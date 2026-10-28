Solidaritetskonvoj till Ukraina snart på väg 

En humanitär konvoj, initierad av Internationella nätverket för solidaritet med Ukraina (INSU), förenar fackliga och politiska aktivister från hela Europa för att leverera akut vinterhjälp till samhällen vid fronten, tillsammans med ett budskap om att ukrainarna inte är ensamma.

Utrikes | Oleksandr Kyselov

I en intervju med Links säger Alfons Bech, INSU:s fackliga samordnare, att han inte står ut med att se Ukraina gå samma öde till mötes som den spanska republiken, som lämnades i sticket inför den internationella fascismen.

Den centrala insamlingen ”Generators and Stoves to Ukraine”, som startade i september, har hittills dragit in mer än 33 000 euro. Parallellt pågår fyra lokala insamlingar i USA, England, Skottland och Italien. Tillsammans siktar de på att få in över 150 000 euro till generatorer, värmeutrustning och sjukvårdsmateriel som inte går att köpa i Ukraina, samt fordon.

Bech medger att en konvoj, med tanke på hur stora behoven är, bara blir en droppe i havet. Han betonar dock initiativets politiska dimension och ser det som ”ett verktyg för att visa att en stärkt solidaritet med Ukraina börjar underifrån”.

Konvojen avgår i slutet av november från tre startpunkter: Barcelona, Lecce och Edinburgh. Längs vägen ska deltagarna ordna offentliga möten i städer som Milano, Genève, Strasbourg, Bryssel, Berlin och Warszawa för att uppmärksamma ukrainarnas situation, innan alla rutter möts i Lviv.

Ukrainas fackliga centralorganisation FPU hör till konvojens viktiga samarbetspartner och hjälper till att kartlägga de mest akuta behoven och fördela hjälpen. Dess vice ordförande Vasyl Andrejev anser att varje bidrag räknas när Ukraina förbereder sig på en av de svåraste vintrarna sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Andrejev ser också ett djupt symboliskt värde i att FPU matchar insatserna från sina europeiska vänner, som samlar in pengar, köper in utrustning, håller solidaritetsevenemang och kör hela vägen. ”Européerna måste få veta hur ukrainarna lever under kriget, men ukrainarna bör också få veta om, och känna, stödet från fackföreningar, politiska och civila sammanslutningar och lokalsamhällen runt om i Europa”, avslutar han.

Konvojinitiativet har redan fått stöd av fackförbund, politiska organisationer och ideella föreningar från fler än 15 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Oceanien. Ett tjugotal Europaparlamentariker har också uttryckt sitt stöd, bland dem företrädare för Les Écologistes, La France insoumise och Nordisk grön vänster.

Den nordliga rutten som presenteras på webbplatsen är tills vidare begränsad till informationsspridning och insamling, och några danska och norska kamrater ansluter sig till konvojen i Berlin och Warszawa. Som nordiska INSU-medlemmar förklarar är stödet för Ukraina knappast omstritt här, och hjälp har lämnat de nordiska länderna nästan dagligen, i en omfattning som överstiger vad INSU självt kan mobilisera.

Trots det kan alla som vill fortfarande bidra som privatpersoner. Skänk till någon av insamlingarna eller anmäl dig som volontär på Convoy EN – 026 International Trade Union and Social Movement Solidarity Convoy to Ukraine