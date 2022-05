Nu börjar kampen: Sverige ut ur NATO

LEDARE | 19 maj 2022

▶ Acceptera ingen ”statskupp i slow motion”

▶ Låt folket säga sitt om ”självmordspakten”

▶ Hukandets dagar i NATO-stormen är förbi

Så fattade socialdemokratiska partistyrelsen sitt beslut om NATO-ansökan. Trots protester från medlemmar och allmänhet liksom sidoorganisationernas motstånd slog den sedan länge omsorgsfullt gillrade fällan igen. Att i detta slutskede av en lång process av NATO-integration sparka bakut skulle ha utlöst en politisk jordbävning i såväl svensk inrikes- som utrikespolitik. Raseriet från det borgerliga etablissemanget, mediamakten, vapenindustrin och militären hade vetat få gränser. USA:s regering och Pentagon liksom dess allierade världen över skulle inte stått overksamma. Den finska statsledningen och baltiska staterna hade betraktat ett nej som svekfullt.

I själva verket har Socialdemokraternas ledning sedan flera år lotsat svensk försvars- och säkerhetspolitik genom alla militära avtal med USA och västmakterna, partnerskap och militär samverkan, in i den ryssja vars slutpunkt så länge varit högerns våta dröm, anslutning till Washingtons globala kärnvapenblock. Eller den nukleära ”självmordspakt” för ”omnicid” – utrotningen av alla – som Daniel Ellsberg, den legendariske avslöjaren av USA:s krigsbrott i Vietnam, varnat för.

Samlas för folkomröstning om NATO-medlemskap. Av demokratiska skäl, av fredsskäl, för mänsklighetens försvar mot kärnvapenförintelse.

Att slutsteget utlöstes av Putins krig mot Ukraina kan säkert ha varit avgörande för flera i S-ledningen medan andra haft siktet inställt under längre tid. Därav den ovärdiga politiska teater som utspelat sig, ”en charad där alla ska få säga sitt men under premissen att det inte spelar någon roll. Blir det klave vinner jag. Krona så förlorar du”, som NATO-vännen Amanda Sokolnicki på ledarplats i DN (14/5) kommenterar spelet från Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Ann Linde med flera i S-toppen för att tråckla partiet in i NATO.

”Charaden”, eller i klarspråk bedrägeriet, genomfördes med den skrattretande ”säkerhetspolitiska rapporten” som fikonlöv. Rapporten sammanställdes av en arbetsgrupp under ledning av utrikesminister Ann Linde, försvarsminister Hultqvist samt med ledamöter från riksdagspartiernas främsta NATO-förespråkare men inga från V och MP. Resultatet var givet på förhand.

Utan demokratiska beslut av vare sig medborgarna eller de socialdemokratiska partimedlemmarna i ”rörelsen” utan genom en ”statskupp i slow-­motion”, med ett begrepp från litteraturen om Palme-mordet, lämnas nu Sveriges NATO-ansökan in. Går anslutningen att stoppa? Nej! Ska vi försöka? Ja!

Det finns många skeden i historien där förfärande händelseutvecklingar utlösts som inte omedelbart kan hejdas, från det lilla i vardagen till det globala som världskrigen – och den nuvarande klimatkrisen. Ändå måste vi försöka hindra dem och genom motståndets erfarenheter och sammansvetsning bygga alternativ och öppna vägar för andra lösningar när kraften bakom ödesdigra val sinar eller går in i väggen. Vår första uppgift är att lyfta på huvudet. Hukandets dagar i NATO-stormen är förbi. Fredsvänner, kärnvapenmotståndare, nedrustare och antimilitarister, se och finn varandra!