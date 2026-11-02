Syndikalisterna tecknar historiskt kollektivavtal för migrantarbetare

Syndikalistiska Solidariska byggare har undertecknat ett kollektivavtal
med serverhallsbyggföretaget BenBau som bland annat ger snittlöner på
260 kr i timmen – långt över det svenska branschgenomsnittet), gratis
boende och transport, rätt till sju egna skyddsombud och en tidbank som
möjliggör längre perioder av ledighet i hemlandet.
Vinsten har uppmärksammats i hela Europa.
Internationalen ställde några snabba frågor till Pelle Sunvisson, facklig förhandlare.
Inrikes| Åsa Mattsson, Toivo Jokkala, text plus foto
Vad var nyckeln till att ni lyckades få till det här avtalet?
— Joe Hills ande! Alla andra kort håller vi fortsatt nära kroppen. Spelet
ska ju spelas igen och igen och igen.
Vad var den största svårigheten?
— Förtroendet. Det är alltid förtroendet. För att något sånt här ska
lyckas ska ett förtroende, till fackföreningen, till den egna förmågan
och till varandra, byggas på mycket kort tid.
Vad kan det här ha för betydelse för migrantarbetares säkerhet och
villkor framöver?
— Det går knappt att överblicka de potentiella konsekvenserna. Ryktet om
vinsten har redan börjat sprida sig där det verkligen räknas – i bodar
och baracker. Varför skulle andra migrantarbetare nöja sig med mindre än
det som medlemmarna vid BenBau nyss fått
Kollektivavtalet inleds med orden: ”Följande kollektivavtal är det
första svenska kollektivavtalet som skrivits för och av migrantarbetare.
Avtalet utgår från de särskilda villkor som kommer av att arbeta i ett
land och ha sin familj i ett annat. Det innebär bland annat att särskild
vikt lagts vid möjligheten att få längre perioder av ledighet i
hemlandet. Avtalet syftar inte till att ge samma villkor som svenska
arbetare. Det syftar till att ge villkor som är minst lika bra.”
I våras delade Solidariska byggare ut flygblad utanför grindarna till
det som kommer att bli en av Sveriges största serverhallar. Fem rumänska
byggnadsarbetare kom på ett uppföljande möte och blev medlemmar. Inom en
månad hade 35 av deras arbetskamrater gått med och en driftsektion
bildats. Driftsektionen kallade till förhandling med krav på retroaktiv
lön och semesterersättning.
Pelle Sunvisson ledde förhandlingen i sin roll som central
migrantorganisatör för SAC Syndikalisterna. Under sommaren och hösten
tillkom ytterligare 38 medlemmar och nu i slutet av oktober kom
genombrottet. De anställda får sammanlagt femton miljoner i retroaktiva
löner.
BIlden: Pelle Sunvisson är förhandlare inom Solidariska byggare
Händelsen har fått mycket internationell uppmärksamhet via Investigate
Europe – läs mer bland annat här:
https://www.investigate-europe.eu/posts/microsoft-data-centre-workers-in-sweden-awarded-13m-amid-investigate-europe-expos-of-labour-violations-
Brittiska tidningen the Guardian är en av de tidningar som uppmärksammar
det nya kollektivavtalet:
https://www.theguardian.com/global-development/2026/oct/30/electrocutions-disease-and-no-pay-how-workers-risk-exploitation-in-europes-datacentres
Tidningen Arbetaren rapporterar mer: