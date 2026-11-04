Ny politisk karta när Trump straffas av väljarna

Tisdagens mellanårsval blev ett svårt bakslag för Donald Trump. Demokraterna vann en majoritet i både Representanthuset och Senaten under natten när USA:s politiska karta ritades om och tidigare republikanskt röda delstater blev demokratiskt blå i vad kommentatorer kallade en ”blå tsunami” när Demokraterna vann delstaternas mandat till Senaten.

Utrikes | Erik Edlund

I valet till Senaten vann Demokraterna övertygande segrar även i traditionellt starkt republikanska fästen som Texas, Ohio och Kansas. Segern i Kansas är speciellt historisk då det är första gången på nästan 100 år som delstaten väljer en demokrat till Senaten.

”Perioden efter valet kommer att innebära ett nytt politiskt landskap. Om demokraterna vinner kontrollen över båda kamrarna i kongressen kommer de att utsättas för ett enormt tryck att reparera den skada som Trump har orsakat.” skrev Kay Mann , sociolog vid University of Wisconsin och medlem i vänsterorganisationen Solidarity, inför mellanårsvalet.

Kay Mann menar att ett sådant tryck sannolikt kommer tvinga det demokratiska partiet i kongressen att gå längre än de skulle vilja i frågor som USA:s stöd till Israel och stora delar av den i huvudsak nyliberala agenda som Trump och hans republikanska majoritet i kongressen har genomfört.

Det återstår att se hur Demokraterna använder sin nyvunna makt. Den nya kongressen tillträder i Januari.

Internationalen kommer återkomma till ämnet.

BIlden: Adam Hamilton är nu den första gången demokratiska senatorn från Kansas sedan 1932.