Syndikalisterna tecknar historiskt kollektivavtal för migrantarbetare

Syndikalistiska Solidariska byggare har undertecknat ett kollektivavtal

med serverhallsbyggföretaget BenBau som bland annat ger snittlöner på

260 kr i timmen – långt över det svenska branschgenomsnittet), gratis

boende och transport, rätt till sju egna skyddsombud och en tidbank som

möjliggör längre perioder av ledighet i hemlandet.

Vinsten har uppmärksammats i hela Europa.

Internationalen ställde några snabba frågor till Pelle Sunvisson, facklig förhandlare.



Inrikes| Åsa Mattsson, Toivo Jokkala, text plus foto

Vad var nyckeln till att ni lyckades få till det här avtalet?

— Joe Hills ande! Alla andra kort håller vi fortsatt nära kroppen. Spelet

ska ju spelas igen och igen och igen.

Vad var den största svårigheten?

— Förtroendet. Det är alltid förtroendet. För att något sånt här ska

lyckas ska ett förtroende, till fackföreningen, till den egna förmågan

och till varandra, byggas på mycket kort tid.

Vad kan det här ha för betydelse för migrantarbetares säkerhet och

villkor framöver?

— Det går knappt att överblicka de potentiella konsekvenserna. Ryktet om

vinsten har redan börjat sprida sig där det verkligen räknas – i bodar

och baracker. Varför skulle andra migrantarbetare nöja sig med mindre än

det som medlemmarna vid BenBau nyss fått

Kollektivavtalet inleds med orden: ”Följande kollektivavtal är det

första svenska kollektivavtalet som skrivits för och av migrantarbetare.

Avtalet utgår från de särskilda villkor som kommer av att arbeta i ett

land och ha sin familj i ett annat. Det innebär bland annat att särskild

vikt lagts vid möjligheten att få längre perioder av ledighet i

hemlandet. Avtalet syftar inte till att ge samma villkor som svenska

arbetare. Det syftar till att ge villkor som är minst lika bra.”

I våras delade Solidariska byggare ut flygblad utanför grindarna till

det som kommer att bli en av Sveriges största serverhallar. Fem rumänska

byggnadsarbetare kom på ett uppföljande möte och blev medlemmar. Inom en

månad hade 35 av deras arbetskamrater gått med och en driftsektion

bildats. Driftsektionen kallade till förhandling med krav på retroaktiv

lön och semesterersättning.

Pelle Sunvisson ledde förhandlingen i sin roll som central

migrantorganisatör för SAC Syndikalisterna. Under sommaren och hösten

tillkom ytterligare 38 medlemmar och nu i slutet av oktober kom

genombrottet. De anställda får sammanlagt femton miljoner i retroaktiva

löner.

BIlden: Pelle Sunvisson är förhandlare inom Solidariska byggare

Händelsen har fått mycket internationell uppmärksamhet via Investigate

Europe – läs mer bland annat här:

https://www.investigate-europe.eu/posts/microsoft-data-centre-workers-in-sweden-awarded-13m-amid-investigate-europe-expos-of-labour-violations-

Brittiska tidningen the Guardian är en av de tidningar som uppmärksammar

det nya kollektivavtalet:

https://www.theguardian.com/global-development/2026/oct/30/electrocutions-disease-and-no-pay-how-workers-risk-exploitation-in-europes-datacentres

Tidningen Arbetaren rapporterar mer: