Att leva kostar oss livet). Det är svårt att tänka sig en mer träffande beskrivning av en samhällsordning där själva möjligheten att leva ett värdigt liv blivit en brutal klassfråga. Människorna gick inte bara ut på gatorna för högre löner eller lägre hyror, utan för att försvara hela livet – rätten till en bostad, till fritid, till trygghet och till en framtid som inte ständigt underordnas kapitalets avkastningskrav.

Under generalstrejken påminde en representant för den trotskistiska organisationen Anticapitalistas om ett uttalande av den franske marxisten Daniel Bensaïd: ”Även om orden vore så sjuka att vi måste uppfinna nya, skulle vi innerst inne fortfarande vara kommunister.” Orden fångar något väsentligt. Det handlar inte i första hand om vilka beteckningar vänsterorganisationer använder, utan om vilka sociala krafter de företräder och vilken samhällsförändring de strävar efter. När människor organiserar sig mot bostadsspekulation, osäkra anställningar, sjunkande reallöner och en politik som prioriterar militära utgifter framför sociala behov, uppstår också möjligheter att återknyta den dagliga kampen till ett bredare antikapitalistiskt perspektiv. Det avgörande är om denna rörelse kan utveckla en självständig politisk kraft, eller om dess energi återigen ska kanaliseras in i parlamentarism som lämnar de grundläggande maktförhållandena orörda.

En av valrörelsens mest intressanta dynamik återfinns i Andalusien, Spaniens folkrikaste autonoma region. Här har den antikapitalistiska och andalusiskt självstyresorienterade organisationen Adelante Andalucía vuxit fram som en politisk kraft som både högern och den etablerade vänstern tvingas förhålla sig till. I det andalusiska regionalvalet i maj gjorde organisationen ett genombrott. Med 9,6 procent av rösterna fyrdubblade den sin representation i regionparlamentet. Det väckte uppmärksamhet långt utanför Andalusien. En organisation många hade betraktat som marginell visade sig kunna vinna stöd bland väljare som tröttnat på både socialdemokratins och vänsterns parlamentariska kompromisser.

Nu ställer Adelante Andalucía upp i alla andalusiska provinser, med ambitionen att för första gången ta plats i den spanska deputeradekammaren. Bland organisationens mest kända företrädare finns Teresa Rodríguez, som var med och grundade Podemos 2014, och Cádiz tidigare borgmästare José María González. I dag leds organisationen av José Ignacio García. Adelante Andalucía vill utveckla en självständig andalusisk vänster som försvarar regionens sociala och ekonomiska intressen och samtidigt utmanar den centraliserade politiska makten i Madrid. Man söker en roll som på vissa punkter kan jämföras med den som ERC har i Katalonien, EH Bildu i Baskien och BNG i Galicien.

Men Adelante Andalucía skiljer sig också från dessa genom sin uttalat antikapitalistiska profil och sin betoning av klasskamp, social mobilisering och organisering underifrån. García beskriver uppgiften som att erbjuda ett politiskt alternativ som kan förhindra att människors berättigade vrede riktas mot dem som redan befinner sig längst ned i samhällshierarkin. Vreden ska inte riktas mot de svaga, invandrarna eller de fattiga, utan mot de mäktiga – mot dem där uppe. Det är en avgörande skiljelinje gentemot extremhögern.

När Vox skyller invandringen som orsak till arbetslöshet, otrygghet och sociala problem pekar Adelante Andalucía i stället på de ekonomiska och politiska maktförhållanden som skapar ojämlikheten. Organisationens framgångar har lett till nervositet inom de etablerade partierna. Enligt nättidningen elDiario.es räknar både PP och PSOE med att Adelante Andalucía kan ta plats i parlamentet. Samtidigt visar partiernas interna mätningar att organisationen inte bara kan vinna väljare från vänstern, utan också utmana PP och Vox i flera provinser. Detta gör Andalusien till ett särskilt intressant politiskt fenomen. Kan en antikapitalistisk vänster vinna ett bredare folkligt stöd genom att förena regional självbestämmanderätt med sociala krav och klasspolitik?

Högern leder i opinionsmätningarna, men många väljare har ännu inte bestämt sig. I de mindre valkretsarna kan relativt små förskjutningar i valdeltagande och röstfördelning få stor betydelse för mandatfördelningen. Samtidigt finns en internationell dimension som inte bör underskattas. Högernoffensiven har inte varit oemotsagd. Valframgångarna för den serbiska studentrörelsen, Lulas seger över extremhögern i Brasilien och Donald Trumps bakslag i USA visar att den reaktionära vågen inte är oövervinnelig. Men ingenting tyder på att den kommer att hejdas av sig själv.

Högerextremismens framväxt har djupa rötter i kapitalismens kriser. När traditionella partier inte förmår erbjuda trovärdiga lösningar på ojämlikhet, bostadsbrist och ekonomisk otrygghet skapas ett utrymme för krafter som kanaliserar missnöjet mot invandrare, minoriteter, kvinnorörelsen och arbetarklassen. Därför är det otillräckligt att bara mana till försvar av demokratin i allmänna ordalag. Den liberala demokratin måste ges ett socialt innehåll. Det innebär att kampen mot extremhögern behöver förenas med kampen för bostäder, löner, offentliga välfärdstjänster, fackliga rättigheter och en framtid bortom den nyliberala samhällsordning som bidragit till att skapa krisen.

För PSOE handlar valet den 29 november om att behålla regeringsmakten. För vänstern handlar det om något större: att stoppa en politisk offensiv som hotar demokratiska och sociala landvinningar, samtidigt som förutsättningarna skapas för ett verkligt alternativ till den politik som banat väg för högerns framgångar. Generalstrejken den 11 november har visat att det finns krafter i samhället som inte nöjer sig med att vänta på nästa val. Kampen om vilket Spanien som ska växa fram efter den 29 november kommer inte att avgöras enbart vid valurnorna. Den pågår redan på arbetsplatserna, i bostadsområdena, på universiteten och på gatorna. Och det är där, i den organiserade kampen underifrån, som möjligheten att hejda extremhögern ytterst måste sökas.

Bilder. Överst Spaniens socialdemokratiske regeringschef Pedro Sanchez och nedan affisch för Adelante Andalucía, den antikapitalistiska och andalusiskt självstyresorienterade organisationen som fick 9,6 procent i regionalvalet i maj och därmed fyrdubblade sin representation i regionparlamentet.