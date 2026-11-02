Kommer krig och ultimatum rädda Netanyahu?

Medan Israels valansvariga avvisar Benjamin Netanyahus anklagelser om att valet ”stulits” genom Qatars hemliga finansiering av arabisk röstning, meddelar oppositionsledaren Eisenkot att han kan regera tillsammans med de ”arabiska partierna”. Men på hårda politiska villkor.

Utrikes| Håkan Blomqvist

Efter valet har högerpartiet Likuds kampanj om valfusk och säkerhetstjänsten Shin Bets undersökningar enligt valmyndigheterna inte kunnat påvisat några oegentligheter. Election Chief Says Results Valid After Netanyahu Claimed Arabs ’Stole Vote’ – Israel Elections 2026 De arabisk/palestinska listorna och den judisk-palestinska gemensamma listan fördubblade sitt röstresultat till 19 mandat i knesset. Mandat som krävs för att oppositionens Gadi Eisenkots valallians som vann 48 mandat mot Netanyahus med allierades 53, kan nå över hälften av knessets 120 platser och fälla den nuvarande regimen.

På gatorna i bl a Tel Aviv har Standing Together och andra motståndare till Netanyahu demonstrerat bakom krav på en ”judisk-arabisk” eller ”judisk-palestinsk” regering. standing-together Även Fjärde Internationalens forna företrädare I Israel och vänsterveteranen, den åldrige Michel Warschawski – Mikado, stödjer kravet på (2) Facebook.

Samtidigt skanderar Likudanhängare ”Du mördade din son” utanför Eisenkots bostad med hänsyftning på sonen Gal som togs som gisslan den 7 oktober men dödades under ett fritagningsförsök ett år senare. ’You Murdered Your Son’: Pro-Netanyahu Activists Protest Outside Eisenkot’s Home – Israel Elections 2026

Med sammanlagda 67 mandat fälls Netanyahus regering och trycket på Eisenkot och hans sionistiska allians att ingå en överenskommelse vänsterut är starkt, trots valkampanjens löfte att inte samarbeta med icke- eller antisionistiska kandidaturer. Mot den bakgrunden kräver nu Eisenkot för att samarbeta med de arabiska och förenade listorna att dessa ska ”erkänna Israel som en judisk och demokratisk stat” samt brännmärka Hamas som en ”terrororganisation”. Eisenkot vows to implement Knesset majority as election czar says vote integrity uncompromised

Under tiden rapporteras Trump och Netanyahu planera för ett nytt anfall mot Iran inom kort. Och i ett Israel under fullskaligt krig brukar samlingskravet gälla – inte regimskifte.

BIlden: Tusentals har demonstrerat i Tel Aviv för att uppmana den israeliska oppositionen under Eisenkot att göra en deal med arabisk/palestinska och judisk-arabiska partier för att avsätta Netanyahu.