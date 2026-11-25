Vi får ständigt höra att AI och datacentran är en oundviklig utveckling. Ungefär som en naturlag. Men det är faktiskt människor som beslutar om detta. Multimiljardärer som är fullständigt ointresserade av det faktum att de genom datahallsbyggandet drar undan el från den gröna omställning som är nödvändig om vi ska kunna bekämpa klimatkatastrofen. Såhär kan det inte få fortsätta.

Opinion| Peter Widén

I många länder sprider sej nu protester mot byggandet av nya datacenter. Utvecklingen av AI är naturligtvis en viktig orsak till byggandet. Tidiga beräkningar pekade på att en AI-fråga på nätet kunde dra tio gånger mer energi än en vanlig googlesökning. Här har teknikutvecklingen planat ut skillnaden när det gäller en enkel fråga. Mer komplicerade AI-frågor och videobehandlingar kan dock komma upp i enorma förbrukningar. Den utbyggnad som nu sker i Sverige pekar på en energikonsumtion som motsvarar fem kärnkraftverk. Google erbjuder sej nu att investera i minikärnkraftverk i Sverige.

Datacenters använder också stora mängder vatten, främst för kylning. Det finns exempel på att dom kan förbruka upp till 25 % av en kommuns totala vattentillgång

Det är också så paradoxalt att om AI-användningen blir effektivare och drar mindre el än tidigare kan slutresultatet bli ökad elanvändning! Anna Furberg, forskare på KTH lyfter det som kallas rekyleffekter – när teknisk effektivisering gör något billigare, kan det leda till ökad efterfrågan och högre energianvändning!

AI är en stor del av förklaringen till att USA:s datahallar fördubblade sin elanvändning mellan 2017 och 2023.

2023 låg datahallarna i USA på en energianvändning motsvarande 4 procent av landets elförbrukning. 2028 tror man att man kan ha kommit upp till tolv procent.

Efterfrågan på AI-tjänster väntas växa med 30 till 40 procent varje år det kommande decenniet. Om inget görs är risken att elförbrukningen ökar i en takt som blir svårhanterlig för klimatet och elnäten.

Vi får ständigt höra att AI och datacentran är en oundviklig utveckling. Ungefär som en naturlag. Men det är faktiskt människor som beslutar om detta. Multimiljardärer som är fullständigt ointresserade av det faktum att de genom datahallsbyggandet drar undan el från den gröna omställning som är nödvändig om vi ska kunna bekämpa klimatkatastrofen. Som struntar i den extrema vattenavändningen som hallarna kräver.

Ojämlikheten i världen har acccelererat. Vi har idag multimiljardärer som är så rika att dom inte behöver gå via politiska beslut för att få sina klassintressen tillgodosedda. Dom har resurser att själva genomföra det dom vill. Ett exempel är rymdpolitiken. Elon Musk, Jeff Bezos m.fl. har sina egna rymdbolag och beslutar om forskningsinriktning och projekt helt utanför demokratisk kontroll.

Dom lägger sej också direkt i politiken. Elon Musk stöder öppet högerextrema rörelser överallt i världen. I Storbritannien Tommy Robinsons rörelse och Nigel Farages parti, i Tyskland AFD, i Italien Melonis uppdaterade Mussoliniparti, i Frankrike Le Pens parti, i Argentina Mileis högerextrema regering. Och naturligtvis stöder han Donald Trump.

Och nu bestämmer dom AI utvecklingen och datahallsutbyggnaden. Det handlar om så stora investeringar och elkonsumtion att dom förhindrar de satsningar vi behöver göra. Sverige riskerar att bli en datahallskoloni.

Googles vill som vi nämnde till och med bestämma en kärnkraftsutbyggnad, beslut som borde vara underkastade en demokratisk process men som nu kan bli beslut fattade i miljardärernas bolagsrum.

Så här kan det inte få fortsätta. Det får inte vara storbolagen och miljardärerna som bestämmer hur vi ska leva. Det som nu sker pekar på att våra samhällen måste reformeras i grunden. Samhällsavgörande beslut måste underkastas demokratisk kontroll. MIljardärerna ska inte få fortsätta att hålla oss i sitt strupgrepp. De rikedomar och resurser som de kontrollerar genom att tillskansa sej resultatet av miljoner löntagares arbete måste föras över i folkets ägo.

Då kan vi få en vettig diskussion om vad AI kan användas till. Forskning, medicinska analyser med mera. Men inte till en blind oprioterad användning som hotar att lägga beslag på alla våra resurser, el, vatten etc.

En socialistisk samhällsomvandling och demokratisering har blivit en akut nödvändighet för vår överlevnad. För våra möjligheter att bekämpa klimatkatastrofen, fattigdomen och de superrikas diktatur.

BIlden: Datacenter i Gävle. Sverige har idag ungefär 40–60 större identifierbara datahallar i drift, och omkring 20–30 ytterligare datahallsprojekt är under byggnation, utveckling eller planering.