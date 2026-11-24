Vänsterpartiet viker inte från sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Men i en intervju i Sveriges Radios Studio Ett gläntar vice partiledaren Ida Gabrielsson på dörren lite, och öppnar för att backa från kravet om de sakpolitiska eftergifterna är tillräckligt stora.

– Om man vill att vi ska överväga det, då hade man behövt göra enormt stora eftergifter. Och det har varit tydligt att man inte vill göra det, säger hon i intervjun.

Inrikes| Erik Edlind

Under söndagskvällen kom ett bud från Magdalena Andersson (S) som i en debattartikel erbjöd V flera reformer och tjänstemän på Regeringskansliet om de släpper sitt ministerkrav och tolererar en regering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Ida Gabrielsson, som hade fått se budet innan det publicerades på Expressen debatt, svarade inom tjugo minuter. ”Tack men nej tack” löd svaret. ”Antingen gör man upp med SD i budgeten och alla andra stora frågor, eller så accepterar man V i en gemensam regering. Det vägvalet avgör Centerpartiet själva”, skrev hon.

Hon utvecklar sitt resonemang i SVT:s Aktuellt senare under måndagen. Hon nämner arbetstidsförkortning, miljardärsskatt och ett stopp för vinster i välfärden som exempel på eftergifter som skulle kunna få V att ompröva ministerkravet.

Men Gabrielsson tror inte att C kommer acceptera det.

– Då hade man lagt upp det på bordet. Här har man inte a-kassan, inte karensen, inte marknadsskolan, och det är för att Centern inte sagt ja till någon av dem.

72 dagar sedan valet. Fortfarande ingen regering.

Och senaste budet är att Thand Ringqvist inlett, för många förväntade, samtal med Ulf Kristersson.

Som på en pressträff på tisdagen också meddelar att han sagt till talmannen att han är beredd att pröva en borgerlig fyrpartiregering, med M, C, L och KD.

BIlden: Kommer Centern ta steget fullt ut till högersidan, även om det innebär att acceptera SD-beroende, och vad blir Vänsterpartiets svar? Kommer V-ledningen att backa från kravet på ministerposter?