Netanyahu kallar valnederlaget ”valfusk”

”Valfusk!” Den internationella högerns mantra, från Trump och Bolsonaro till det svenska riksdagsvalet, ljuder nu också från den israeliska högern.

”Valet stals av arabiska partier som stöder terrorism och utplåning av den judiska staten genom kriminella handlingar som mutor, hot, våld och förfalskningar”.

Så lät det från Likud, Benjamin Netanyahus högerparti, när de anklagade oppositionen efter bakslaget i det israeliska valet.

No clear winner in Israel election with nearly 90 percent of votes counted | Israel Election 2026 News | Al Jazeera

Kommentar| Håkan Blomqvist

För första gången på decennier förlorade Netanyahu med allierade sin majoritet till Israels parlament, Knesset. När detta skrivs och nära 90 procent av rösterna räknats har Netanyahus koalition nått endast 53 av Knessets 120 mandat där minst 61 krävs för att bilda regering. Gadi Eisenkots Yashar ligger på 21 mandat men samlar tillsammans med övriga motståndare till Netanyahu en klar majoritet. Men detta förutsatt att vad som i media kallas ”de arabiska partiernas” mandat räknas med.

I själva verket handlar dessa om två kandidaturer där den ena, Ra’am – den Förena Arabiska listan som tidigare ingått i en regering – i nuläget ligger på 7 mandat medan the Joint List når 12 mandat. Denna senare förenar tre konstellationer där Hadash – Demokratiska fronten för fred och jämlikhet – en antisionistisk vänsterfront bildad i slutet av 1970-talet av kommunistpartiet (då Rakah, nu Maki) tillsammans med andra vänstergrupper, med både judar och palestinier.

Den nära nog fördubblingen av de båda kandidaturernas röstandel till i nuläget 19 mandat speglar det massivt ökade valdeltagandet – från omkring 53 procent till över 80 – av Israels palestinska medborgare som utgör över en femtedel av befolkningen. Eisenkots allians av olika motståndare till Netanyahu kan inte bilda regering utan dessa 19 mandat. Men endast Demokraterna (det forna israeliska arbetarpartiet) med sina 8 mandat tycks i nuläget förespråka en sådan uppgörelse. Eisenkot själv och hans övriga allierade har varit noga med sin sionistiska gemenskap och att aldrig söka stöd vänsterut från antisionistiska och palestinska krafter. Samtidigt räcker inte Netanyahus allierade för Likud att bilda regering. De mest högerextrema partierna som Itamar Ben-Gvirs Judisk styrka har inte nått 6 procent och Bezalel Smotrichs Religiös sionism inte 5 procent.

Nu finns chansen att bli av med Netanyahus regim, om inte rasistisk apartheid mot Israels palestinska medborgare får stå ivägen, lyder uttalanden från Ra’ams och Joints företrädare. Yousef Jabereen som företräder Hadash förklarade på onsdagen: ”Vi säger klart idag att antingen får vi en fortsättning av rasism, exkludering och överhöghet – eller ett verkligt judiskt-arabiskt samarbete. Alla som vill ha ett verkligt alternativ till Netanyahus blodiga regering måste tala med oss.” Jabareen: Continuation of Netanyahu or a Jewish-Arab partnership | Communist Party of Israel

Den judisk-palestinska gräsrotsrörelsen Standing Together som försvarar palestinska samhällen mot våldsamma bosättare och sökt mobilisera palestinska väljare och fredsaktivister till valurnorna agiterar för en ”judisk-palestinsk regering” som ett första steg till fred, jämlikhet och rättvisa. Rörelsen hade lanserat ett politiskt parti inför valet men drog tillbaka sin kandidatur för att inte splittra freds- och vänsterrösterna.

Ännu är inte alla röster räknade, under tisdagen var över fyrahundratusen från israeliska militära reservister inte inrapporterade. Dock bör de flesta bosättarrösterna vara det. Det israeliska valsystemet tillåter ju 700 000 israeliska bosättare på ockuperat palestinskt område att rösta medan de nära tre miljonerna palestinier som lever under israeliskt ockupationsstyre saknar rösträtt till Knesset.

Och medan regeringsförhandlingar påbörjas och högerns hets mot ”arabiska israelers” påstådda valfusk (just som svenska högerns anklagelser mot förorts- och muslimsk röstning), är ingenting förändrat på marken, som Al Jazeera uttrycker det. Jerusalem Daily: What’s next after Israel’s elections? | Israel-Palestine conflict | Al Jazeera. I Gaza fortsätter dödandet, tusentals palestinier fördrivs kring Hebron, hem sprängs i luften och israeliska kommentatorer oroas över att Netanyahu åter kommer att attackera Iran för att genom ny krigsmobilisering blanda bort korten – och möjligen förmå Eisenkot till en sionistisk samlingsregering som håller palestinierna och judiska vänster- och antisionister ljusår borta från makten.