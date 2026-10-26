Lula omvald efter dramatisk valdag i Brasilien

Vänsterveteranen Lula da Silva fortsätter som president i Brasilien en mandatperiod till. Det står klart efter ett riktigt rysarval där utmanaren och högernationalisten Flávio Bolsonaro gick in i den andra omgången som knapp favorit. Kandidaterna höll under rösträkningen länge jämna steg, men mot slutet drog Lula da Silva ifrån. Till slut fick Lula da Silva 51,79 procent av rösterna, mot Bolsonaros 48,21 procent.



Utrikes| Åsa Mattsson

Under valdagen var det kraftigt regn och bussar togs ur bruk i flera städer runt om i Brasilien. Konservativa borgmästare anklagas för att medvetet ha försökt sabotera för väljare som inte har bil, enligt flera medier, men tusentals vänsteranhängare ryckte in och erbjöd skjuts till många och precis när lokalerna skulle stänga meddelade också Brasiliens högsta domstol att rösttiden förlängdes med två timmar i hela landet.



Lula-sidan och det brasilianska rättsväsendet har också anklagat amerikanska techjättar som Meta för att ha gynnat Bolsonaros kampanj.

– Folk gick och röstade för att vi lyckades övertyga dem om att det var väldigt viktigt att rösta för att säkra demokratin i landet, sa Lula efter att valresultatet presenterats.



Flávio Bolsonaro, som står nära Trump, erkänner sig däremot inte besegrad i valet och kommer att begära att valet ogiltigförklaras.

I och med valresultatet kommer Flavio Bolonaro inte att kunna låta Trump, som han står nära, profitera på Brasiliens naturtillgångar, eller släppa sin far ur fängelse. Jair Bolosaro vägrade acceptera valförlusten 2022 och sitter i fängelse på 27 år för statskupp.

Brasilien blir nu inte en del av högervågen i Sydamerika – som Colombia, Peru, Agentina och Chile.