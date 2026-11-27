Centerpartiets lednings besked om att vilja släppa fram Ulf Kristerssons regeringsalternativ har väckt starka reaktioner inom partiet. Flera framträdande centerpartister motsätter sig att partiet ska ingå i en borgerlig regering som blir beroende av Sverigedemokraterna.

Inrikes | Erik Edlund

Internationalen har tidigare rapporterat om ilskan inom C inför partistyrelsens besked. Här följer några röster som uttalat sig efter Thand Ringqvists presskonferens:

Birgitta Ohlsson som lämnade Liberalerna för C efter partiets närmande till SD kommer rösta nej vid den kommande statsministeromröstningen om Ulf Kristersson:

”Svenska folket röstade bort Tidö-regeringen. Högerpendeln hade gått för långt. Drömmen om ett annat alternativ växte fram. Centerpartiet var den liberala kraften i denna berättelse. Jag hoppas innerligt fortfarande att de rödgröna partierna som faktiskt vann valet kan komma överens. Bollen ligger nu hos V.”

Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson C, säger till Ekot att han har reserverat sig mot beslutet:

– Jag tror att man måste försöka se så rationellt och rakt på detta som möjligt och inte blunda för att det är tuffa val vi har vilket fall som helst. Men att man inte fastnar i ett alternativ som gör oss långsiktigt beroende av Sverigedemokraterna.”

Muharrem Demirok, tidigare partiledare C, skriver på sociala medier att han var en av dem som röstade nej till ett närmande till Kristersson:

”Många menar att det är en avgörande skillnad så länge vi inte sitter i samma regering som Sverigedemokraterna. Jag förstår den tanken, men i praktiken innebär vårt beslut ändå att vi måste förhandla med dem”,

Aida Karimli sitter i partiets Förtroenderåd och är mycket kritisk till närmandet till SD:

– Mig veterligen så finns det ett stort, väldigt stort, motstånd mot all form av samröre med Sverigedemokraterna och jag hoppas och förväntar mig att det kommer att bli tydligt under förtroenderådet, säger hon till TV4 Nyheterna.

Mari-Louise Wernersson, ordförande C-kvinnor, är besviken på att ledningen vill att partiet ska ingå i en regering med högerpartierna:

”Vårt samröre med Sverigedemokraterna, som det här regeringsarbetet ger vid hand, är vi så emot och har varit eniga om i partiet i så många år,” säger hon till Ekot.

Wernersson uppger att kvinnoförbundets representanter kommer rösta nej till ledningens förslag vid förtroenderådets möte.

Fredrik Adolphson, oppositionsråd C i Falun brast ut i gråt när Falu-kuriren berättade för honom om centerledningens besked:

– Jag tror det kommer få oöverblickbara konsekvenser för Centerpartiet och Liberalismen som rörelse, som har det tufft nu.

Centerpartiets förtroenderåd ska träffas på söndag. Statsministeromröstningen om Ulf Kristersson hålls på måndag.

Hur det än går i statsministeromröstningen är det tydligt att Centerpartiet har många uppslitande interna konflikter framför sig.

Bilden: Fredrik Adolphson, oppositionsråd C i Falun började gråta när Falu-kuriren berättade för honom om centerledningens besked: Video Falukuriren